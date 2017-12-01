«Сейчас мы активно тестируем новых игроков, чтобы как можно скорее укомплектовать боеспособный состав. Ждите интересных новостей в ближайшее время!» – говорится в анонсе коллектива.

UnderShock играл в Double Dimension с мая 2017 года, а NoFear – с августа. 

Состав Double Dimension: 

Рой «Rajjix» Раджи
Александр «Flow» Сазонов 
Николай «LeBronDota» Попович 

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