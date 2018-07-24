Воистину веломногодневки – жесточайшее испытание для человека. Мало того, что ты крутишь педали по нескольку часов, взбираешься по диким серпантинам, а потом летишь вниз на скорости под 100 километров в час, так еще на каждом участке трассы тебя преследует опасность. Плохой асфальт, резко изменившиеся погодные условия, выскочивший на трассу полоумный болельщик – все это может привести к тому, что ты упадешь, переломаешься и утащишь за собой еще кучу народа, устроив завал.

Но то, что произошло на 16-м этапе нынешнего «Тур де Франс» вряд ли кто-то мог предвидеть. Первые 30 километров участники преодолели безо всяких проблем, а вот потом гонку пришлось прервать. Бастующие фермеры перегородили дорогу, по которой пролегал маршрут этапа Каркасон – Баньер-де-Люшон, тюками сена и сельскохозяйственной техникой. Хорошо, что обошлось без завалов – гонщики успели остановиться. До конца маршрута оставалось 187 километров, этап оказался под угрозой отмены.

В дело пришлось вмешиваться полиции. Тут французские правоохранители повели себя максимально неуклюже. Они принялись разгонять упорствующих демонстрантов с помощью слезоточивого газа, и делали это так небрежно, что под раздачу угодили некоторые гонщики.

Лидер спринтерской классификации Петер Саган долго приходил в себя, вылил на лицо несколько бутылок воды, пытаясь промыть глаза. Та же участь постигла четырехкратного победителя «Тур де Франс» Кристофера Фрума.

Впрочем, история закончилась достаточно быстро. Буквально за полчаса демонстрантов угомонили, гонщикам оказали помощь, гонку перезапустили, поэтому отменять ничего не пришлось. Вот только из-за тупости французских копов организаторам теперь явно придется выслушивать гневные упреки в свой адрес от представителей команд. Гонщики и без того серьезно рискуют на трассе, а тут их еще мочит полиция, хотя по идее должна защищать.

Чтобы понять, насколько опасно бывает гонять на велике со скоростью автомобиля, посмотрите на эти скриншоты. Филипп Жильбер убрался в отбойник и улетел с трассы. С ним все в порядке, но как он не сломал шею – загадка.

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