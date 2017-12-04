«Мы благодарны Вадиму за показанную игру и эмоции, которые он нам всем подарил. Но уже сегодня мы официально можем заявить о том, что Вадим покидает ряды команды Effect и выставляется на трансфер. Что касается команды, то мы продолжаем играть и тестируем на место Вадима нового игрока. Скоро анонс!» – прокомментировал менеджер команды Александр «BatyaRampage» Колос.

Sedoy играл в Effect с сентября 2017 года.

Состав Effect:
 
Николай «Nikobaby» Николов (керри)
Андрей «Afoninje» Афонин (мид)
Ринат «KingR» Абдуллин (саппорт)
Игорь «Maden» Моденов (саппорт)
Арсений «ArsZeeqq» Усов (тренер)

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