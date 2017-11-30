«Последнее время мы перестали прогрессировать как команда, соответственно, было принято решение о замене. Этот патч оказался более керри-ориентированным, чем прошлый, и 33 хотел вернуться обратно на оффлейн. Следовательно, сейчас мы заняты поиском игрока на позицию керри», – прокомментировал капитан команды Алексей «j4» Липай.

SexyBamboe выступал за «восставших из ада» с сентября 2017 года.

Состав HellRaisers:

Алексей «j4» Липай

Нета «33» Шапира

Грег «Keyser» Каллианиотис

Милан «MiLAN» Козомара

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