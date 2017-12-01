Дмитрий «UnderShock» Большаков и Александр «nofear» Чурочкин покинули Double Dimension по обоюдному согласию сторон.

«Сейчас мы активно тестируем новых игроков, чтобы как можно скорее укомплектовать боеспособный состав. Ждите интересных новостей в ближайшее время!» – говорится в анонсе коллектива.

UnderShock играл в Double Dimension с мая 2017 года, а NoFear – с августа.

Состав Double Dimension:

Рой «Rajjix» Раджи

Александр «Flow» Сазонов

Николай «LeBronDota» Попович

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