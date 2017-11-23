В пятницу в американском Лейк-Плэсиде стартует Skate America – шестой, последний этап серии Гран-при, который определит последних участников финала в японской Нагое 8-10 декабря. Традиционно на домашних этапах выступают лидеры американской национальной сборной. В Лейк-Плэсиде выступят все чемпионы США 2017 года – Карэн Чен (женщины), Натан Чен (мужчины), Алекс/Мая Шибутани (танцы) и Хэвен Дэнни/Брэндон Фрэйзер (парное катание). Кого местная пресса считает фаворитами этапа и претендентами на выход в финал Гран-при? Местные СМИ о фигурном катании пишут не так много как российские – даже на спортивных порталах. Как пояснил пресс-атташе американской федерации фигурного катания Майкл Терри, «фигурное катание вытесняется американским футболом, новостями баскетбольной и хоккейной лиг, и даже университетским спортом». Однако, своя аудитория у этого спорта имеется, и для нее все-таки выходит достаточно материалов.

Американский этап обычно открывает серию Гран-при, но в этом году – поменявшись местами с российским этапом – выпал на праздничный каникулярный уик-энд Дня Благодарения. Канадский журнал «International Figure Skating» пишет, что праздник будет только подстегивать американских участников этапа: борьба за пьедестал будет напряженной. «Спокойствия на спокойном озере точно не будет» (Лейк-Плэсид дословно переводится как «спокойное» озеро).

Женщины

Сообщение о серьезной травме Евгении Медведевой ставящее под сомнение ее участие в финале, изрядно спутало карты аналитикам. Считалось, что у женщин уже определены 5 участниц финала (россиянки Медведева, Загитова, Сотскова, итальянка Костнер и канадка Осмонд) и американский этап определит лишь шестую, последнюю участницу – если кому-то удастся обойти японку Хигучи, у которой уже 24 очка. Учитывая завоеванные на предыдущих этапах очки это могли сделать только американка Эшли Вагнер и россиянка Полина Цурская в случае победы или даже второго места. Однако, если Медведевой действительно придется снятся с финала, то шансы занять ее место теоретически появляются даже у Елены Радионовой (с 20 очками), при условии если и Вагнер и Цурская займут в Америке места ниже третьего.

Крупнейшая вещательная компания NBC отмечает, что победа нужна Вагнер для попадания в олимпийскую команду США (напомню, что у США 3 места и определяются они не только по итогам национального первенства). Сайт компании называет Медведеву, Загитову и Сотскову главными претендентами в российскую сборную на Олимпиаду:

«Вагнер выиграла американский этап в прошлом году, но неудачно выступала в начале этого сезона. Тем не менее, при отсутствии олимпийских фаворитов на этом этапе, у нее есть все шансы на победу», – считает источник. В превью к этапу также отмечается дебютантка взрослого льда американка Брэйди Теннел, которая в этом сезоне имеет самую высокую сумму баллов среди американок и претендует на попадание в олимпийскую команду. Среди претендентов на пьедестал называют также японку Миахару, американку Чен и канадку Далеман (бронза чемпионата мира-2017).

Авторитетный интернет сайт новостей фигурного катания Ice Network тоже выделяет Вагнер, но к списку ее уже упомянутых выше соперниц добавляет Полину Цурскую – «молодую россиянку на подъеме». Автор цитирует недавнюю пресс конференцию Вагнер, где она рассказала о серьезной подготовке и намерениях к этапу после «средненького проката в Канаде» (там Вагнер стала третей).

Филип Херш (бывший олимпийский обозреватель газеты Chicago Trubune с 30-летним стажем а ныне автор блога globetrottingbyphiliphersh.com) называет Вагнер «Последней из могикан», считая символичным, что место действия одноименного романа Фенимора Купера происходит как раз в горах Адирондак недалеко от Лейк-Плэсида. «Последней» – потому что шанс попасть в финал Гран-при из всех американок есть только у нее. А попадание в финал, приводит Херш слова Вагнер, добавит ей шансов попасть на Олимпиаду (это один из прописанных федерацией критериев в правилах отбора в команду). «Хотя, выступление в финал сокращает время на подготовку к чемпионату Америки на целых две недели. Это и благословление и проклятье одновременно – но все-таки попасть в шестерку лучших в мире важно для меня в олимпийском сезоне для отбора на Игры», – цитирует Херш Вагнер. Четыре года назад Вагнер включили в олимпийскую сборную перед Играми в Сочи, несмотря на то, что она провалила национальный чемпионат, уступив Мирай Нагасу. Тогда это решение вызвало большой общественный резонанс, и теперь для Эшли Вагнер очень важно оказаться в команде, выполнив абсолютно все критерии отбора (хотя и в 2014 все было по правилам, считает Херш).

