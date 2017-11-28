Skate America преподнёс сразу несколько сюрпризов в турнирной таблице: не подтвердились прогнозы на пьедестал в соревнованиях у женщин, произошла интересная рокировка в парном катании (второе место заняли китайцы Сяоюй/Хао оставив позади, на третьем, чемпионов мира 2016 года канадцев Дюамель/Рэдфорд). Еще были травмы и болезни, из-за которых снялись с соревнований сразу трое фигуристов (причем двое - израильтянин Даниил Самохин и американка Эшли Вагнер – непосредственно во время исполнения своих произвольных программ, а россиянин Макcим Ковтун - после короткой программы из-за неудачных падений, усугубивших травмы). Но были и удачные дебюты, и победы над собой и ошибками в программе.

Что-то пошло не так и как с этим бороться

У победителя мужского турника американца Натана Чена что-то случилось с лезвием конька перед короткой программой. Натан справился с проблемой, немного изменив свою привычную технику захода на тройной аксель – “получилось неидеально, но без падения,“ отметил Чен на пресс-конференции. Перед произвольной он заменил коньки на запасные, что проблему не решило. В произвольной Натан допустил намного больше ошибок, в том числе и два падения (с четверных флипа и тулупа). В микс-зоне я спросила его, какие мысли проносятся у него в голове сразу после ошибки в программе. “Я должен быстро подумать, как спасать программу и вставить все обязательные элементы,“ – ответил Чан. Натан подал документы в Гарвард на следующие год – соображать быстро он умеет. Второе место в произвольной с двумя успешно выполненными четверными лутцами (первый раз в одной программе на соревнованиях по утверждению известного эксперта Джеки Уонга) – и первый итоговый результат на этапе. Он в финале.

“У него не только с коньком проблема - есть и другие, но я не хочу об этом говорить - это касается только его и меня, и мы работает над ними. Я надеюсь - в нужное время в нужном месте он будет в правильном состоянии… Программы мне нравятся – кому могут не нравится программы Лори Никол! Но выполнить программу со всеми элементами, которые он планирует, очень сложно» Рафаэль Арутюнян, тренер Натана Чена

Чемпионка мира 2016 года канадка Меган Дуамель (в паре в Эриком Рэдфордом) упала на тройном лутце в самом начале произвольной программы. Ошибка стоила паре первого места (лидировав после короткой программы, они в итоге стали третьими). Однако после лутца им удалось собраться на четверной выброс и больше не допустить серьезных ошибок. “В начале сезона на турнире Autumn Classic в Канаде я допустила такую же ошибку, и программа развалилась. Здесь я просто запретила себе развалиться потому что мы были хорошо подготовлены, и я не могла позволить, чтобы эта ошибка определила наше катание сегодня. На самом деле, хорошо тренирует опыт и вот теперь у нас появился опыт как не развалить программу после ошибки“, – рассуждала Дуамель после проката.

Сложного соревновательного опыта набрались и мужчины-одиночники. Сначала выступавший вторым в группе израильтянин Даниил Самохин получил серьезную травму плеча после неудачного падения и вынужден был сняться с соревнования. Выступавшему вслед за Самохиным Сергею Воронову заминки по времени были, конечно, дополнительным испытанием (от известия о травме его оградил тренерский коллектив), но “он спортсмен опытный, он терпел, - заметила тренер Инна Гончаренко, комментируя ситуацию в пресс-зоне. - Когда большой перерыв перед стартом - это сложно по дыханию, кто катается, тот знает“.

«На разминке выглядел намного хуже чем потом выступил? Это нормальная практика!» Сергей Воронов

У американца Адама Риппона перед выступлением тоже случились не совсем обычные задержки – ему пришлось по просьбе судей собирать со льда…букашек! Риппон сообщил журналистам, что сразу же после первого прыжка, у него случился вывих плеча (частая для него травма) – который он “вправил“ тут же в программе, избежав еще одно снятие в турнире одиночников (со стороны казалось, что ему придется закончить выступление). “Все может случиться, - прокомментировал Риппон свое выступление на пресс-конференции. – Я ко всему готов. Я очень хорошо себя проявляю в стрессовых ситуациях. Можете кидаться в меня камнями и бросать букашек мне на лед – я все равно все сделаю чтобы закончить программу. Я воин и буду бороться!”

