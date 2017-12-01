То, что в кости стопы 18-летней фигуристки обнаружили трещину, и на отборочных турнирах «Гран-при» ей пришлось выступать «на уколах», было уже известно. Тем не менее, Медведева до последнего надеялась выступить в своей любимой Японии, но в итоге все-таки была вынуждена отказаться от финала. Напомним, что этапы в Москве и Осаке она уверенно выиграла, получив наивысшие в нынешнем сезоне суммы баллов – 231,21 и 224,39 соответственно, и заняла первое место в отборочном зачете серии.

Жаль, конечно, что в Нагое мы не увидим первой дуэли на мировом уровне между Медведевой и 15-летней восходящей звездой Алиной Загитовой. Но, если честно, я даже рад, что Евгения принята такое решение. На дворе олимпийский сезон, и главный старт у Железной Жени будет не через неделю в Японии, а в феврале в Корее. Настолько главный, что ради него можно пропустить все прочее. Лишь бы к Пхенчхану все было хорошо.

Пусть она лучше спокойно залечивает травму и возвращается потом на лед во всеоружии. Без всяких уколов. Кстати, генеральный директор нашей федерации фигурного катания Александр Коган уже заявил агентству «Р-спорт», что уверен в участии Медведевой в чемпионате России, который пройдет в конце декабря в Санкт-Петербурге. Очень надеюсь, что этот оптимизм имеет под собой реальную почву, и дело обойдется без срочных операций.

Еще один плюс: пусть в Нагое не будет дуэли Медведева – Загитова, зато мы впервые увидим другое, не менее интересное противостояние – Загитова против «остального мира». Наша юная Алина-балерина тоже ведь выиграла оба своих этапа «Гран-при»-2017 – в Пекине и Гренобле. Так что статус фаворита №1 в предстоящем финале теперь перешел от Медведевой именно к Загитовой. А к надежности-стабильности второй (в отличие от первой) вопросы еще остаются. Вот и посмотрим, насколько быстро она учится «держать удар».

Место Медведевой в шестерке финалисток должна занять японка Сатоко Мияхара, взявшая золото на последнем этапе в США и за счет этого поднявшаяся на седьмую строчку в отборочном зачете. Хотя по идее это место вполне могла бы занять россиянка Полина Цурская - если бы не ее провал в короткой программе в том же американском Лейк-Плэсиде неделю тому назад.

Список участниц финала на данный момент выглядит так: Алина Загитова, Мария Сотскова (обе - Россия), Вакаба Хигучи, Сатоко Мияхара (обе - Япония), Каролина Костнер (Италия) и Кэтлин Осмонд (Канада). И битва, уверяю вас, будет что надо. А с Медведевой Загитова пусть сходятся в Питере, под Рождество. Чем не роскошный подарок всем болельщикам?

Хотя есть еще кое-что, способное сильно поубавить градус декабрьской борьбы что на петербургском льду, что на японском. Я имею в виду исполком МОК, который 5 декабря в Лозанне должен принять решение по участию всей сборной России в Играх в Пхенчхане. И они там ведь будут решать судьбу не только призеров Сочи-2014 с их расцарапанными баночками, но и новых суперзвезд мирового масштаба, не имеющих к той истории никакого отношения. В том числе - из видов спорта, где проблема допинга, мягко говоря, неактуальна. Вроде Евгении Медведевой.

Ее-то за что Олимпиады лишать, а?..