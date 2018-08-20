Серебряный призер Олимпиады в Рио-2016, трехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы велогонщица Дарья Шмелева побывала в редакции «Советского спорта». В большом интервью нашему изданию она рассказала об организации объединенного ЧЕ по летним видам спорта, о своем отпуске, премиальных в велоспорте, жизни в общежитии, походах в театр, русском рэпе и многом другом.

«В ОТПУСКЕ ОТ ВЕЛИКА НЕ ТОШНИТ»

– Нам дали 10 дней отпуска после чемпионата Европы, не легко просыпаться, – первой берет слово Дарья. – Отпуск долгожданный. Особенно в последний день на ЧЕ о нем думала все больше, оставалось только дотерпеть.

– Вы не поехали отдыхать за границу. Почему?

– Я и так почти не бываю в Москве, столько дел накапливается. Вот в отпуске их и стараюсь делать. В первые три дня уехала в подруге на дачу в Подмосковье. Что делала? Ничего – просто сидели и смотрели вдаль. Старалась разгрузить мозг от напряжения.

– Удалось?

– Удалось. Поймала себя на мысли, что могла бы составить кому-то компанию на рыбалке. Просто сидела бы и смотрела вдаль. Но в последние дни уже начала тренироваться, потому что если сильно расслабишься, то потом будет очень тяжело набирать форму.

Дарья ШМЕЛЕВА Родилась 26 октября 1994 года в г. Москве (23 года). Специализация – гит, спринт. Достижения: серебряный призер Олимпиады (2016), трехкратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы. ЛИЧНОЕ ДЕЛО

– Получается, что даже в отпуске вы живете на ограничениях: питание, строгий график…

– Нет, в отпуске можно чуть-чуть расслабиться, но, опять же, потом будет тяжело морально от чего-то отказываться. Я уже привыкла к своему определенному питанию, живу по четкому распорядку, и в отпуске позволяю лишь слегка от него отклоняться.

– На велике катались в отпуске? Или уже тошнит?

– На самом деле, чтобы полностью восстановиться мне хватило трех дней, проведенных на даче. Все, что мне было нужно – выехать на природу, сесть в беседку, взять с собой что-нибудь погрызть, чтобы с голоду не умереть, просто сидеть и ничего не делать. А к велосипеду отвращения никакого нет.

Мы даже с подругой нашли на даче старый велосипед и катались на нем вдвоем, она – за рулем, я – на багажнике. Боялась, что окажусь в итоге попой на заднем колесе, но ничего, багажник выдержал.

Да и вообще, если я куда-то уезжаю, то предпочитаю активный отдых. Вот эти три дня на даче – со мной такое впервые. Обычно в отпуске мне нужно что-то делать.

– Как с трекового велосипеда пересаживаться на обычный?

– Гораздо проще, чем с обычного на трековый. На обычном велике можно ноги отпустить, а на трековом отпустишь и улетишь – там ведь постоянно нужно крутить педали. Поэтому первые дни, когда ты возвращаешься на трек, то постоянно напоминаешь себе: «не отпускай ноги, не бросай».

– Вылетали так когда-нибудь?

– Бывает забудешься, чуть отпустишь ноги и тут же чувствуешь толчок из-за того, что велосипед не получает инерцию. Тебя слегка подбрасывает и ты сразу вспоминаешь, что надо крутить педали. Последние годы я не падала в таких ситуациях, а вот в начале карьеры было такое.

– Какие сериалы и фильмы посмотрели в отпуске?

– Смотрели один пока ехали в электричке – «Соблазн» с Анджелиной Джоли и Антонио Бандерасом. Там такой фильм, что нам было немного стыдно перед соседями по вагону – приходилось отворачивать от людей экран. Бабушки не совсем понимали, что мы смотрим.



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«ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕ МОГЛА БЫТЬ ПОЛУЧШЕ»

– Вы живете в каком немыслимом соревновательном графике. Чемпионаты мира и Европы проходят в один год и расположены довольно близко в календаре. Какая усталость больше накапливается под конец сезона: психологическая или все-таки физическая?

