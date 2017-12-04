Vega Squadron выставила Василия «AfterLife» Шишкина на трансфер
Владелец Vega Squadron Алексей «Vega» Кондаков в своем твиттере сообщил о выставлении Василия «AfterLife» Шишкина на трансфер.
Василий "Afterlife Шишкин выставлен на трансфер.— Alexey Kondakov (@VegaAlexey) 4 декабря 2017 г.
p.s. Но анонс анонса от @follow_drAmer не об этом!
AfterLife выступал за Vega Squadron с апреля 2017 года.
Состав Vega Squadron:
Семен «CeMaTheSlayeR» Кривуля
Илья «ALOHADANCE» Коробкин
Бакыт «Zayac» Эмилжанов
Сергей «God» Брагин