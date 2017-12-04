Стример Twitch.tv под ником Lester_Gaming притворялся, что играет в UFC 3, пока показывал платную трансляцию чемпионского боя UFC.

Lester_Gaming транслировал бой между чемпионом UFC в полулегком весе Максом Холлоуэем и претендентом Жозе Альдо. Чтобы избежать блокировки трансляции стример нажимал на кнопки геймпада и делал вид, что играет в файтинг UFC 3.

Позже он удалил запись боя, а также заявил, что не знал о законности такой трансляции.

Отметим, что Макс Холлоуэй победил Жозе Альдо техническим нокаутом в третьем раунде.