– Обычно и та и другая. Но после ЧЕ в Глазго могу сказать, что психологически устала все-таки больше. Потому что хотелось показать свой максимальный уровень, выступить лучше, чем в прошлом году. Так получилось, что я вообще превзошла все свои ожидания. Если в командном спринте мы с Настей Войновой уже пять лет подряд забираем золото – это традиция, на 500 метрах я лишь надеялась на золото, потому что на всех турнирах у нас очень плотная борьба на этой дистанции с немкой Мириам Вельте, то победа в спринте стала полной неожиданностью. В прошлом году я была третьей в этом виде и уже тогда сильно удивилась тому, что оказалась на пьедестале, а тут золото!

– При этом на чемпионате мира, который был в марте, у вас лишь бронза и серебро. Можно ли сказать, что это неудачный результат для вас?

– К чемпионату мира я подошла в лучшей форме, но ведь есть соперники, которые могут мой пик преодолеть. Они просто были готовы лучше. Для меня результаты в Голландии не были трагедией – это такие же достойные медали, как золото, которое я привезла из Глазго. Мы показали свой максимум. После таких стартов не стоит расстраиваться, нужно сделать выводы и, опираясь на этот опыт, что-то подкорректировать в тренировочном процессе, чтобы стать сильнее.

– Перед Глазго что-то меняли в подготовке?

– У нас тренер постоянно придумывает что-то новое. Он специально так делает, чтобы у нас постоянно шел процесс привыкания, чтобы было разнообразие и тренировки не превращались в рутину. Невозможно на одних и тех же методиках выигрывать десятилетиями. Это не работает.

– Очень многие остались недовольны организацией всего ЧЕ. У синхронистов вода была слишком горячая и сильно хлорированная, шаттлы опаздывали или не ходили вовсе. Как было у вас?

– Да, наверное, можно было получше сделать. Но это большая редкость, когда ты приезжаешь на соревнования и там все идеально. Всегда есть какие-то нюансы. Наверное, я не так сильно обращаю на них внимание. Да, у нас были проблемы с автобусами – бывало, что они задерживались или не приходили. Но в таких случаях организаторы заказывали нам такси. Если бы этого не было, я бы не расстроилась, заказала бы «убер» сама.

– А где у вас велосипеды в этот момент?

– Велосипеды на треке, так что нам не надо ничего грузить. Был вариант самому ездить на велосипеде, так многие делали, но в Глазго постоянно шли дожди. Попадать в непогоду не очень хотелось, да и в гостинице не очень удобно хранить велосипед. Плюс ко всему там наотрез отказывались пускать с велосипедом в автобусы. Нет – и все, хотя багажник пустой. Такие правила.

– Одна из идей объединенного ЧЕ по летним видам спорта – создание атмосферы большого турнира, как, например, на Олимпиаде. Получилось?

– Ничего такого не почувствовала. Каждый жил в своей гостинице, у всех была своя территория. Олимпиада – это совсем другое. Болеть за наших в других видах спорта было просто некогда. Соревнования шли пять день, и все это время я провела на треке.

– Кормили хоть нормально?

– Кормили неплохо. Овсянка? Я со своей приехала.

– Самая большая проблема, с которой пришлось столкнуться в Шотландии?

– По утрам продрать глаза. Это действительно было проблемой. Вечером – поскорее уснуть, утром – побыстрее проснуться. Днем находишься в постоянном напряжении, вечером мозг начинает расслабляться, рано утром ты резко встаешь, а он не понимает, что произошло, ему надо перезагрузиться и опять настраиваться на старт. И так – пять дней подряд. Надо было просто выжить. Я выжила, я довольна.

– Долгое ожидание старта накануне вечером сказывается? Нет желания побыстрее выскочить трек и все закончить?

– Такое есть, когда разминаешься. Этот момент ожидания для меня действительно тяжеловат. Вечером же я просто сижу и спокойно все обдумываю, потому что понимаю, что нет смысла заранее нагонять мандраж. На этих соревнованиях я решила, что не буду нервничать накануне старта, спокойно высплюсь, а мандражировать начну уже непосредственно перед заездом. Зачем начинать заранее тратить энергию? Это я проходила. Нынешний вариант самообладания мне понравился больше.

«САМОЙ ИНТЕРЕСНО, КАКИМИ БУДУТ ПРЕМИАЛЬНЫЕ ЗА ЧЕ»

– Что купили в шотландском «дьюти-фри», когда возвращались домой?

– Из местного ничего не купила, ничего такого глаз не приметил. Привезла с собой магнитик на холодильник. У нас же был стыковочный рейс в Лондоне. Вот там я уже купила шоколадки на подарки. Главные подарки для меня самой – мои медали и плюшевый тюлень – символ этого ЧЕ.

