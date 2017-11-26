В лыжных гонках спортсмены, задыхающиеся без сил на финише, – обычное дело. Но чтобы в балетно-улыбчивой «фигурке»…

БРАВО, СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ!

Закончив произвольную программу, счастливый Сергей Воронов не успевал хватать воздух ртом, словно рыба, выброшенная на берег. Он понимал, что дело сделано, но для этого 30-летнему российскому фигуристу, две недели назад выигравшему первый этап «Гран-при» в своей долгой карьере, пришлось и на втором выложиться без остатка.

Было видно, что к каждому следующему прыжку Воронов подходил все более собранным, сконцентрированным – и в то же время более уставшим, волнующимся, «зажатым». Возможно, от этого прокат несколько потерял в красоте. Однако мужская произвольная – это вам не какие-нибудь развеселые танцы. Здесь без сложных технических элементов делать нечего.

Воронов прыгнул оба четверных. Правда, ошибся на приземлении с акселя, уперевшись в лед рукой, но это были уже детали. Потому он и тряс победно в воздухе кулаком, не дожидаясь судейских оценок. А потом, опять задохнувшись от элементарного движения собственной руки, вновь судорожно хватал ртом сладкий воздух катка в Лейк-Плэсиде.

Да, он знал, что для финала хватит и пятого места. Но произвольная на этом «Гран-при» получилась куда более непростой, чем обычно. Ее сломала тяжелая травма Даниэля Самохина: после падения израильский фигурист схватился за плечо, закричал от боли и продолжить программу не смог…

Самохина увели. Последовала долгая пауза. Потом провалился «ниже плинтуса» разволновавшийся китаец Хань Янь. Потом засбоила компьютерная система подсчета оценок. Элитное соревнование превратилось в какую-то «ночь кошмаров»!

А потом на лед вышел зрелый русский мужик Сергей Евгеньевич Воронов, и вопреки этим кошмарам сделал все так, как положено.

КОВТУН ОПЯТЬ ПРОВАЛИЛСЯ

В этот вечер явно «поплыл» даже феноменальный Нэйтан Чен: два падения плюс две «бабочки». Хотя для победы на этапе этого все равно хватило, и через две недели в Нагое он явно будет бороться за титул с японцем Семой Уно. Наших в финальной шестерке будет двое, и по сумме оценок на отборочной стадии третьим уверенно идет Михаил Коляда, однако его отставание от двух лидеров все-таки весьма велико. А у Воронова – еще больше.

Американцев в финале тоже будет двое – с учетом сверхизящного Адама Риппона, который в Лейк-Плэсиде ошибался почаще и погрубее Воронова (не имея вдобавок преимущества по «базе»), но тем не менее, опередил россиянина на целых девять баллов. Почему? А бог его знает. Полагаю, из-за фактора «домашнего льда». Скажу больше: у сборной США вполне могло быть и три места в финале. Но не будет – помешал Боян Цзинь.

Китаец катался с травмой ноги, напрочь испортил короткую программу, но в произвольной показал железную волю. Он знал, что и как у него болит, знал, сколько баллов надо набрать, чтобы в заочном соперничестве вытеснить из финала Джэйсона Брауна, и все рассчитал до мелочей. Сложных четверных не надо, только тулупы-сальховы, «дорогие» тройные двигаем в конец программы, и - терпеть.

Боян Цзинь дотерпел. Как и Воронов. Оба – в финале.

…На фоне всей этой драмы почти незамеченным прошел очередной провал Максима Ковтуна, дважды упавшего в короткой программе и снявшегося с произвольной. Теперь двукратному вице-чемпиону Европы будет очень сложно вытеснить из олимпийской команды Воронова, не говоря уже о Коляде. Шанс у Ковтуна остался один – предновогодний чемпионат России.

ПОВТОРИТ ЛИ ЦУРСКАЯ ПОДВИГ ЗАГИТОВОЙ?

