В финале, который пройдет 7-9 декабря в Нагое, Россию будут представлять семь фигуристов и дуэтов.

В США завершился последний отборочный этап «Гран-при». В финале, который пройдет 7-9 декабря в Нагое, Россию будут представлять семь фигуристов и дуэтов.

НАДО 108 БАЛЛОВ? ПОЛУЧИТЕ!

Семь мест в финале – это на одно больше, чем у наших было год назад, и более четверти от всех 24 путевок. Напомним, что в каждом из четырех видов право разыгрывать медали «Гран-при» получает только шестерка сильнейших по итогам шести отборочных этапов. Итак, вот список российских финалистов: Евгения Медведева, Алина Загитова, Мария Сотскова, Михаил Коляда, Евгений Воронов плюс две спортивных пары – Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Ксения Столбова/Федор Климов.

Второй после России по представительству в финале-2017 будут США, у которых пять путевок. И только двум странам – нашим и канадцам – удалось пройти отбор сразу в трех дисциплинах. Причем, у россиян могло быть девять мест во всех четырех видах. Но два последних проката минувшей ночью в Лейк-Плэсиде сложились неудачно.

Сначала Анна Капелини и Лука Ланотте взяли серебро в танцах, догнали в зачете «Гран-при» Екатерину Боброву с Дмитрием Соловьевым и по дополнительным показателям выбили наших с шестого места на седьмое. Итальянцам, чтобы попасть в финал, в произвольной нужно было получать 108,33 – и они получили их тютелька в тютельку, всего на 0,6 больше!

Ювелирная работа, ничего не скажешь… Впрочем, судейство в танцах – настолько сложная и туманная материя, что рассуждать о ней все чаще отказываются даже признанные специалисты. Так что я, простой смертный, лучше помолчу. Просто констатирую: российских танцоров в Нагое не будет.

ЦУРСКАЯ: ЧИСТО, НО БЕЗ БЛЕСКА

Оставалась женская произвольная и наш последний финальный шанс: Полине Цурской после субботнего провала (8-е место) нужно было в воскресенье и самой исполнить программу идеально, и надеяться на ошибки соперниц.

Первое почти получилось. Была помарка в каскаде аксель-тулуп, но на таком много не потеряешь. И на пересмотре видео сразу после проката арбитры срезали с технической оценки Цурской всего-то балл. Куда больше было потеряно на раннем стартовом номере и, соответственно, сдержанных «уровнях» (в основном от нулевого до второго и ни одного третьего), а также на компонентах, которые у 16-летней вчерашней юниорки еще не успели подрасти.

Плюс Цурская каталась хоть и чисто, но все-таки без блеска. С налетом «зажатости». Возможно, это был прокат не на 132, а на 135 или даже повыше. Однако вскоре выяснилось, что в этот день Полину не спасли бы и 140. Только заоблачные 147 а-ля Медведева/Загитова.

Хотя обошли Цурскую в основном не те, от кого это ожидалось. Бронзовый призер ЧМ-2017 Гэбриэл Дэлмен испортила произвольную напрочь, а еще более титулованная американка Эшли Вагнер – единственная кроме Цурской, кто еще сохранял шансы ворваться в финал, - вообще прервала прокат в середине и снялась по причине травмы ноги.

20-ЛЕТНИЕ ЮНИОРКИ

Из опытных фигуристок в ударе была только вице-чемпионка прошлогоднего «Гран-при» Сатоко Мияхара. Похоже, японка, почти повторившая личный рекорд в произвольной, сумела, наконец, справиться с травмами, и в Пхенчхане может стать серьезной угрозой.

Впрочем, не только она. Неожиданные прорывы удались дебютанткам «взрослого» «Гран-при» Каори Сакамото и Брэйди Теннэлл. Обе не так уж молоды: японской фигуристке уже 17, а американка вообще старше Мияхары, в январе ей «стукнет двадцатник». И я не могу сказать, что их гроссмейстерские оценки в Лейк-Плэсиде (Сакамото улучшила свое прежнее достижение в произвольной на 15 баллов!) были незаслуженными. Они катались и сложно (у обеих, как и Цурской, большинство прыжков – во второй половине), и чисто, и вдохновенно.

Эти две истории с отложенным переходом из юниорок в элиту весьма любопытны - на фоне наших, которые, при жуткой конкуренции, наоборот, рвутся во «взрослые» как можно скорей. А «по факту» именно Сакамото с Теннэлл не дали Цурской занять в зачете «Гран-при» даже седьмое место «первой запасной», которое может оказаться актуальным – ведь у Евгении Медведевой нашли трещину в кости стопы.

