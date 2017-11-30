Алаан «SexyBamboe» Фарадж покинул HellRaisers
HellRaisers сообщила об уходе из команды Алаана «SexyBamboe» Фараджа.
«Последнее время мы перестали прогрессировать как команда, соответственно, было принято решение о замене. Этот патч оказался более керри-ориентированным, чем прошлый, и 33 хотел вернуться обратно на оффлейн. Следовательно, сейчас мы заняты поиском игрока на позицию керри», – прокомментировал капитан команды Алексей «j4» Липай.
SexyBamboe выступал за «восставших из ада» с сентября 2017 года.
Состав HellRaisers:
Алексей «j4» Липай
Нета «33» Шапира
Грег «Keyser» Каллианиотис
Милан «MiLAN» Козомара