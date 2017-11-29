После завершения соревнований танцевальных дуэтов, где ученики Марины Зуевой, американцы Алекс и Мая Шибутани стали первыми, тренер и хореограф ответила в пресс-зоне на 5 вопросов “Советского Спорта“.

– Марина, чего не хватает Алексу и Мае, чтобы побеждать лидирующие на сегодняшний момент в мировом рейтинге танцевальные пары Вирчу/Мойр и Пападакис/Сизерон?

– Алекс и Мая победили сегодня на Skate America – им всего хватило. А когда они встретятся (в Финала “Гран-При“) с другими парами – мы увидим что будет дальше.

– Ситуация, когда вы тренировали близких соперников (имеются в виду танцевальные дуэты Вирчу/Мойр и Дэвис/Уайт, которых Марина тренировала больше 10 лет- прим. автора) – лично для Вас была комфортной?

– Для меня это было комфортно. Но такая ситуация - нечасто встречается - но встречается. Для меня это не было проблемой, потому что каждому ученику я отдаю все что могу и создаю одинаковые условия для того чтобы победить. Кто более здоров и подготовлен на момент старта - от здоровья/травм в спорте многое зависит - тот и побеждает.

– Вы начинали в профессиональном фигурном катании как хореограф. Сейчас вы себя больше ощущаете тренером или хореографом?

– Фигурное катание - это 50 процентов спорт и 50 процентов искусство, особенно в танцах на льду. Я считаю, что для тренера - даже если он не ставит программы- хореографическое образование необходимо. Тренер работает над программами ежедневно и должен иметь представление о хореографии, выборе музыки- тут важно иметь разносторонние знания. И это касается не только танцев на льду: в России я работала только в парном и одиночном катании, танцами начала заниматься уже в Канаде и Америке.

– Если говорить об одиночном катании, вы считаете сейчас возможным - в связи с развитием прыжковой сложности программ- ставить и успешно решать артистические задачи?

– Безусловно, здесь очень важна стратегия - какие прыжки включать в программу.

Это работа тренера – хореограф следует тренерским указанием и прислушивается к просьбам спортсмена. Ситуация, конечно, новая. В прошлом году мне впервые пришлось решать этот новый “челлендж“ в программах, когда много четверных прыжков. Это совершенно другая работа постановщика- все это грамотно расставить в программе - еще не было такого опыта, все кто этим сейчас занимается – включением, скажем, 6 четверных прыжков в программу – это делает впервые. Это вызов, эксперимент, это серьезная работа мысли. Здесь уже не столько вдохновение нужно, сколько разум и умение. Ну и вдохновение, конечно, тоже.

–Спортсмены приезжают к вам в американский Мичиган со всего мира. Как вы думаете, что для них значит “бренд“ Марина Зуева – зачем они приезжают?

– В некоторых случаев они приезжают, чтобы получить конкретную помощь в постановке и отработке программ, решением каких-то технических моментов, но еще это для них возможность получить энергию. От меня лично. Я с радостью делюсь с ними со всеми своей сильной положительной энергией!

В этот момент к Марине подошли американские журналисты, чтобы прояснить ситуацию с еще одним учеником Марины – серебренным призером Олимпиады в Сочи – канадцем Патриком Чаном. Напомню, что Патрик неудачно выступил на этапе “Гран-При“ в Канаде, после чего решил отказаться от Японского этапа и сосредоточиться на тренировочном процессе.

– Вы должны у Патрика все узнать напрямую (Марина перешла на английский), сейчас он в Ванкувере. Он должен для себя все сам решить, определиться. Я его обожаю, я готова начать работать в любое время. Он лучший “катальщик“ в мире. Это он начал в свое время новую эру в мужском одиночном катании. Патрик еще молод, он должен продолжать кататься – как можно дольше! Я переживаю вместе с ним его проблемы, усталость, все это нелегко… Но его катание – уникально, незабываемо, никто не может с ним сравниться!

СПРАВКА

Марина Зуева, выступавшая в прошлом паре с Андреем Витманом в танцах на льду, имеет тренерское и балетмейстерском образование. После окончания спортивной карьеры работала хореографом в ЦСКА, а в 90-годы переехала по приглашению тренировать и ставить программы в Канаду, сейчас работает в Америке. Среди ее учеников – двукратные Олимпийские чемпионы в парном катании Гордеева/Гриньков (1988 и 94 года) и Олимпийские чемпионы в танцах на льду канадцы Вирчу/Мойр (2010) и американцы Дэвис/Уайт (2014).