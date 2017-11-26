«Гран-при США»: финалист Воронов и дебютант… Плющенко
В США проходит последний отборочный этап «Гран-при». Сергей Воронов завоевал бронзовую медаль и принес России уже седьмую путевку в финал.
В лыжных гонках спортсмены, задыхающиеся без сил на финише, – обычное дело. Но чтобы в балетно-улыбчивой «фигурке»…
БРАВО, СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ!
Закончив произвольную программу, счастливый Сергей Воронов не успевал хватать воздух ртом, словно рыба, выброшенная на берег. Он понимал, что дело сделано, но для этого 30-летнему российскому фигуристу, две недели назад выигравшему первый этап «Гран-при» в своей долгой карьере, пришлось и на втором выложиться без остатка.
Было видно, что к каждому следующему прыжку Воронов подходил все более собранным, сконцентрированным – и в то же время более уставшим, волнующимся, «зажатым». Возможно, от этого прокат несколько потерял в красоте. Однако мужская произвольная – это вам не какие-нибудь развеселые танцы. Здесь без сложных технических элементов делать нечего.
Воронов прыгнул оба четверных. Правда, ошибся на приземлении с акселя, уперевшись в лед рукой, но это были уже детали. Потому он и тряс победно в воздухе кулаком, не дожидаясь судейских оценок. А потом, опять задохнувшись от элементарного движения собственной руки, вновь судорожно хватал ртом сладкий воздух катка в Лейк-Плэсиде.
Да, он знал, что для финала хватит и пятого места. Но произвольная на этом «Гран-при» получилась куда более непростой, чем обычно. Ее сломала тяжелая травма Даниэля Самохина: после падения израильский фигурист схватился за плечо, закричал от боли и продолжить программу не смог…
Самохина увели. Последовала долгая пауза. Потом провалился «ниже плинтуса» разволновавшийся китаец Хань Янь. Потом засбоила компьютерная система подсчета оценок. Элитное соревнование превратилось в какую-то «ночь кошмаров»!
А потом на лед вышел зрелый русский мужик Сергей Евгеньевич Воронов, и вопреки этим кошмарам сделал все так, как положено.
КОВТУН ОПЯТЬ ПРОВАЛИЛСЯ
В этот вечер явно «поплыл» даже феноменальный Нэйтан Чен: два падения плюс две «бабочки». Хотя для победы на этапе этого все равно хватило, и через две недели в Нагое он явно будет бороться за титул с японцем Семой Уно. Наших в финальной шестерке будет двое, и по сумме оценок на отборочной стадии третьим уверенно идет Михаил Коляда, однако его отставание от двух лидеров все-таки весьма велико. А у Воронова – еще больше.
Американцев в финале тоже будет двое – с учетом сверхизящного Адама Риппона, который в Лейк-Плэсиде ошибался почаще и погрубее Воронова (не имея вдобавок преимущества по «базе»), но тем не менее, опередил россиянина на целых девять баллов. Почему? А бог его знает. Полагаю, из-за фактора «домашнего льда». Скажу больше: у сборной США вполне могло быть и три места в финале. Но не будет – помешал Боян Цзинь.
Китаец катался с травмой ноги, напрочь испортил короткую программу, но в произвольной показал железную волю. Он знал, что и как у него болит, знал, сколько баллов надо набрать, чтобы в заочном соперничестве вытеснить из финала Джэйсона Брауна, и все рассчитал до мелочей. Сложных четверных не надо, только тулупы-сальховы, «дорогие» тройные двигаем в конец программы, и - терпеть.
Боян Цзинь дотерпел. Как и Воронов. Оба – в финале.
…На фоне всей этой драмы почти незамеченным прошел очередной провал Максима Ковтуна, дважды упавшего в короткой программе и снявшегося с произвольной. Теперь двукратному вице-чемпиону Европы будет очень сложно вытеснить из олимпийской команды Воронова, не говоря уже о Коляде. Шанс у Ковтуна остался один – предновогодний чемпионат России.
ПОВТОРИТ ЛИ ЦУРСКАЯ ПОДВИГ ЗАГИТОВОЙ?
