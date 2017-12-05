«Правда, моя любимая игра — не один из футбольных симуляторов, а несколько более прозаическая Counter-Strike. В целом, я играю не дольше полутора часов в день. Если превышать этот порог, падает концентрация, что сказывается на футбольном результате. А подводить команду очень не хочется.

С уважением отношусь к «старой школе» [Counter-Strike 1.6], коей отдал немало часов своей жизни еще в детстве, но сегодня играю все-таки в Global Offensive. Вообще, Counter-Strike популярна в российском футболе. Мои друзья Олег Шатов и Алан Чочиев показывают класс не только на поле, но и на виртуальных аренах. Мы частенько собираем в CS «футбольную» команду. И у меня, и практически у всех моих футбольных сопартийцев звание Global Elite. Отмечу, что навыки командной работы, отработанные на футбольном поле, отлично пригождаются в сетевых баталиях: мы с ребятами понимаем друг друга с полуслова.

Только «контра», только хардкор. Пожалуй, единственная игра, для которой я сделал исключение — Uncharted 4. Очень качественная и атмосферная вещь. Друзья активно нахваливают PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, но меня что-то не зацепило.

С удовольствием играю в серии FIFA и NHL. В последней FIFA уже успел собрать хорошую банду в Ultimate Team. Играем, конечно, только онлайн и с живыми соперниками. Рубиться с искусственным интеллектом — удовольствие очень сомнительное».

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