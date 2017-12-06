В четверг утром в Японии начинается финал «Гран-при» - последний элитный турнир мирового масштаба перед Олимпийскими играми в Пхенчхане.

ЗДЕСЬ ДОПИНГ НЕ АКТУАЛЕН

После того, как МОК во вторник не стал казнить всех наших олимпийцев скопом, а только лишил их флага, гимна и (да как они посмели?!) самого Виталия Мутко, многие вздохнули с облегчением. И к фигурному катанию это относится в первую очередь. Здесь Россия представлена в мировой элите максимально широко (не только звездными спортсменами, но и по другим «специальностям», особенно среди тренеров), а проблема допинга не входит в число самых актуальных. Пусть на осенних заседаниях комиссии Освальда и всплывало имя чемпионки Сочи-2014 Аделины Сотниковой, именно она стала единственной из «подсудимых», по кому расследование было прекращено. Не помогли даже пухлые тетрадки дневников «исчадия ада» Родченкова.

Еще можно вспомнить, как весной прошлого года в массовый «завал» с мельдонием угодила Екатерина Боброва – партнерша Дмитрия Соловьева по сильнейшему танцевальному дуэту страны. Но уже через месяц дисквалификацию сняли (содержание препарата в допинг-пробе оказалось слишком низким) и в итоге Боброва/Соловьев пропустили лишь один чемпионат мира.

ОТМЕНЕННЫЙ МЕЛЬДОНИЙ - СЧИТАЕТСЯ ИЛИ НЕТ?

Кстати, интересно: будет ли учитываться история с мельдонием при выдаче «индивидуальных приглашений» в Пхенчхан? Ведь там фигурировали десятки наших спортсменов (в основном, как раз «зимних») и в итоге амнистировали всех, кроме теннисистки Марии Шараповой. А в решении исполкома МОК четко прописано: тем, кто ранее был уличен в нарушении антидопинговых правил (включая «отсидевших» свои сроки), дорога в Пхенчхан закрыта. Отсюда вопрос: отмененная дисквалификация за мельдоний - это нарушение или нет?

Думаю, все-таки нет, хотя МОК может решить как угодно - с них станется. Шансы Бобровой и Соловьева на медали Игр-2018 в танцах не стоит переоценивать (бронза – предел мечтаний), зато их участие в командном олимпийском турнире - момент принципиальный. Там Россия «по номиналу» является вторым претендентом на золото после Канады и зазор между ними невелик. Особенно с учетом проблем единственного сильного канадского одиночника Патрика Чана, о котором даже его тренер Марина Зуева в недавнем интервью «Советскому спорту» не смогла сказать ничего определенного – мол, спрашивайте у него напрямую, он сначала сам должен определиться.

ПОБЕЖДАЙТЕ - И ПОЙТЕ СКОЛЬКО УГОДНО

Впрочем, в Нагое не будет ни Чана, ни Бобровой/Соловьева (не прошли отбор), ни даже Евгении Медведевой. Двукратная чемпионка мира еще в пятницу снялась с финала из-за травмы ноги. А во вторник в Лозанне выступала с речью перед исполкомом МОК и чуть позже заявила: решение, стоит ли ехать в Пхенчхан под нейтральным флагом или нет, ей еще не принято…

Господи, да конечно ехать! Чего тут думать-то? Ехать и побеждать! Доказывать чистоту и силу российского спорта не пиар-воплями в телекамеру, а непосредственно на льду - доводами, с которыми не поспоришь.

Последнее, кстати, относится и к нашим участникам финала «Гран-при», который фактически будет единственной в этом сезоне полноценной репетицией Олимпиады для фигуристов. И я посмотрю, как у чиновников МОК поднимется потом рука не позвать в Пхенчхан Алину Загитову, если в Нагое она еще пуще прежнего потрясет и зал, и соперниц своим феноменальным «Дон Кихотом». Если Михаил Коляда выдаст идеальный четверной лутц (ведь делал же!) - и если две наших спортивных пары вместе взойдут на пьедестал почета.