На самом деле, я настолько устала, что просто ждала, когда же закончится этот перелет, чтобы заехать в свою комнату, раскидать вещи, лечь на кровать и больше ничего не делать. Я уже стоя последние секунды на пьедестале только и думала о том, что все закончилось и мне больше не надо рано вставать, больше некуда торопиться, а следующие десять дней я могу вообще ни с кем не разговаривать, ни о чем не думать и даже не вспоминать про велосипед.

– Сколько проспали после того как все закончилось?

– Хорошо поспать не получилось, потому что в четыре утра у нас уже был автобус в аэропорт. А потом… Самое интересное, что когда хочешь отоспаться, твой организм по памяти начинает вставать рано. Это со мной и произошло. Организм начал восстанавливаться только сейчас, ближе к концу отпуска.

– Какие премиальные вам положены за такое количество золота?

– Понятия не имею. Мне даже самой интересно. В любом случае, сколько дадут – столько и заслужили значит.

– От международной федерации какие-то призовые полагаются?

– Не уверена. На этапах Кубка мира бывают какие-то призовые за конкретный вид.

– Сколько такая высококлассная спортсменка как вы может заработать на Кубке мира?

– Опять же, выплаты всегда разные. Там не такие большие деньги.

– Например? Десять тысяч долларов?

– Вы что, с ума сошли? Мы же не в футбол играем. 100 евро, может быть.

– 100 евро за победу?!

– За победу, может быть, 200-300 максимум. Опять же, на каждом этапе разные призовые. Организаторы сами решают.

– Ок, самые большие призовые, которые падали вам на карту?

– Конечно за Олимпийские игры, там полный комплект подарили. Но это было всего раз, чемпионат Европы и чемпионат мира у нас не так оцениваются, к сожалению... Но что есть – тому и радуешься. Нет смысла требовать чего-то большего, ничего не поменяется. Я не ради денег кручу педали и если мне скажут, что за этот ЧЕ ничего не заработала, то не расстроюсь. Я туда приехала выступить для себя и довольна результатом. Все остальное – приятные бонусы, не больше.

– Ну от министерства спорта должна быть премия.

– Да платят, конечно, но там не так много чтобы что-то купить. Свою квартиру уже пора приобретать на будущее, поэтому получаю премию и в банк на вклад...

Пускай деньги там копится, мне так спокойнее. Вот потом, когда меня клинанет, куплю и машину, и мотоцикл, и яхту, но первым делом – квартиру. А сейчас – пускай копятся.

– Борец Давит Чакветадзе после победы в Рио-2016 посетовал, что будучи олимпийским чемпионом живет в общежитии и надеялся, что государство даст ему квартиру. В Бразилии вы завоевали серебро. Что у вас с жилищным вопросом?

– По сути я тоже живу в общежитии. Точнее – в гостинице на территории училища олимпийского резерва. Олимпийцам из регионов проще получить квартиру, потому что там их единицы. А в Москве – чемпион на чемпионе – давать квартиры всем Москвы не хватит. Плюс цены совсем разные. В той же Махачкале можно пять квартир купить за цену одной столичной. Я понимаю, почему возникают такие вопросы. Мы с Настей Войновой после Олимпиады тоже писали письма мэру в надежде, что нам кто-то поможет решить вопрос с жильем: может быть, льготы какие-то дадут, а часть мы сами оплатим. Но, видимо, это слишком сложный вопрос. Впрочем, мы все равно надеемся, ждем и продолжаем писать письма.

– Но ведь после Рио никого не обидели. Давали премии.

– Выплаты от государства, от Москвы, машина в подарок – это все было. Но свой автомобиль я, например, продала, потому что у меня нет прав и я совершенно не умею водить. При этом у меня нет квартиры, поэтому я посчитала, что целесообразнее будет продать авто, деньги положить в банк, дальше подкопить и потом купить недвижимость.

А машина… Я просто знала, что сто процентов разломаю ее где-нибудь по дороге. А если учиться ездить, то первая машина должна быть попроще, явно не BMW X4.

– Вы москвичка, но почему тогда живете в общежитии? Можно же у родителей.

