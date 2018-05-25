Олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян стала гостьей студии «Советского спорта» на Петербургском международном экономическом форуме.

– Вчера мы присутствовали на вчерашнем потрясающем поединке против сборной Франции в историческом здании. Как в такой обстановке фехтуется?

– Это совершенно иные чувства. Мы были потрясены обстановкой. Было бы намного интереснее, если бы соревнования проходили в такой обстановке. Да еще и потрясающая шоу-программа…

– Это шоу между боями не отвлекает?

– У нас впервые такой опыт был. Обычно что-то похожее может быть между большими матчами, а не между поединками в пять ударов. Нам это давало возможность между поединками отдохнуть, что-то обсудить с подругами по команде. Это было намного интереснее, когда ты фехтуешь не на медаль, а для удовольствие.

– Было очень эмоционально.

– Я вообще очень эмоциональная девушка. Это была не принципиальная встреча и мы договорились не просить видеоповторов, но в итоге я не выдержала. Это говорит об уровне встречи, все-таки и мы и Франция занимаем высокие места.

– Что за травму вы получили на Московской сабле?

– Раздули из мухи слона. Меня ударили саблей по руки, пошла кровь. Нужно было остановить бой, чтобы все это затейпировать. Меня сбила не травма, а этот перерыв, который немного сбил. Ничего страшного с травмой – это все вранье.

– Софья Великая быстро вернулась после перерыва.

– Соня – такой человек, который может и через десять лет вернуться и выиграть турнир. Да и Московская сабля – это ее турнир. Мы даже шутим, что ее надо переименовать в Великую саблю.

– Не было желания последовать примеру Софьи и уйти в декрет между Олимпиадами?

– Хороший вопрос… Следующий вопрос!

– Софья вернулась – конкуренция возросла.

– Да, у нас с ней складывается хорошая, здоровая конкуренция, благодаря которой мы растем – получаем пользу от этой конкуренции, как бы странно это не звучало. Я рада, что она в команде – у нас с ней отличное взаимопонимание.

– Количество руководителей в спортивных ведомствах людей, которые пришли из фехтование удивляет.

– Мы завоевываем мир. Понимаете, куда мы метим?

– Я даже не спрашиваю, чем вы планируете заниматься, когда завершите карьеру, потому что об этом говорить пока рано…

– Я буду везде!

– Наша сборная очень красивая, а на вчерашнем мероприятии было много известных людей на трибунах.

– Так уж получилось, что у нас в команде собрались такие красивые девчонки. А по поводу таких высоких людей на трибунах… Есть определенные люди, перед которыми ты должен показать определенный результат. Мы вчера это и сделали.

– Ваши «творческие» планы на будущее? На ближайший год.

– У нас будут чемпионаты Европы и мира… Я брала паузу в карьере на три месяца. Вот только недавно вернулась. Вроде все неплохо – надеюсь приехать с медалью.

Напомним, что «Советский спорт» является официальным информационным партнером спортивной программы ПМЭФ-2018.