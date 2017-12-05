Как сообщает «KurskTV.ru», в финале турнира сборная России обыграла команду из Швеции.

«В этом матче мы хотели выиграть, чтобы поднять наш флаг над их. Было здорово. Через несколько минут после финала моя мама написала мне, что мы проделали великолепную работу. Я была очень рада. Она желала мне удачи до игр, и я постоянно думала об этом. Это во многом мне помогло», - сообщила Гладилина.