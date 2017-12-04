Первым соперником для Natus Vincere станет LGD Gaming. Virtus.pro начнет выступление на турнире матчем с VGJ.Storm.

На групповом этапе коллективы сыграют по круговой системе с матчами до одной победы. Четыре лучшие команды пройдут в плей-офф формата single-elimination.

Mars Dota 2 League Macau пройдет с 8 по 10 декабря в Макао, Китай. Призовой фонд соревнований составит 300 000 долларов.