Риппон выиграл произвольную программу, занял второе место на этапе и попал в финал “Гран-При“, где встретятся все трое призеров Skate America (Чен, Риппон и Воронов).

Дебюты

На турнире случилось сразу несколько успешных дебютов. Олимпийский чемпион Евгений Плющенко впервые на турнире такого уровня выступал в роли тренера – он выводил на лед Гран-при свою новую ученицу Серафиму Саханович (Саханович заменила Анну Погорилую, у которой травма спины). Серафима совсем уже было забросила спортивное фигурное катание, и пришла к Плющенко “показаться“ для участие в его шоу. Молодой тренер, как рассказала мне Сима, посчитал что “заканчивать в 17 лет рано“. На Skate America, Сима выступила достойно, заняв пятое место и опередив бронзовую медалистку чемпионата мира этого года канадку Далеман. Следующее испытание новой команды – чемпионат России в конце декабря.

Еще один дебют Skate America – родившийся в Москве и выступающий за Узбекистан (по собственному определению, “человек мира“) фигурист Миша Ге – в роли выводящего тренера-постановщика в группе Инны Гончаренко. В этом сезоне Миша поставил 19 программ фигуристам, выступающим на международном уровне, но в выводящей тренерской команде пробует себя впервые. “Я думаю, что он будет расти, у него очень хороший посыл и желание. Мы друг другу помогаем- он очень близок мне по-человечески, и хочется чтобы у него все получилось“ – поделилась Гончаренко. При этом, Миша пока и сам выступает, готовится к Олимпиаде.

«Моя пара хорошо выступила здесь, программа у них сложная, Рахманинова непросто катать Мне кажется ребята сейчас понимают как нужно тренироваться чтобы попасть в топ-дуэты мира. Если они будут и дальше так продолжать – их ждет большое будущее» Александр Жулин, тренер дуэта Синицина/Кацалапов

Соперники

Тренироваться в одной тренерской группе сразу нескольким близким соперникам – ситуация в фигурном катании нередкая. “Я считаю, что это интересно и правильно, это нужно», – рассуждала Инна Гончаренко, тренер Воронова и Ковтуна. – «Но это и сложно для всех, потому что они все - одиночники, все с характерами и нужно по возможности делить свое внимание. Возможности тренироваться в разное время у нас нет - мы все вместе в одно время… Но когда кто-то рядом с тобой тренируется, выходит вперед, это невольно подстегивает».

Адам Риппон, который вместе с Натаном Ченом тренируется в группе Рафаэля Арутюняна в Калифорнии, тоже отметил, что тренировки с Ченом его “подстегивают“ и вдохновляют. “Мы соревнуемся с ним ежедневно. Может показаться, что это дополнительный стресс, но это хорошо для нас обоих“.

Цели меняются?

Когда-то в мире фигурного катания считалось что Алена Савченко, выступающая с Бруно Массо за Германию, мечтает об олимпийской победе и ради этого остается в спорте и готовится к своей третьей Олимпиаде. После их первого совместного чемпионата мира, где они с Бруно завоевали бронзовые медали, я читала в интервью Алены, что она наслаждается самим процессом, но еще не была до конца убеждена что Алена стала “другой“.

В короткой программе Бруно упал и пара заняла третье место. Алена рассказала журналистам о проблемах в подготовке связанных с его травмой спины (пара не тренировала тройной выброс уже несколько недель). Общаясь с журналистами на английском, своем третьем (а возможно, и четвертом, языке) она выглядела спокойной и уверенной. Когда ее спросили, помнит ли она о том что уже побеждала на Skate America с Робином Шелковы в 2008-м, она ответила, что не ведет подсчетов: «Мне всегда нравилось выступать на этом турнире, но сейчас у меня новый этап спортивной жизни и я просто наслаждаюсь каждым его моментом“.

После произвольной программы публика аплодировала паре стоя. Перфекционистка Алена (это в ней не изменилось) заметила, что ничего особенного не произошло, просто случилось лучшее катание в этом сезоне, «но еще не совершенное».

“Вы будете удовлетворены любой медалью на Олимпиаде, или только золотой?“ – спросила я.

“Я не думаю пока об этом. Еще много времени впереди. Я хочу получать удовольствие от каждого шага, который нас туда ведет“. В этот раз я ей поверила.