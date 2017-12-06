Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева выступила на исполкоме МОК. В том числе благодаря этой речи наши спортсмены будут на Олимпиаде.

«Уважаемый Президент, уважаемые члены исполкома!

Для меня большая честь быть сегодня здесь. Спасибо за предоставленную возможность обратиться к вам от лица российских спортсменов.

Я до последнего момента пыталась не обращать внимания на негативные новости, связанные с российским спортом. Я считала, что нам, «чистым» российским спортсменам, не о чем волноваться. Если кто-то действительно совершал нарушения антидопинговых правил, мы уж точно не имеем к этому отношения.

В 2014 году мне было 14 лет. Я еще не входила даже во взрослую сборную моей страны. Лично для меня Пхенчхан должен стать первым шансом окунуться в уникальную атмосферу Олимпийских игр. Я не понимаю, почему я и мои товарищи по сборной России могут этого шанса лишиться.

Я принимала участие во многих разных турнирах и безумно горжусь двумя моими титулами чемпионки мира. Но Олимпиада - это мечта! У каждого человека есть мечты, и вы наверняка уже имели шанс исполнить свои собственные. Позвольте мне сделать то же самое! Я не знаю, будут ли в моей спортивной жизни еще одни Игры, после Пхенчхана.

Я всегда считала, что за возможность выступать на Олимпиаде надо бороться на льду. К сожалению, сейчас я понимаю, что могу лишиться этого шанса из-за обстоятельств, которые никак от меня не зависят.

Я не могу принять вариант, при котором я выступала бы на Олимпийских играх без флага России, как нейтральный спортсмен. Я горжусь своей страной, для меня огромная честь представлять ее на Играх. Это дает силы и вдохновляет меня во время выступлений.

Кроме того, для меня одинаково важны на Олимпиаде как личный, так и командный турниры. В случае если я буду выступать без национального флага, я не смогу соревноваться в команде. В то же время, такая возможность будет у остальных моих соперниц. Олимпийская хартия гласит, что все спортсмены должны иметь равные возможности. А в таком случае, о равенстве не может быть и речи.

Уважаемые члены Исполкома! Я обещаю вам, что если буду выступать на Олимпийских играх в Пхенчхане, сделаю все возможное, чтобы не разочаровать вас и достойно представить свою страну и олимпийское движение в целом».