Катайтесь, выигрывайте. Ведь в этом финале вы - никакие не «нейтралы», а полноценная сборная. С трехцветным флагом и, надеюсь, с чемпионским гимном. А потом сколько угодно оборачивайтесь-размахивайте первым - и распевайте второй.

СРЕДНИЕ ОЦЕНКИ ФИНАЛИСТОВ НА ОТБОРОЧНЫХ ЭТАПАХ «ГРАН-ПРИ»-2017

Мужчины

Короткая Произвольная Сумма Сема Уно (Япония) 98,77 188,44 287,21 Нэйтан Чен (США) 102,33 182,51 284,84 Михаил Коляда (Россия) 94,46 180,76 275,22 Сергей Воронов (Россия) 88,79 175,52 264,31 Адам Риппон (США) 87,00 177,22 264,22 Джэйсон Браун (США) 88,04 165,51 253,55

Женщины

Короткая Произвольная Сумма Каролина Костнер (Италия) 74,59 139,52 214,11 Алина Загитова (Россия) 65,95 147,89 213,84 Вакаба Хигучи (Япония) 70,07 139,78 209,85 Кэтлин Осмонд (Канада) 72,55 137,29 209,84 Сатоко Мияхара (Япония) 67,89 135,03 202,92 Мария Сотскова (Россия) 66,94 133,71 200,65

Пары

Короткая Произвольная Сумма Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) 79,78 153,02 232,80 Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) 77,36 143,87 221,23 Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) 74,95 144,45 219,40 Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) 74,45 144,50 218,95 Ксения Столбова/Федор Климов (Россия) 73,22 140,37 213,59 Ю Сяоюй/Хао Чжан (Китай) 72,52 139,85 212,37

Танцы

Короткая Произвольная Сумма Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) 81,25 119,96 201,21 Тесса Вирчу/Скотт Мойр (Канада) 81,80 117,45 199,25 Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) 78,24 113,51 191,75 Мэдисон Хаббэлл/Закари Донохью (США) 76,19 112,70 188,89 Анна Капелини/Лука Ланотте (Италия) 74,29 109,81 184,10 Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США) 73,11 110,07 183,18

ФИНАЛИСТЫ ЮНИОРСКОГО «ГРАН-ПРИ»-2017

Мужчины. Алексей Ерохов, Макар Игнатов (оба - Россия), Алексей Красножон, Кэмден Палкинен, Андрей Торгашев (все - США), Мицуки Сумото (Япония).

Женщины. Александра Трусова, Софья Самодурова, Алена Косторная, Дарья Паненкова, Анастасия Тараканова (все – Россия), Рика Кихира (Япония).

Пары. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Апполинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (все – Россия), Екатерина Александровская/Харли Виндзор (Австралия), Гао Юмень/Си Чжон (Китай).

Танцы. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Софья Полищук/Александр Вахнов, Софья Шевченко/Игорь Еременко, Арина Ушакова/Максим Некрасов (все – Россия), Кристина Каррера/Энтони Пономаренко (США), Марджори Лажуа/Закари Лага (Канада)

РАСПИСАНИЕ ФИНАЛА В НАГОЕ

7 декабря четверг 8.10 9.30 10.40 12.15 13.30 14.40 Юниоры. Пары. Короткая программа Юниоры. Мужчины. Короткая программа Юниоры. Женщины. Короткая программа Пары. Короткая программа Мужчины. Короткая программа Танцы. Короткая программа 8 декабря пятница 8.40 10.00 11.30 12.55 14.15 Юниоры. Танцы. Короткая программа Юниоры. Пары. Произвольная программа Юниоры. Мужчины. Произвольная программа Женщины. Короткая программа Мужчины. Произвольная программа 9 декабря суббота 7.45 9.05 10.25 11.55 13.20 Юниоры. Танцы. Произвольная программа Юниоры. Женщины. Произвольная программа Пары. Произвольная программа Танцы. Произвольная программа Женщины. Произвольная программа

Время начала соревнований – московское.