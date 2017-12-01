UnderShock и nofear покинули Double Dimension
Дмитрий «UnderShock» Большаков и Александр «nofear» Чурочкин покинули Double Dimension по обоюдному согласию сторон.
«Сейчас мы активно тестируем новых игроков, чтобы как можно скорее укомплектовать боеспособный состав. Ждите интересных новостей в ближайшее время!» – говорится в анонсе коллектива.
UnderShock играл в Double Dimension с мая 2017 года, а NoFear – с августа.
Состав Double Dimension:
Рой «Rajjix» Раджи
Александр «Flow» Сазонов
Николай «LeBronDota» Попович