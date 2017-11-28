По этапу: заметки очевидца Skate America
Североамериканкский корреспондент «Советского спорта» вспоминает самые интересные моменты завершившегося этапа Гран-при.
Skate America преподнёс сразу несколько сюрпризов в турнирной таблице: не подтвердились прогнозы на пьедестал в соревнованиях у женщин, произошла интересная рокировка в парном катании (второе место заняли китайцы Сяоюй/Хао оставив позади, на третьем, чемпионов мира 2016 года канадцев Дюамель/Рэдфорд). Еще были травмы и болезни, из-за которых снялись с соревнований сразу трое фигуристов (причем двое - израильтянин Даниил Самохин и американка Эшли Вагнер – непосредственно во время исполнения своих произвольных программ, а россиянин Макcим Ковтун - после короткой программы из-за неудачных падений, усугубивших травмы). Но были и удачные дебюты, и победы над собой и ошибками в программе.
Что-то пошло не так и как с этим бороться
У победителя мужского турника американца Натана Чена что-то случилось с лезвием конька перед короткой программой. Натан справился с проблемой, немного изменив свою привычную технику захода на тройной аксель – “получилось неидеально, но без падения,“ отметил Чен на пресс-конференции. Перед произвольной он заменил коньки на запасные, что проблему не решило. В произвольной Натан допустил намного больше ошибок, в том числе и два падения (с четверных флипа и тулупа). В микс-зоне я спросила его, какие мысли проносятся у него в голове сразу после ошибки в программе. “Я должен быстро подумать, как спасать программу и вставить все обязательные элементы,“ – ответил Чан. Натан подал документы в Гарвард на следующие год – соображать быстро он умеет. Второе место в произвольной с двумя успешно выполненными четверными лутцами (первый раз в одной программе на соревнованиях по утверждению известного эксперта Джеки Уонга) – и первый итоговый результат на этапе. Он в финале.
“У него не только с коньком проблема - есть и другие, но я не хочу об этом говорить - это касается только его и меня, и мы работает над ними. Я надеюсь - в нужное время в нужном месте он будет в правильном состоянии… Программы мне нравятся – кому могут не нравится программы Лори Никол! Но выполнить программу со всеми элементами, которые он планирует, очень сложно»
Чемпионка мира 2016 года канадка Меган Дуамель (в паре в Эриком Рэдфордом) упала на тройном лутце в самом начале произвольной программы. Ошибка стоила паре первого места (лидировав после короткой программы, они в итоге стали третьими). Однако после лутца им удалось собраться на четверной выброс и больше не допустить серьезных ошибок. “В начале сезона на турнире Autumn Classic в Канаде я допустила такую же ошибку, и программа развалилась. Здесь я просто запретила себе развалиться потому что мы были хорошо подготовлены, и я не могла позволить, чтобы эта ошибка определила наше катание сегодня. На самом деле, хорошо тренирует опыт и вот теперь у нас появился опыт как не развалить программу после ошибки“, – рассуждала Дуамель после проката.
Сложного соревновательного опыта набрались и мужчины-одиночники. Сначала выступавший вторым в группе израильтянин Даниил Самохин получил серьезную травму плеча после неудачного падения и вынужден был сняться с соревнования. Выступавшему вслед за Самохиным Сергею Воронову заминки по времени были, конечно, дополнительным испытанием (от известия о травме его оградил тренерский коллектив), но “он спортсмен опытный, он терпел, - заметила тренер Инна Гончаренко, комментируя ситуацию в пресс-зоне. - Когда большой перерыв перед стартом - это сложно по дыханию, кто катается, тот знает“.
«На разминке выглядел намного хуже чем потом выступил? Это нормальная практика!»
У американца Адама Риппона перед выступлением тоже случились не совсем обычные задержки – ему пришлось по просьбе судей собирать со льда…букашек! Риппон сообщил журналистам, что сразу же после первого прыжка, у него случился вывих плеча (частая для него травма) – который он “вправил“ тут же в программе, избежав еще одно снятие в турнире одиночников (со стороны казалось, что ему придется закончить выступление). “Все может случиться, - прокомментировал Риппон свое выступление на пресс-конференции. – Я ко всему готов. Я очень хорошо себя проявляю в стрессовых ситуациях. Можете кидаться в меня камнями и бросать букашек мне на лед – я все равно все сделаю чтобы закончить программу. Я воин и буду бороться!”