– Во-первых, оно ближе к треку, а квартира родителей находится далеко от места тренировок. В общежитие я переехала в девятом классе – живу там с 2009 года. Это был мой выбор, меня никто не выгонял. Все же дети сами хотят сбежать от своих родителей, мне выпала такая возможность.



​Фото: Gettyimages.ru

«В ОТПУСКЕ ЗАБРАЛА ИЗ ЧАСТИ ЛЕЙТЕНАНТСКИЕ ПОГОНЫ»

– Вы говорите, что в отпуске пытаетесь успеть решить все вопросы, которые накопились за время сборов и соревнований. Чем занимались в этот раз?

– Помимо встреч с друзьями, нужно было прибыть в часть. В мае мне присвоили звание лейтенанта, надо было забрать погоны, новый военный билет и т.д. В связи с тем, что я редкий гость в Москве, в последнее время все никак не удавалось сделать это. Потом нужно было по мелочи докупить тренировочный инвентарь, который за границей приобрести не так просто, зато я точно знаю, что он есть в Москве. Опять же, сестру надо на первое сентября одеть – тоже важное занятие.

– Что теперь нужно, чтобы получить майора?

– Продолжать активно крутить педали.

– Вы представляете, что к вам будут обращаться: «майор Шмелева»?

– Вы знаете, «прапорщик Шмелева» меня веселило больше. А так, мы уже вчера с девчонками шутили: «Дашка-лейтенант, девка молодой, все хотят потанцевать с тобой».

– Когда вам присвоили звание ЗМС?

– В 2016 году после победы на чемпионате мира.

– Как вы относитесь к тому, что нашим футболистам дали это звание за выход в четвертьфинал?

– Я читала интервью Татьяны Тарасовой и согласна с ней. Мальчики постарались, напряглись на домашнем чемпионате мира, но не надо так обесценивать труд других людей, которые отдают полжизни, выигрывают разные соревнования, привозят медали с Олимпиад и только после этого получают звание ЗМС.

– То есть, вы тоже против, как и Екатерина Гамова, например?

– Я не совсем поняла – за что? В нашем виде спорта четвертьфинал – не самый лучший результат. Я понимаю, что футбол все обожают, но, может быть, просто надо было сделать тогда какое-то отдельное звание? Заслуженный футболист России, например.

– А вы сами матчи ЧМ смотрели?

– Я не большой любитель футбола. В детстве я играла, но чтобы за кого-то болеть – такого не было.

– Но в сборую нашу верили?

– Я рассуждала так: пройдут далеко – хорошо, не пройдут – в принципе, ничего удивительного, все как обычно. Вот мои партнеры по команде на сборах в Серпухове смотрели, им это реально интересно. Я иногда к ним подключалась, но не следила пристально.

– То есть атмосферу праздника вам почувствовать не удалось, потому что были на сборах?

– Да, мы были в другом городе и в Москву не выбирались. Лица в цвет флага не разрисовывали. У меня там каждый день были такие тренировки, что цвет лица менялся сам по себе.

– А каким тогда видом спорта интересуетесь, если футбол не нравится?

– Мне интересен мой вид спорта. Нет, если я знаю, что проходят какие-то соревнования, то могу включить телевизор и посмотреть, например, биатлон, лыжи, плавание. Но, опять же, это будет лишь любительский интерес. При этом, если будет стоять выбор между футболом и биатлоном, я выберу биатлон. Один раз я была на хоккее – обещество «Динамо» меня пригласило, выдало билеты.

– Какие впечатления?

– Это было сильно. Я не ожидала, что игроки там с такой скоростью меняются, кружатся, они ведь еще должны найти эту шайбу. Я постоянно теряла ее из виду, ориентировалась так: если все бегут туда, значит шайба – там, а потом пыталась найти и понять, у кого она находится. Игроки постоянно бьют друг друга. По-моему у них задача не забрать шайбу, а сбить соперника. Иногда было страшно смотреть, когда людей впечатывали в борта. Это, конечно, очень зрелищно.

– Еще пойдете?

– Да, когда буду в Москве. Мне предлагали еще несколько раз, но постоянно не сходилось по числам – я находилась в других городах.

– А если самой купить билет?

– Сама я покупаю себе билеты в театр или кино. Иногда понимаешь, что кроме велосипеда уже много времени ничего не видел, хочется куда-то выйти, хоть что-то другое увидеть, просветиться.

