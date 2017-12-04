«Мы уже давно хотели «ворваться» в PUBG — шутер отлично показал себя как соревновательная дисциплина, но киберспортивная структура по-прежнему требует доработки и большего количества участников. Vega Squadron долгое время находилась в поиске достойных кандидатов, а в нашей домашней арене Cyberspace мне наконец удалось лично познакомиться с ребятами, от которых остались только положительные впечатления. Команде важно развивать себя и свою игру, и я уверен, что с нашей поддержкой у нее все получится», – прокомментировал Алексей Кондаков, CEO Vega Squadron.

Состав Vega Squadron по PUBG:

Георгий «FiftyFourth» Тихонов

Максим «Maxiz0r» Татаринцев

Михаил «ENINOEL» Прудников

Равиль «VampireGame» Ярулин

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