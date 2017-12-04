Орфография и пунктуация автора сохранены.

«В общем после вчерашней новости о Соло, я задумался немного и решил последовать примеру Алексея. Этот год был прям очень сложым, с точки зрения комментирования. Очень много турниров до ТИ7, все квалификации, куча ЛАНов, сам The International, ну и невероятное количество квалификаций и миноров/мажоров уже в новом сезоне. Слишком много.

Перенасыщение комментированием доты это реально не круто, мне все тяжелее находить мотивацию комментировать на хорошем уровне разные онлайн-матчи и квалификации. ЛАНы это совсем другое дело, ЛАНы меня всегда заряжают энергией, но все равно нужна перезагрузка. ПГЛ Минор, ЕСЛ Мажор, сотни тысяч квалификаций, Дотапит, Перфект Ворлд Минор, Дримлига и так далее...Too much.

Надо перезагрузиться, а то реально перегорю так, что комментирование для меня превратится в рутину - а этого допускать ни в коем случае нельзя», – написал v1lat на своем канале в Telegram.

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