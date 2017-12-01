Согласно анонсу организации, решение было принято после нескольких месяцев обсуждения бизнес-стратегии CLG.

Бывший состав Counter Logic Gaming: 

Пужан «FNS» Мехта 
Кеннет «koosta» Син 
Стивен «reltuC» Катлер 
Итан «nahtE» Арнольд 
Рикардо «Rickeh» Малхоланд 

Бывший состав Counter Logic Gaming.Academy: 

Джонатан «djay» Далал 
Тайлер «Char» Валлас 
Алекс «aproto» Протопапас 
Гейдж «infinite» Грин 
Зак «XotiC» Эльшани

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