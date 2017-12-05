«Хоть тренировочные кланвары и небольшой показатель, но когда за четыре дня ты проигрываешь только два матча, это о чем-то да говорит. По игре чувствовалось что мы все делаем хорошо. Что не враги плохи, а именно у нас все хорошо. Мы понимаем, чего хотим друг от друга и от игры. Хоть мы и проиграли Effect 0:2, все равно чувствовали себя сильными.

Мы считали, что первую фазу квалификации выиграем. Во второй фазе мы понимали, что NaVi — очень сильный соперник, поэтому не готовились к Team Empire в финале — нам бы первый раунд преодолеть. Тем более что нави были на буткемпе перед мейджором, и играть против них должно было быть сложно. Мы были готовы проиграть, но задача была показать, на что мы способны.

Наверное, я мотивацию просто не теряю. Да, есть усталость от определенных ситуаций, но не от «Доты». А если такое и бывает, это связано не с поражениями, а скорее со структурой MMR.

Терять мотивацию с хорошей командой, когда ты ее тянешь на дно, — это одно. А когда ты видишь, что что-то нужно поменять сначала в команде, а потом смотреть — это другое. Когда ты залетаешь в миксы, собранные за неделю, и останавливаешься в шаге от прямой поездки, как это было на The International 2016, ты не можешь считать себя слабым игроком.

В 2015 году после The International 2015 мы были в топ-8 мейджора. Потом я потерял свою лучшую команду и полгода болтался неизвестно где. Но на TI6 наша команда показала лучший результат в СНГ. После этого год был совсем неудачный, я откровенно «пинал балду». Я чувствовал, что мне нужен отдых от игры. В этом году после TI я готов работать».

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