Lester_Gaming транслировал бой между чемпионом UFC в полулегком весе Максом Холлоуэем и претендентом Жозе Альдо. Чтобы избежать блокировки трансляции стример нажимал на кнопки геймпада и делал вид, что играет в файтинг UFC 3.

Позже он удалил запись боя, а также заявил, что не знал о законности такой трансляции.

Отметим, что Макс Холлоуэй победил Жозе Альдо техническим нокаутом в третьем раунде.

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