Рано утром по московскому времени в воскресенье не порадовала в короткой программе еще одна наша претендентка на финал Полина Цурская. Падение, двойной аксель вместо тройного - и лишь восьмое промежуточное место. Правда, отставание даже от лидера отнюдь не безнадежное – 7,5 баллов. Неделю назад другая наша вчерашняя юниорка Алина Загитова в схожей ситуации отыграла почти такую же разницу с блеском и с запасом, но…

Все же Цурская - еще не Загитова. В ее сегодняшнем «ночном подвиге» (произвольная программа завершится ближе к двум часам) особой уверенности нет. После столь скромных субботних оценок, Полине надо или действительно выходить с восьмого места на первое, или занимать второе с заоблачными баллами за произвольную: 146,30. На шесть выше личного рекорда! Иначе в финал вместо Цурской попадет японка Хигучи – при том, что у всех прочих японок шансов уже нет, а финал проходит в Нагое.

Зато вдруг выросли шансы на эту самую Нагою у наших танцоров Екатерины Бобровой с Дмитрием Соловьевым. Их главные конкуренты из Италии Анна Капелини/Лука Ланотте в Лейк-Плэсиде идут «планово вторыми», однако оценки у них пока «не фонтан». Чтобы обойти россиян в зачете «Гран-при», итальянцам нужно предстоящей ночью получать за произвольную не меньше 108,33. Их личный рекорд – 112,07, а две недели назад было 110,69, но ведь и за субботний короткий танец Капелини/Ланотте получили на три с лишним балла меньше, чем на этапе в Осаке. Если и за второй прокат получат «-3», то финала им не видать.

Наконец, в парном катании российских звезд в Лейк-Плэсиде нет (оба наших лучших дуэта уже отобрались в Нагою), зато здесь была очень интересная борьба между канадцами Дюамель/Рэдфорд и «формально немцами» Савченко/Массо. В которую вдобавок неожиданно вмешалась вторая китайская пара: Ю Сяоюй и Хао Чжан выступили здесь практически безошибочно, серьезно улучшили личные рекорды в произвольной-сумме и выбили из шестерки финалистов сильных французов Джеймс/Сипре.

Вообще этот вид – самый непонятный из четырех. Вслед за явными мировыми лидерами Сюй Венцзинь/Хань Цун идут сразу шесть практически равных дуэтов, предсказать исход борьбы между которыми в Пхенчхане совершенно невозможно. Тут будет драка как минимум за серебро - а если суперкитайцы оступятся, то и за золото…

Напоследок стоит вернуться к женской короткой программе, где лучшей из россиянок стала не шибко титулованная 17-летняя Серафима Саханович, которую за бортиком ее ждал тренер-дебютант «Гран-при»… Евгений Плющенко. Если вернуть на большую международную арену героиню Сочи-2014 Аделину Сотникову у двукратного олимпийского чемпиона пока не выходит, то Саханович под его руководством явно заиграла новыми красками.

Что ж, поглядим сегодня ночью в произвольной. И на нее, и на Цурскую.

ЗАЧЕТ «ГРАН-ПРИ»-2017

Мужчины. Итог

Очки Места 1 2 3 4 5 6 Нэйтан ЧЕН (США) Сема УНО (Япония) Михаил КОЛЯДА (Россия) Сергей ВОРОНОВ (Россия) Адам РИППОН (США) БОЯН ЦЗИНЬ (Китай) 30 28 26 26 26 22 1+1 1+2 1+3 1+3 2+2 2+4 7 8 10 14 18 19 35 42 45 Джэйсон Браун (США) Хавьер Фернандес (Испания) Александр Самарин (Россия) Юдзуру Ханю (Япония) Патрик Чан (Канада) Дмитрий Алиев (Россия) Андрей Лазукин (Россия) Александр Петров (Россия) Максим Ковтун (Россия) 22 20 20 13 9 8 0 0 0 2+4 1+6 3+4 2+Н 4+Н 6+8 10+Н 11+Н Н+Н

Пары. Итог

Очки Места 1 2 3 4 5 6 СЮЙ ВЕНЦЗИНЬ/ХАНЬ ЦУН (Китай) Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ (Россия) Алена САВЧЕНКО/Бруно МАССО (Германия) Меган ДЮАМЕЛЬ/Эрик Рэдфорд (Канада) Ксения СТОЛБОВА/Федор КЛИМОВ (Россия) Ю СЯОЮЙ/ХАО ЧЖАН (Китай) 30 30 28 26 26 26 1+1 1+1 1+2 1+3 2+2 2+2 7 8 10 Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) Кристина Астахова/Алексей Рогонов (Россия) Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) 25 22 18 2+3 3+3 4+4