Теперь ее, если что, будет менять Мияхара. И Вакаба Хигучи отстояла свою шестую строчку в рейтинг-листе. Финал, напомню, будет у них - в Японии.

Итоговый отборочный зачет «Гран-при»

Женщины

Очки Места 1 2 3 4 5 6 Евгения Медведева (Россия) Алина Загитова (Россия) Кэтлин Осмонд (Канада) Каролина Костнер (Италия) Мария Сотскова (Россия) Вакаба Хигучи (Япония) 30 30 26 26 26 24 1+1 1+1 1+3 2+2 2+2 2+3 7 8 9 10 11 14 16 19 22 25 27 33 Сатоко Мияхара (Япония) Каори Сакамото (Япония) Полина Цурская (Россия) Елена Радионова (Россия) Маи Михара (Япония) Эшли Вагнер (США) Гэбриэл Дэлмен (Канада) Алена Леонова (Россия) Серафима Саханович (Россия) Елизавета Туктамышева (Россия) Валерия Михайлова (Россия) Анна Погорилая (Россия) 22 20 20 20 18 11 10 9 7 4 4 0 1+5 2+5 3+4 3+4 4+4 3 6+6 6+7 5 7+9 7 9

Танцы

Очки Места 1 2 3 4 5 6 Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) Тесса Вирчу/Скотт Мойр (Канада) Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США) Мэдисон Хаббэлл/Закари Донохью (США) Анна Капелини/Лука Ланотте (Италия) 30 30 30 26 24 24 1+1 1+1 1+1 2+2 2+3 2+3 7 8 9 10 13 15 20 Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (Россия) Кэтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) Александра Степанова/Иван Букин (Россия) Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) Тиффани Загорски/Джонатан Геррейро (Россия) Алла Лобода/Павел Дрозд (Россия) Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) 24 22 22 20 14 7 5 2+3 2+4 3+3 3+4 4+6 5+9 6

Мужчины

Очки Места 1 2 3 4 5 6 Нэйтан Чен (США) Сема Уно (Япония) Михаил Коляда (Россия) Сергей Воронов (Россия) Адам Риппон (США) Боян Цзинь (Китай) 30 28 26 26 26 22 1+1 1+2 1+3 1+3 2+2 2+4 7 8 10 14 18 19 35 42 Джэйсон Браун (США) Хавьер Фернандес (Испания) Александр Самарин (Россия) Юдзуру Ханю (Япония) Патрик Чан (Канада) Дмитрий Алиев (Россия) Андрей Лазукин (Россия) Александр Петров (Россия) 22 20 20 13 9 8 0 0 2+4 1+6 3+4 2 4 6+8 10 11

Пары

Очки Места 1 2 3 4 5 6 Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) Ксения Столбова/Федор Климов (Россия) Ю Сяоюй/Хао Чжан (Китай) 30 30 28 26 26 26 1+1 1+1 1+2 1+3 2+2 2+2 7 8 10 Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) Кристина Астахова/Алексей Рогонов (Россия) Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) 25 22 18 2+3 3+3 4+4

Гран-при

6-й этап. Лей-Плэсид (США)

Женщины

Произвольная программа

1. Сатоко Мияхара (Япония) – 143,31

2. Каори Сакамото (Япония) – 141,19

3. Брэйди Теннэлл (США) – 137,09

4. Полина Цурская (Россия) – 132,36

5. Серафима Саханович (Россия) – 123,47

…7. Алена Леонова (Россия) – 122,02

…8. Гэбриэл Дэлмен (Канада) – 121,06

Эшли Вагнер (США) не закончила программу из-за травмы.

Сумма двух программ

1. Сатоко Мияхара (Япония) – 214,03

2. Каори Сакамото (Япония) – 210,59

3. Брэйди Теннэлл (США) – 204,10

4. Полина Цурская (Россия) – 195,56

5. Серафима Саханович (Россия) – 189,75

6. Гэбриэл Дэлмен (Канада) – 189,14

7. Алена Леонова (Россия) – 185,93

Танцы

Произвольная программа

1. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) – 115,07

2. Анна Капелини/Лука Ланотте (Италия) – 108,93

3. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 107,81

…6. Тиффани Загорски/Джонатан Геррейро (Россия) – 96,08

Сумма двух программ

1. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) – 194,25

2. Анна Капелини/Лука Ланотте (Италия) – 181,63

3. Виктория Синицына/Никита Кацалапов (Россия) – 176,53

…6. Тиффани Загорски/Джонатан Геррейро (Россия) – 160,28