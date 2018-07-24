Воистину веломногодневки – жесточайшее испытание для человека. Мало того, что ты крутишь педали по нескольку часов, взбираешься по диким серпантинам, а потом летишь вниз на скорости под 100 километров в час, так еще на каждом участке трассы тебя преследует опасность. Плохой асфальт, резко изменившиеся погодные условия, выскочивший на трассу полоумный болельщик – все это может привести к тому, что ты упадешь, переломаешься и утащишь за собой еще кучу народа, устроив завал.

Но то, что произошло на 16-м этапе нынешнего «Тур де Франс» вряд ли кто-то мог предвидеть. Первые 30 километров участники преодолели безо всяких проблем, а вот потом гонку пришлось прервать. Бастующие фермеры перегородили дорогу, по которой пролегал маршрут этапа Каркасон – Баньер-де-Люшон, тюками сена и сельскохозяйственной техникой. Хорошо, что обошлось без завалов – гонщики успели остановиться. До конца маршрута оставалось 187 километров, этап оказался под угрозой отмены.

Crazy scenes!!



The race has been neutralised after 30km due to a farmers strike in the middle of the road #TDF2018 pic.twitter.com/x6XodBOh8c — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 24 июля 2018 г.

В дело пришлось вмешиваться полиции. Тут французские правоохранители повели себя максимально неуклюже. Они принялись разгонять упорствующих демонстрантов с помощью слезоточивого газа, и делали это так небрежно, что под раздачу угодили некоторые гонщики.

Лидер спринтерской классификации Петер Саган долго приходил в себя, вылил на лицо несколько бутылок воды, пытаясь промыть глаза. Та же участь постигла четырехкратного победителя «Тур де Франс» Кристофера Фрума.

French police use tear gas to disperse a farmers protest but end up blinding half the peloton in the process 😱 https://t.co/fZdnMJyqsg #TDF2018 pic.twitter.com/vIaiAg77PU — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 24 июля 2018 г.

Впрочем, история закончилась достаточно быстро. Буквально за полчаса демонстрантов угомонили, гонщикам оказали помощь, гонку перезапустили, поэтому отменять ничего не пришлось. Вот только из-за тупости французских копов организаторам теперь явно придется выслушивать гневные упреки в свой адрес от представителей команд. Гонщики и без того серьезно рискуют на трассе, а тут их еще мочит полиция, хотя по идее должна защищать.

Чтобы понять, насколько опасно бывает гонять на велике со скоростью автомобиля, посмотрите на эти скриншоты. Филипп Жильбер убрался в отбойник и улетел с трассы. С ним все в порядке, но как он не сломал шею – загадка.