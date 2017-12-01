Традиционный Кубок Сибири проходит в этом году на акватории Новосибирского водохранилища с 29 ноября по 4 декабря. Для зрителей все дни соревнований работает бесплатная школа по управлению кайтом.

Лучшие райдеры прилетели в Новосибирск со всех уголков страны, чтобы сразиться за звание чемпионов на акватории Обского моря.



– В этом году водохранилище замерзло идеально ровно, такого гладкого льда в Новосибирске давно не видели. Условия для катания превосходные, и мы уверены, что спортсмены смогут показать все, на что они способны, – рассказывает организатор соревнований Людмила Полякова.



Уже много лет подряд все звезды российского сноукайтинга открывают зимний сезон грандиозными стартами в Сибири, и этот год не стал исключением. Среди зарегистрированных спортсменов действующий чемпион мира Дмитрий Никуличев, многократные призеры российских и зарубежных соревнований. География участников поражает масштабом – райдеры из Карелии и Красноярска, Москвы и Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Екатеринбурга, Челябинска и других городов России.



На Кубке Сибири проведут гоночные дисциплины в общем зачете и отдельно определят лучших спортсменов в дивизионах «Д8» и «Стандарт». Сильнейшие атлеты дисциплины «фристайл» удивят зрителей и судей сложными трюками, амплитудными прыжками и невероятными вращениями в воздухе.



Несколько дней райдерам предстоит провести в упорной борьбе, в которой все решает не только умение управлять кайтом, оценивать ветровые условия, но и физическая подготовка, выносливость и ловкость. Непредсказуемые изменения скорости ветра, разная температура воздуха и состояние снежного покрытия – все эти условия позволяют спортсменам раскрыть свой потенциал и показать высшее мастерство в динамичном и сложном виде спорта.



Всем желающим предлагают освоить управление кайтом под руководством инструкторов сразу нескольких школ Новосибирска. Попробовать новый вид зимнего спорта, выбрать подходящего тренера и познакомиться с удивительным миром ветра – такая возможность у гостей и жителей города бывает только раз в году, и ей стоит непременно воспользоваться.