Рано утром по московскому времени в воскресенье не порадовала в короткой программе еще одна наша претендентка на финал Полина Цурская. Падение, двойной аксель вместо тройного - и лишь восьмое промежуточное место. Правда, отставание даже от лидера отнюдь не безнадежное – 7,5 баллов. Неделю назад другая наша вчерашняя юниорка Алина Загитова в схожей ситуации отыграла почти такую же разницу с блеском и с запасом, но…
Все же Цурская - еще не Загитова. В ее сегодняшнем «ночном подвиге» (произвольная программа завершится ближе к двум часам) особой уверенности нет. После столь скромных субботних оценок, Полине надо или действительно выходить с восьмого места на первое, или занимать второе с заоблачными баллами за произвольную: 146,30. На шесть выше личного рекорда! Иначе в финал вместо Цурской попадет японка Хигучи – при том, что у всех прочих японок шансов уже нет, а финал проходит в Нагое.
Зато вдруг выросли шансы на эту самую Нагою у наших танцоров Екатерины Бобровой с Дмитрием Соловьевым. Их главные конкуренты из Италии Анна Капелини/Лука Ланотте в Лейк-Плэсиде идут «планово вторыми», однако оценки у них пока «не фонтан». Чтобы обойти россиян в зачете «Гран-при», итальянцам нужно предстоящей ночью получать за произвольную не меньше 108,33. Их личный рекорд – 112,07, а две недели назад было 110,69, но ведь и за субботний короткий танец Капелини/Ланотте получили на три с лишним балла меньше, чем на этапе в Осаке. Если и за второй прокат получат «-3», то финала им не видать.
Наконец, в парном катании российских звезд в Лейк-Плэсиде нет (оба наших лучших дуэта уже отобрались в Нагою), зато здесь была очень интересная борьба между канадцами Дюамель/Рэдфорд и «формально немцами» Савченко/Массо. В которую вдобавок неожиданно вмешалась вторая китайская пара: Ю Сяоюй и Хао Чжан выступили здесь практически безошибочно, серьезно улучшили личные рекорды в произвольной-сумме и выбили из шестерки финалистов сильных французов Джеймс/Сипре.
Вообще этот вид – самый непонятный из четырех. Вслед за явными мировыми лидерами Сюй Венцзинь/Хань Цун идут сразу шесть практически равных дуэтов, предсказать исход борьбы между которыми в Пхенчхане совершенно невозможно. Тут будет драка как минимум за серебро - а если суперкитайцы оступятся, то и за золото…
Напоследок стоит вернуться к женской короткой программе, где лучшей из россиянок стала не шибко титулованная 17-летняя Серафима Саханович, которую за бортиком ее ждал тренер-дебютант «Гран-при»… Евгений Плющенко. Если вернуть на большую международную арену героиню Сочи-2014 Аделину Сотникову у двукратного олимпийского чемпиона пока не выходит, то Саханович под его руководством явно заиграла новыми красками.
Что ж, поглядим сегодня ночью в произвольной. И на нее, и на Цурскую.
ЗАЧЕТ «ГРАН-ПРИ»-2017
Мужчины. Итог
|
|
|
Очки
|
Места
|
1
2
3
4
5
6
|
Нэйтан ЧЕН (США)
Сема УНО (Япония)
Михаил КОЛЯДА (Россия)
Сергей ВОРОНОВ (Россия)
Адам РИППОН (США)
БОЯН ЦЗИНЬ (Китай)
|
30
28
26
26
26
22
|
1+1
1+2
1+3
1+3
2+2
2+4
|
7
8
10
14
18
19
35
42
45
|
Джэйсон Браун (США)
Хавьер Фернандес (Испания)
Александр Самарин (Россия)
Юдзуру Ханю (Япония)
Патрик Чан (Канада)
Дмитрий Алиев (Россия)
Андрей Лазукин (Россия)
Александр Петров (Россия)
Максим Ковтун (Россия)
|
22
20
20
13
9
8
0
0
0
|
2+4
1+6
3+4
2+Н
4+Н
6+8
10+Н
11+Н
Н+Н
Пары. Итог
|
|
|
Очки
|
Места
|
1
2
3
4
5
6
|
СЮЙ ВЕНЦЗИНЬ/ХАНЬ ЦУН (Китай)
Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ (Россия)
Алена САВЧЕНКО/Бруно МАССО (Германия)
Меган ДЮАМЕЛЬ/Эрик Рэдфорд (Канада)
Ксения СТОЛБОВА/Федор КЛИМОВ (Россия)
Ю СЯОЮЙ/ХАО ЧЖАН (Китай)
|
30
30
28
26
26
26
|
1+1
1+1
1+2
1+3
2+2
2+2
|
7
8
10
|
Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция)