Женщины. Перед последним этапом

Очки Места 1 2 3 4 5 6 Евгения МЕДВЕДЕВА (Россия) Алина ЗАГИТОВА (Россия) Кэтлин ОСМОНД (Канада) Каролина КОСТНЕР (Италия) Мария СОТСКОВА (Россия) Вакаба Хигучи (Япония) 30 30 26 26 26 24 1+1 1+1 1+3 2+2 2+2 2+3 7 8 10 11 18 20 21 22 24 30 Елена Радионова (Россия) Маи Михара (Япония) Полина Цурская (Россия) Эшли Вагнер (США) Сатоко Мияхара (Япония) Гэбриэл Дэлмен (Канада) Алена Леонова (Россия) Елизавета Туктамышева (Россия) Валерия Михайлова (Россия) Анна Погорилая (Россия) 20 18 11 11 7 5 5 4 4 0 3+4 4+4 3+С 3+С 5+С 6+С 6+С 7+9 7+Н 9+С

Танцы. Перед последним этапом

Очки Места 1 2 3 4 5 6 Габриэлла ПАПАДАКИС/Гийом СИЗЕРОН (Франция) Тесса ВИРЧУ/Скотт МОЙР (Канада) Мэдисон ЧОК/Ивэн БЭЙТС (США) Мэдисон Хаббэлл/Закари Донохью (США) Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (Россия) Кэтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) 30 30 26 24 24 22 1+1 1+1 2+2 2+3 2+3 2+4 7 8 10 11 12 13 14 15 19 Александра Степанова/Иван Букин (Россия) Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) Анна Капелини/Лука Ланотте (Италия) Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) Пайпер Жилль/Поль Пуарье (Канада) Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) Тиффани Загорски/Джонатан Геррейро (Россия) Алла Лобода/Павел Дрозд (Россия) Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) 22 15 11 9 9 9 9 7 5 3+3 1+С 3+С 4+С 4+С 4+С 4+С 5+9 6+Н

Большими буквами выделены фигуристы и дуэты, уже обеспечившие себе места в финале. Жирным шрифтом выделены те, кто еще сохраняет шансы на выход в финал. В колонке «Места»: С – выступают на последнем этапе в США, Н – пропустили свой второй этап.

Гран-при

6-й этап. Лей-Плэсид (США)

Мужчины

Короткая программа

1. Нэйтан Чен (США) – 104,12

2. Адам Риппон (США) – 89,04

3. Сергей Воронов (Россия) – 87,51

…6. Боян Цзинь (Китай) – 77,97

…12. Максим Ковтун (Россия) – 64,98

Произвольная программа

1. Адам Риппон (США) – 177,41

2. Нэйтан Чен (США) – 171,76

3. Сергей Воронов (Россия) – 169,98

4. Боян Цзинь (Китай) – 168,06

Сумма двух программ

1. Нэйтан Чен (США) – 275,88

2. Адам Риппон (США) – 266,45

3. Сергей Воронов (Россия) – 257,49

4. Боян Цзинь (Китай) – 246,03

Пары

Короткая программа

1. Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) – 75,37

2. Ю Сяоюй/Хао Чжан (Китай) – 73,67

3. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) – 72,55

4. Нататья Забияко/Александр Энберт (Россия) – 70,15

Произвольная программа

1. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) – 150,58

2. Ю Сяоюй/Хао Чжан (Китай) – 145,53

3. Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) – 140,31

…5. Нататья Забияко/Александр Энберт (Россия) – 127,74

Сумма двух программ

1. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) – 223,13

2. Ю Сяоюй/Хао Чжан (Китай) – 219,20

3. Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) – 215,68

4. Нататья Забияко/Александр Энберт (Россия) – 197,89

Женщины

Короткая программа

1. Сатоко Мияхара (Япония) – 70,72

2. Каори Сакамото (Япония) – 69,40

3. Гэбриэль Дэдмен (Канада) – 68,08

...5. Серафима Саханович (Россия) – 66,28

6. Эшли Вагнер (США) – 64,12

7. Алена Леонова (Россия) – 63,91

8. Полина Цурская (Россия) – 63,20

Танцы

Короткая программа

1. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) – 79,18

2. Анна Капелини/Лука Ланотте (Италия) – 72,70

3. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 68,72

4. Тиффани Загорски/Джонатан Геррейро (Россия) – 64,20