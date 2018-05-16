На первом в сезоне Гранд-туре «Джиро д’Италия» завершилась первая неделя, и в день отдыха нашему корреспонденту удалось поговорить с двумя российскими гонщиками «Катюши-Альпецин» Максимом Бельковым и Вячеславом Кузнецовым.

Поговорить это, конечно, громко сказано. Вернее будет сказать – мы перебросились парой фраз. «Пожалуйста, 10 минут, не больше» – попросили журналистов в команде. – Они замученные. День отдыха весь расписан по минутам».

То, что парни устали и им требуется отдых, пояснять было лишним. Первая неделя «Джиро» завершилась сумасшедшим этапом длиной 225 километров и совершенно безумным 40-километровым подъемом в гору. Конечно, бывают этапы и подъемы покруче, но когда своими глазами сверху вниз смотришь на серпантин, извивающийся по склонам, и представляешь, как они по нему будут подниматься – начинает казаться, что парни эти – ненастоящие. Роботы, люди икс, да кто угодно. Но это точно за пределами человеческих возможностей.

– Ребят, как вам 101-я «Джиро»? Чем-то удивляет?

М.Б.: Нас трудно чем-то удивить, для меня это седьмая «Джиро» в карьере, для Славы третья.

– Видимо, чтобы вам не приедалось тут, на этот раз организаторы решили стартовать в Израиле.

М.Б.: Да, это была экзотика. Но если честно, мы ожидали большего от этой страны.

В.К.: Да, на въезде нас так проверяли, что казалось, там все сделано из золота. Но оказалось все довольно обычно. Местами мы даже разочаровывались – мусор валяется. Не ожидал, если честно. Что удивило – так это большое количество оружия у людей. Молодежь, неважно – парни, девушки, все ходят с оружием. Это не внушало оптимизма.



Вячеслав Кузнецов. Фото: «Советский спорт»

– То есть вы не чувствовали себя в безопасности?

– Так тоже нельзя сказать. Мы понимали, что ничего плохого с нами не случится. Я бы другое отметил: меня поразило и восхитило, как израильтяне сохранили колорит своей нации. Парни в костюмах, с этими своими косичками, в шляпах. Если бы мы так бережно относились к традициям в одежде, то ходили бы сейчас в лаптях, наверное!

– Для итальянцев «Джиро» – это культовое событие. Мы видели, как они занимают места вдоль трассы за несколько часов до проезда пелотона, чтобы увидеть его из первого ряда. А как израильтяне принимали гонку?

В.К.: Нам удалось немного с ними пообщаться, все говорили, что это для них большая честь и праздник, но, конечно, таких традиций встречи гонки, как в Италии, там нет и не может быть.

– Удалось увидеть что-то интересное?

В.К.: Немного посмотрели Иерусалим, хотели попасть в Старый город, но у нас такой сумасшедший график, что было не до этого.

– Ну хорошо, интересное само пришло к вам – в интернете разлетелись фотографии, на которых ваш караван встречают караваны верблюдов.

М.Б: Мы не рассматриваем верблюдов. Мы смотрим на асфальт.

– Жара осложняла гонку?

В.К.: Не особо. Я, например, живу на Кипре, а там температура примерно такая же, поэтому неудобств в этом смысле я не ощутил.



Фото: «Советский спорт»

– А насколько сложно проезжать такие этапы, где в течение нескольких часов температура меняется почти на 20 градусов. Вчера, например, этап финишировал в снегах. Рядом с вами люди катались на сноубордах.

М.Б.: Если вдруг кто-то замерз – то можно одеться, но такого холода пока не было. На дистанции очень сложно замерзнуть, даже если температура лишь немного выше нуля, как часто бывает на высоте.

– Максим, надо отметить, вы успешно смотрите на асфальт – вам удалось уже несколько раз побывать в отрывах и хорошо засветиться во время этапов. Это тактика, которую вы обговариваете заранее или отрывы получаются случайно?

М.Б.: Да, в отрыв удалось уехать уже три раза, и по этому критерию после первой недели у меня третье место в пелотоне. Можно попробовать выйти на первое, но это не первостепенная задача.

– А какая задача номер один?

– Кто-то из нас должен выиграть этап любыми путями.

– Вы серьезно? Это реально? Все-таки лидера команды Ильнура Закарина здесь нет.

М.Б.: Вполне, а почему нет?



Вячеслав Кузнецов и Максим Бельков. Фото: «Советский спорт»

– На какие этапы ставите?

М.Б.: На те, где более спокойный рельеф, нет больших горных подъемов.

– В команде осталось четверо российских гонщиков – почему наметилась такая тенденция?

– Руководству важно, чтобы спортсмены показывали результаты, а на паспорт никто не смотрит. Нашим новым спонсорам интересны спортсмены из европейских стран, поэтому это естественный процесс.

– Как проводите дни отдыха? Есть возможность лечь и лежать пластом?

– Нет, конечно. Вот сейчас мы позавтракали, дальше пойдем покатаемся, потом обед, массаж, ужин и все – день отдыха прошел.

– Как выглядят вечера после гонки?

М.Б.: Вечера после гонки выглядят как сама гонка – все происходит очень быстро. Хорошо если следующий старт недалеко от места финиша. Но часто это не так и мы едем еще километров сто до отеля в автобусе. Конечно, автобус комфортабельный, там можно прилечь, но тем не менее. Приезжаем в отель в районе восьми, массаж, ужин и спать.

– Что нужно съесть на ужин, чтобы на следующий день открутить новые 200 км?

В.К.: Углеводы – наше все. Макароны, рис, мясо. Овощи это так себе еда для нас.

– Сколько у вас массажистов в команде?

М.Б.: На двух спортсменов – один массажист. Это необходимость. Массаж – это самый важный этап восстановления.

– Сколько времени обычно он занимает.

М.Б.: 40 минут в среднем.

А В ЭТО ВРЕМЯ…

ЭСТЕБАН ЧАВЕС ПОТЕРЯЛ ШАНСЫ НА ПОБЕДУ В ОБЩЕМ ЗАЧЕТЕ

После вчерашнего этапа в общем зачете Эстебан Чавес спустился на 37 позиций, со 2-го на 39-место. Это стало главным событием очередного дня многодневки.

Отставание Эстебана Чавеса от победителя 10-го этапа Матея Мохорича (Бахрейн-Мерида) составило 25 минут 25 секунд. 28-летний колумбийский гонщик из Mitchelton-Scott выпал на первом же подъеме этапа – Фонте делла Крета. Это восхождение началось сразу после старта.

Группа Чавеса пыталась догнать лидеров, но настичь группу розовой майки им так и не удалось.

«Джиро д’Италия»

10-й этап

Пенне – Гуальдо-Тадино, 239 км

1. Мацей Мохорич (Словения, Bahrain Merida) – 6:04.52

2. Нико Денз (Германия, AG2R La Mondiale) – то же время

3. Сэм Беннетт (BORA – hansgrohe) – 0.34

...137. Вячеслав Кузнецов (Россия, Катюша-Альпецин) — +25.25

...142. Максим Бельков (Россия, Катюша-Альпецин) – то же отставание

Общий зачет

1. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 43:42.38

2. Том Дюмолен (Нидерланды, Sunweb) – 0.41

3. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 0.46

...115. Максим Бельков (Россия, Team Katusha – Alpecin) – 1:38.44

...128. Вячеслав Кузнецов (Россия, Team Katusha – Alpecin) – 1:44.48