«ИНОГДА ЛАЗАЮ ЧЕРЕЗ ЗАБОР, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В ОБЩЕЖИТИЕ»

– Театр какой-то конкретный выбираете?

– Нет, хожу туда, где есть понравившийся спектакль, который идет в нужные даты. Когда нет тренировки, еще желательно под выходной и в удобное время, чтобы не поздно вернуться в училище, потому что оно закрывается в 23 часа. Из-за такого большого количества разных факторов приходится себя ограничивать.

– А если немного опоздать в училище?

– Ничего страшного. Просто придется либо стучаться, либо лезть через забор. Плюс можно заранее позвонить и предупредить, что задержишься, тогда главный администратор будет тебя ждать. Проблема только с тем, чтобы попасть на территорию. Можно не достучаться до охранника, например. Мне порой легче пролезть под забором в определенном месте, а в гостинице меня будет ждать администратор, она уже откроет дверь.

– Чем занимаетесь в свободное время, когда оно все-таки появляется?

– Делаю дела. Иногда смотрю фильмы. Особенно люблю документальные, исторические или основанные на реальных событиях. Либо мировую классику: «Побег из Шоушенка», «Ангел А» и т.д. Чтобы переключиться, стараюсь встречаться с друзьями, с которыми давно не виделась. Мне очень интересно услышать их истории про жизнь вне спорта.

– Последний спектакль, который зацепил?

– «Салемские ведьмы», где играют Настасья Самбурская и Владимир Яглыч. Я дважды на него ходила. В первый раз – одна. Сидела в первом ряду, а как только наступил антракт, включила телефон и сразу написала подруге, с которой не часто вижусь, что хочу ее пригласить на мероприятие, но не сказала, на какое именно. Потом забронировала нам билеты, точно так же в первом ряду. У меня были невероятные эмоции от этого спектакля, поэтому хотелось поделиться ими с подругой.

Так вот, после спектакля она ко мне поворачивается, а я не могу понять ее выражение лица. Уже начала расстраиваться, подумала, что ей не понравилось, но она была в восторге и потом долго меня благодарила. Мне кажется, что на этот спектакль я и в третий раз пойду, какого-нибудь другого знакомого поведу.

– Каким приложением на телефоне чаще всего пользуетесь?

– Ютуб, инстаграм, просто интернет.

– В ютубе каких-то определенных блогеров смотрите?

– Нет, смотрю в основном познавательные ролики. Из последнего смотрела видео про работу нашего мозга. Стало интересно – о чем там можно снять видео на целый час?

– Последняя песня, которая играла в ваших наушниках?

– «Мой рок-н-ролл» – «Би-2» и Чичерина.

– Как вы относитесь к русскому рэпу, который чрезвычайно популярен в последнее время?

– Безусловно, есть в этом жанре достойные исполнители, но некоторых я не понимаю.

– Самого лучшего русского рэпера назовете?

– Русский рок – самый лучший рэп, скажу так. Я слушаю в основном его – «Би-2», Арбенину, Чичерину, Земфиру. Когда была помладше, бывало, слушала Басту, потому что он пел о жизни и вслушиваясь в его песни можно было узнать себя в каких-то моментах.



​Фото: Gettyimages.ru

АНКЕТА «СОВЕТСКОГО СПОРТА»

«ПОСЛЕ ЧМ – МОЙ ГЕРОЙ АКИНФЕЕВ»

В заключение мы предложили Дарье ответить на вопросы нашей анкеты.

Роналду или Месси?

Даже я, человек равнодушный к футболу, из-за них я только и выходила из своей комнаты во время ЧМ. Когда играла Португалия или Аргентина. Говорила ребятам: «Покажите, где они». Но после чемпионата мира назову Акинфеева. Как он отбил пенальти носочком в матче с испанцами!

Москва или Барселона?

Где я только не была, но для жизни лучше Москвы для меня города нет. Знаю, что если мне что-то захочется, хоть в два часа ночи, в Москве я это достану.

Канары или Сочи?

В Сочи я была, на Канарах – нет, поэтому выбираю Канары.

Монеточка или Гречка?

Про что речь? Певицы? Да, Гречку слышала, у нее есть дона хорошая песня. Не ее, кавер версия. Мне понравилось. С творчеством Монеточки не знакома, выберу Гречку.

Минералка без газа или кока-кола?

Однозначно минералка! Могу даже и с газом выпить, но все эти колы, пепси и фанты – ни за что.