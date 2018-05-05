В Электростали завершился второй по значимости отечественный турнир по хоккею на траве.

У мужчин в решающем матче встретились динамовские команды из Подмосковья и Казани. подопечные Игоря Шишкова, благодаря двум голам Марата Хайруллина, победили 2:1 и завоевали почетный трофей. Это – пятый подобный успех подмосковных динамовцев под руководством этого главного тренера.

В финальной встрече женского турнира «Динамо-ЦОП Москомспорт» обыграло «Метрострой» (Санкт-Петербург) со счетом 3:1.

Итоговое положение

Мужчины. 1. Динамо-Электросталь (Московская область). 2. Динамо-Казань. 3. Динамо (Екатеринбург). 4. Метрострой (Санкт-Петербург). 5. Тана (Азов). 6. Динамо-ЦОП Москомспорт (Москва).

Женщины. 1. Динамо-ЦОП Москомспорт (Москва). 2. Метрострой (Санкт-Петербург). 3. Динамо-ГАП (Казань). 4. Динамо-Электросталь (Московская область). 5. Дончанка (Волгодонск).