Херш еще более критично чем сама Эшли описывает ее выступление в Канаде:

«В короткой программе два прыжка были недокручены и она недополучила уровни на вращениях и дорожке шагов – ее оценки были самые низкими, которые она получала с 2015 года на Гран-при». В произвольной она получила «недокруты» на четырех из семи прыжков. Ее оценка 183.94 балла за обе программы ниже чем у 30 фигуристок в этом сезоне, шесть их которых выступают в Лейк-Плэсиде – Цурская (210.19), Далеман(196.83), Теннел (196.70), Сакамото (194), Миахара (191.80) и Леонова (190.95).

Автор рассуждает не могло ли повлиять на низкие оценки от судей в этом сезоне то, что Вагнер в третий раз за четыре года вернулась к программе «Мулен Руж» в произвольной, и во второй раз – к «Хип хип чин чин» в короткой. Вагнер утверждает, пишет Херш, что «Мулин Руж» заиграет в Америке по-другому, когда она доработает нюансы – что не получилось в Канаде.

«Вагнер поднималась из «низин» уже несколько раз за свою карьеру и ни у кого нет сомнений в ее умении соревноваться», – подытожил Херш.

Мужчины

У мужчин разыгрывается гораздо больше путевок в финал после схода с дистанции по разным причинам японца Ханью и канадца Патрика Чана. Сразу четыре участника американского этапа могут оказаться в Финале, включая россиянина Сергея Воронова (ему может хватить даже четвертого места).

Именно четвертое место предрекает Воронову популярный «фигурнокатательный» блогер Джэки Уонг (среди его подписчиков – федерация фигурного катания США) на своем сайте Rockerskating.com, выводя в фавориты американца Чена, на вторую ступеньку – «способного с ним бороться по техническим оценкам» китайца Бояна Цзиня, а на третью – еще одного американца Адама Риппона с его потенциально высокими оценками за артистические «компоненты». Риппон борется за путевку на Олимпиаду и третье место будет подспорьем, чтобы считаться вторым в американской команде, считает Уонг.

Интересно, что Уонг отводит Максиму Ковтуну седьмое место на этапе, учитывая отсутствие соревновательного опыта в этом сезоне. «Все знают, что Ковтун умеет прыгать, но неизвестно в каком состоянии находиться сейчас, перед Олимпиадой, его психика», – пишет Уонг, не забывая какую злую шутку сыграла над Максимом спортивная судьба, не дав ему возможность выступить в Сочи после победы на чемпионате России.

NBC Sports считает что у Чена не должно быть никаких проблем с отбором в Финал (ему, как и Воронову можно для этого занять даже четвертое место). В России Чен удачно исполнил 6 четвертных прыжков в двух программах и может добавить к этому результату еще несколько удачных четверных, считает издание, также отмечая что достойную конкуренцию по прыжкам ему составит Цзинь – и оба должны пройти в финал. Чен и японец Шомо Уно называются главными претендентами на медали в финале.

«Третье место не американском этапе будет невероятным успехом для 28-летнего Риппона после перелома ноги в прошлом сезоне. И если для Чена место в олимпийской команде практически гарантировано, Риппону надо обязательно отбираться в финал».

В статье на сайте Ice Network аналитик Лин Рутерфорд цитирует хореографа Чена в этом сезоне Лори Никол. «Он необыкновенный, – считает Лори. – Он раздвигает границы возможного и в технической базе и в артистизме». В статье сообщается, что после российского этапа Чен ездил в Торонто к Никол работать именно над артистизмом. «Я много занимался хореографией и раскрытием образа, – приводит автор слова Чена. – Это как небольшой отдых от прыжков в программе».

