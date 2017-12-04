AfterLife выступал за Vega Squadron с апреля 2017 года.

Состав Vega Squadron:
 
Семен «CeMaTheSlayeR» Кривуля
Илья «ALOHADANCE» Коробкин
Бакыт «Zayac» Эмилжанов
Сергей «God» Брагин

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.