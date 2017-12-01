Counter Logic Gaming распустила мужские составы по CS:GO
Организация Counter Logic Gaming объявила о расформировании мужских составов по CS:GO.
Согласно анонсу организации, решение было принято после нескольких месяцев обсуждения бизнес-стратегии CLG.
Бывший состав Counter Logic Gaming:
Пужан «FNS» Мехта
Кеннет «koosta» Син
Стивен «reltuC» Катлер
Итан «nahtE» Арнольд
Рикардо «Rickeh» Малхоланд
Бывший состав Counter Logic Gaming.Academy:
Джонатан «djay» Далал
Тайлер «Char» Валлас
Алекс «aproto» Протопапас
Гейдж «infinite» Грин
Зак «XotiC» Эльшани