Кристина Астахова/Алексей Рогонов (Россия)
Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия)
|
25
22
18
|
2+3
3+3
4+4
Женщины. Перед последним этапом
|
|
|
Очки
|
Места
|
1
2
3
4
5
6
|
Евгения МЕДВЕДЕВА (Россия)
Алина ЗАГИТОВА (Россия)
Кэтлин ОСМОНД (Канада)
Каролина КОСТНЕР (Италия)
Мария СОТСКОВА (Россия)
Вакаба Хигучи (Япония)
|
30
30
26
26
26
24
|
1+1
1+1
1+3
2+2
2+2
2+3
|
7
8
10
11
18
20
21
22
24
30
|
Елена Радионова (Россия)
Маи Михара (Япония)
Полина Цурская (Россия)
Эшли Вагнер (США)
Сатоко Мияхара (Япония)
Гэбриэл Дэлмен (Канада)
Алена Леонова (Россия)
Елизавета Туктамышева (Россия)
Валерия Михайлова (Россия)
Анна Погорилая (Россия)
|
20
18
11
11
7
5
5
4
4
0
|
3+4
4+4
3+С
3+С
5+С
6+С
6+С
7+9
7+Н
9+С
Танцы. Перед последним этапом
|
|
|
Очки
|
Места
|
1
2
3
4
5
6
|
Габриэлла ПАПАДАКИС/Гийом СИЗЕРОН (Франция)
Тесса ВИРЧУ/Скотт МОЙР (Канада)
Мэдисон ЧОК/Ивэн БЭЙТС (США)
Мэдисон Хаббэлл/Закари Донохью (США)
Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (Россия)
Кэтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада)
|
30
30
26
24
24
22
|
1+1
1+1
2+2
2+3
2+3
2+4
|
7
8
10
11
12
13
14
15
19
|
Александра Степанова/Иван Букин (Россия)
Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США)
Анна Капелини/Лука Ланотте (Италия)
Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия)
Пайпер Жилль/Поль Пуарье (Канада)
Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США)
Тиффани Загорски/Джонатан Геррейро (Россия)
Алла Лобода/Павел Дрозд (Россия)
Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия)
|
22
15
11
9
9
9
9
7
5
|
3+3
1+С
3+С
4+С
4+С
4+С
4+С
5+9
6+Н
Большими буквами выделены фигуристы и дуэты, уже обеспечившие себе места в финале. Жирным шрифтом выделены те, кто еще сохраняет шансы на выход в финал. В колонке «Места»: С – выступают на последнем этапе в США, Н – пропустили свой второй этап.
Гран-при
6-й этап. Лей-Плэсид (США)
Мужчины
Короткая программа
1. Нэйтан Чен (США) – 104,12
2. Адам Риппон (США) – 89,04
3. Сергей Воронов (Россия) – 87,51
…6. Боян Цзинь (Китай) – 77,97
…12. Максим Ковтун (Россия) – 64,98
Произвольная программа
1. Адам Риппон (США) – 177,41
2. Нэйтан Чен (США) – 171,76
3. Сергей Воронов (Россия) – 169,98
4. Боян Цзинь (Китай) – 168,06
Сумма двух программ
1. Нэйтан Чен (США) – 275,88
2. Адам Риппон (США) – 266,45
3. Сергей Воронов (Россия) – 257,49
4. Боян Цзинь (Китай) – 246,03
Пары
Короткая программа
1. Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) – 75,37
2. Ю Сяоюй/Хао Чжан (Китай) – 73,67
3. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) – 72,55
4. Нататья Забияко/Александр Энберт (Россия) – 70,15
Произвольная программа
1. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) – 150,58
2. Ю Сяоюй/Хао Чжан (Китай) – 145,53
3. Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) – 140,31
…5. Нататья Забияко/Александр Энберт (Россия) – 127,74
Сумма двух программ
1. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) – 223,13
2. Ю Сяоюй/Хао Чжан (Китай) – 219,20
3. Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) – 215,68
4. Нататья Забияко/Александр Энберт (Россия) – 197,89
Женщины
Короткая программа
1. Сатоко Мияхара (Япония) – 70,72
2. Каори Сакамото (Япония) – 69,40
3. Гэбриэль Дэдмен (Канада) – 68,08
...5. Серафима Саханович (Россия) – 66,28
6. Эшли Вагнер (США) – 64,12
7. Алена Леонова (Россия) – 63,91
8. Полина Цурская (Россия) – 63,20
Танцы
Короткая программа
1. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) – 79,18
2. Анна Капелини/Лука Ланотте (Италия) – 72,70
3. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 68,72
4. Тиффани Загорски/Джонатан Геррейро (Россия) – 64,20