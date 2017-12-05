В финале отборочных коллектив обыграл кыргызстанскую команду со счетом 2:0 (16:6 Mirage, 16:5 Inferno).

Состав Gambit Esports: Даурен «AdreN» Кыстаубаев, Рустем «mou» Телепов, Абай «HObbit» Хасенов, Бектияр «fitch» Бахытов, Санжар «neaLaN» Ишкаков.

WESG 2017 APAC Finals пройдет с 11 по 14 января в Китае. Команды разыграют 92 500 долларов и восемь путевок на WESG Global Finals, который состоится в марте в Китае.