Риппон выиграл произвольную программу, занял второе место на этапе и попал в финал “Гран-При“, где встретятся все трое призеров Skate America (Чен, Риппон и Воронов).
Дебюты
На турнире случилось сразу несколько успешных дебютов. Олимпийский чемпион Евгений Плющенко впервые на турнире такого уровня выступал в роли тренера – он выводил на лед Гран-при свою новую ученицу Серафиму Саханович (Саханович заменила Анну Погорилую, у которой травма спины). Серафима совсем уже было забросила спортивное фигурное катание, и пришла к Плющенко “показаться“ для участие в его шоу. Молодой тренер, как рассказала мне Сима, посчитал что “заканчивать в 17 лет рано“. На Skate America, Сима выступила достойно, заняв пятое место и опередив бронзовую медалистку чемпионата мира этого года канадку Далеман. Следующее испытание новой команды – чемпионат России в конце декабря.
Еще один дебют Skate America – родившийся в Москве и выступающий за Узбекистан (по собственному определению, “человек мира“) фигурист Миша Ге – в роли выводящего тренера-постановщика в группе Инны Гончаренко. В этом сезоне Миша поставил 19 программ фигуристам, выступающим на международном уровне, но в выводящей тренерской команде пробует себя впервые. “Я думаю, что он будет расти, у него очень хороший посыл и желание. Мы друг другу помогаем- он очень близок мне по-человечески, и хочется чтобы у него все получилось“ – поделилась Гончаренко. При этом, Миша пока и сам выступает, готовится к Олимпиаде.
«Моя пара хорошо выступила здесь, программа у них сложная, Рахманинова непросто катать Мне кажется ребята сейчас понимают как нужно тренироваться чтобы попасть в топ-дуэты мира. Если они будут и дальше так продолжать – их ждет большое будущее»
Соперники
Тренироваться в одной тренерской группе сразу нескольким близким соперникам – ситуация в фигурном катании нередкая. “Я считаю, что это интересно и правильно, это нужно», – рассуждала Инна Гончаренко, тренер Воронова и Ковтуна. – «Но это и сложно для всех, потому что они все - одиночники, все с характерами и нужно по возможности делить свое внимание. Возможности тренироваться в разное время у нас нет - мы все вместе в одно время… Но когда кто-то рядом с тобой тренируется, выходит вперед, это невольно подстегивает».
Адам Риппон, который вместе с Натаном Ченом тренируется в группе Рафаэля Арутюняна в Калифорнии, тоже отметил, что тренировки с Ченом его “подстегивают“ и вдохновляют. “Мы соревнуемся с ним ежедневно. Может показаться, что это дополнительный стресс, но это хорошо для нас обоих“.
Цели меняются?
Когда-то в мире фигурного катания считалось что Алена Савченко, выступающая с Бруно Массо за Германию, мечтает об олимпийской победе и ради этого остается в спорте и готовится к своей третьей Олимпиаде. После их первого совместного чемпионата мира, где они с Бруно завоевали бронзовые медали, я читала в интервью Алены, что она наслаждается самим процессом, но еще не была до конца убеждена что Алена стала “другой“.
В короткой программе Бруно упал и пара заняла третье место. Алена рассказала журналистам о проблемах в подготовке связанных с его травмой спины (пара не тренировала тройной выброс уже несколько недель). Общаясь с журналистами на английском, своем третьем (а возможно, и четвертом, языке) она выглядела спокойной и уверенной. Когда ее спросили, помнит ли она о том что уже побеждала на Skate America с Робином Шелковы в 2008-м, она ответила, что не ведет подсчетов: «Мне всегда нравилось выступать на этом турнире, но сейчас у меня новый этап спортивной жизни и я просто наслаждаюсь каждым его моментом“.
После произвольной программы публика аплодировала паре стоя. Перфекционистка Алена (это в ней не изменилось) заметила, что ничего особенного не произошло, просто случилось лучшее катание в этом сезоне, «но еще не совершенное».
“Вы будете удовлетворены любой медалью на Олимпиаде, или только золотой?“ – спросила я.
“Я не думаю пока об этом. Еще много времени впереди. Я хочу получать удовольствие от каждого шага, который нас туда ведет“. В этот раз я ей поверила.