«Чен пока отстает от лидеров в оценках за компоненты», – пишет автор и приводит слова Никол о том, что на этих занятиях они концентрировались на выражении лица, линиях тела и связи между элементами.

Никол начала заниматься с Ченом в прошлом мае, когда она ставила ему произвольную. Лори считает что занятия в детстве балетом помогают фигуристу, но отмечает, что «прыжки – это его основной конек, и хореография программы должна ему помогать готовиться к прыжкам и чувствовать себя комфортно». Издание пишет, что одновременно с подготовкой к Олимпиаде Чен подает документы в институт на следующий год – у него в списке Гарвард и Стэнфорд.

Пары

NBC отдает предпочтение дуэтам Дюамель/Рэдфорд (Канада) и Савченко/Массо (Германия) отмечая, что Массо еще не получил немецкое гражданство. Савченко/Массо не опускались ниже второго места на всех соревнования, в которых участвовали с 2016 года, а у канадцев был очень сложный прошлый сезон, однако им удалось проявить себя на домашнем этапе. Ни одна из двух пар не подошла ближе чем на 10 очков к оценкам чемпионов мира 2017 года – китайцев Суй/Хан, которых издание считает фаворитами в финале.

Статья отмечает, что особая борьба будет идти между тремя американскими спортивными парами, которые борются за единственную американскую путевку на Олимпиаду в этом виде. Борьба эта развернется между парами Симека-Книерим/Книерим (пропустили прошлый сезон из-за болезни партнерши), Дэни/Фрэйзер (чемпионы 2017 года) и Стеллато/Бартоломей (пара с интересной историей: за четыре года после Сочи Бартоломей поменял уже двух партнерш, а 34-летняя Стеллато в последний раз выступала на Гран-при еще в 2000 году, причем тогда она была одиночницей).

Канадское издание Sudbury Star отмечает, что хотя для победы Дюамель/Рэдфорд хватит и третьего места, спортсмены едут в Америку за победой. В интервью изданию, партнерша сообщила, что они намерены «выйти за 80 очков» в короткой программе, чего им еще не удавалось (в Канаде они были первыми с 75.53):

«За компоненты в Канаде мы получили практически самыe высокие оценки, которые когда либо получали – 36 баллов…Мы хотим поднять их до 37… При чистом прокате и особенно при чистом приземлении на фирменном тройном лутце – 80 должно получиться. Мы можем улучшить качество исполнения элементов, прибавить в музыкальности и «флюидности» – на это мы нацелены в Америке».

Их главными соперниками, как и в Канаде, будут Савченко/Массо, отмечает газета, но Дюамель и Рэдфорд настроены бороться за самые высокие места и канадский этап очень помог им в этом психологически после неудач в прошлом сезоне (на чемпионате мира Дюамель/Рэдфорд были только седьмыми). Издание пишет, что в этом сезоне пара добавила в команду нового хореографа Джули Маркотти, но вернулась к старой программе, правда, с изменениями, с которыми они победили на чемпионате мира 2016 года.

Танцы

При отсутствии остальных лидеров сезона, пишет NBC, пара брата и сестры Шибутани не будет иметь проблем с выходом в финал (им надо занять не ниже четвертого места). Но они приедут побеждать и укреплять свои лидирующие позиции в США, где в финал могут пробиться сразу 3 танцевальные пары (Хабэл/Донохью в Канаде превзошли московские оценки Шибутани на 19 сотых балла). Обе пары отстают от лидеров Пападакис/Сизерон и Вирту/Моер на более чем 10 баллов. Издание считает, что три пары от США на Олимпиаду уже практически определены – Шибутани, Хабэл/Донохью, и Чок/Бэйтс, и заключило, что эти же пары составят половину финала уже третий год подряд.

Ice Network называет итальянскую пару Капелини/Ланотте главными конкурентами Шибутани в Лейк-Плэсиде, и также отмечает чемпионов мира среди юниоров этого года пару брата-сестры Парсонс и чемпионов мира среди юниоров 2014 года Хауаек/Бэкер в борьбе за пьедестал.