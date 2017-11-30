Одной из главных тем в кулуарах завершившегося американского этапа серии Гран-при по фигурному катанию было обсуждение угрозы отстранения российских фигуристов (вместе со всей олимпийской сборной) от участия в Играх-2018 в Пхенчхане.

Незадолго до старта турнира в The New York Times появилась статья Джере Лонгмена, посвященная этой теме. В заголовок были, вынесены слова российского тренера Алексея Мишина, воспитавшего нескольких олимпийских чемпионов: “Олимпиада без России – это как обед без соли и перца“. Далее автор отмечал, что россиянки “в состоянии занять весь женский подиум на Олимпиаде“, и Россия – один из главных претендентов на победу в командном турнире.

«С присущей ему смесью атлетизма и искусства, фигурное катание занимает центральное место в программе Олимпиады… В этот раз радость ожидания омрачена неизвестностью», – заключил Лонгмен.

«Я за чистый и справедливый спорт», – процитировал он американца Натана Чена (победителя этапа Skate America среди мужчин и одного из главных претендентов на олимпийское золото-прим. автора). – «Олимпиада должна объединять а не разъединять…Я бы хотел чтобы русские выступали – будет очень странно если их не будет».

Аналогичный комментарий уже во время этапа дала "Советскому спорту" и Марина Зуева, тренер и хореограф, воспитавшая олимпийских чемпионов четырех Олимпиад:

“Если русской команды не будет – это будет огромная потеря для Олимпийских игр. Будет очень обидно“.

Еще один тренер олимпийских чемпионов, Александр Жулин, (на Skate America его подопечные Синицина/Кацалапов завоевали бронзу в танцах) называет возможное отстранение России “ужасающей ситуацией“ негативно отражающейся на тренировочном процессе:

«Как можно концентрироваться на тренировках, когда неизвестно разрешат ли тебе участвовать или нет? Все это уже не спорт, а политика», – говорил Жулин в микст-зоне. – «Нет прямых доказательств, и я ужасно сопереживаю многим российским спортсменам».

Фигурист Сергей Воронов, занявший в Лейк-Плэсиде третью ступень пьедестала в соревнованиях мужчин и имеющий реальные шансы отобраться в сборную для участия в своих первых Олимпийских играх (в карьере 30-летнего Сергея это уже третий и скорее всего последний олимпийский цикл), сказал в микст-зоне, что старается не думать о возможном отстранении, а решать поставленные перед ним спортивные задачи. Но «без России Олимпийские игры, как минимум, будут не совсем полноценными» – выразил он свое мнение.

Канадка Меган Дуамель, чемпионка мира 2016 года в парном катании с Эриком Рэдфордом заявила, что «несправедливо не допускать чистых спортсменов лично не замешанных в допинговых обвинениях».

Тренер пары Дуамель-Рэдфорд, Бруно Маркотти, напомнил, что ничего не объяснено и не доказано. «Я сам хочу знать, что реально произошло, но нельзя наказывать молодое поколение – спортсменов претендующих на участие в этих Играх – за то, что могло или не могло произойти в прошлом... Я понимаю, что угроза отстранения реальна, но вся эта ситуация кажется нереальной и не соответствующей времени. Справедливость должна восторжествовать».

Авторитетный в Америке аналитик фигурного катания Лин Рутерфорд, освещающая турнир для Ice Network, сказала мне в интервью что “наказывать молодых фигуристов, таких, например, как Евгения Медведева, несправедливо из-за обвинений, предъявленных тем или иным бобслеистам или скелетонистам. Нельзя обвинять всю систему российского спорта в принятии допинга. У нас нет никаких доказательств что российские фигуристы участвовали в этом, а без них Олимпиада не будет настоящим соревнованием. Ведущие одиночницы– россиянки, двукратная чемпионка мира – россиянка. Олимпиада все равно будет большим событием – но она и близко не будет без России событием того же уровня каким могло бы быть. Если Кэйтлин Осмонд (канадка, серебряный призер чемпионата мира этого года – прим. автора) выиграет Олимпиаду в отсутствие россиянок (возьмите Медведеву или Сотскову или даже Цурскую), то такое чемпионство – это будет не то!»

С Рутерфорд согласен еще один популярный аналитик Джеки Уонг с сайта Rockerstaking.com: «Фигурное катание без одной из своих главных держав – России – это не фигурное катание. При коллективной ответственности всегда страдают невинные. У меня нет своего мнения – должны или не должны допустить Россию, но если Россия не будет участвовать на Олимпиаде, то это всегда навсегда поставит под сомнение ценность медалей тех кто победит в ее отсутствие.“

«Я надеюсь, будет принято решение позволяющее России участвовать», – резюмировала Рутерфорд.

Специально для «Советского спорта» Лин Рутерфорд сделала прогноз на исход женского одиночного турнира Олимпиады-2018 (речь шла об оптимальном варианте, при котором российские фигуристки все же попаду в Пхенчхан):

“Если травма Медведевой не окажется серьезней чем было объявлено, то даже с травмой она настолько умеет соревноваться, что ее стабильность даст ей возможность завоевать золото Олимпиады. Если опять же Кэйтлин Осмонд магически соберет воедино свою харизму, мощные прыжки и хорошее скольжение и выдаст лучший прокат в жизни – то теоретически она может стать первой или второй. Она из всех соперниц наиболее близко приближается к Медведевой. Другие конкурентки­– моложе и мы видели, что они пока нестабильны.

Медведева или Загитова? Если Медведева отдохнет и залечит травму, то и технически и по компонентам она должна опередить Загитову».

С этим мнением согласилась и Джеки Уонг:

«Медведева – абсолютный фаворит. Загитова – тоже, безусловно, претендент на медаль, но ее нестабильность и нервы могут сыграть с ней злую шутку на Олимпиаде. Осмонд? Тут все зависит от того, сможет ли она справиться с прыжками. Если все чисто откатают, на пьедестале должны быть Медведева, затем Осмонд, затем Загитова или японка Хигучи».