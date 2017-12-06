В Нагое у нас будет флаг – и должен быть гимн
В четверг утром в Японии начинается финал «Гран-при» - последний элитный турнир мирового масштаба перед Олимпийскими играми в Пхенчхане.
ЗДЕСЬ ДОПИНГ НЕ АКТУАЛЕН
После того, как МОК во вторник не стал казнить всех наших олимпийцев скопом, а только лишил их флага, гимна и (да как они посмели?!) самого Виталия Мутко, многие вздохнули с облегчением. И к фигурному катанию это относится в первую очередь. Здесь Россия представлена в мировой элите максимально широко (не только звездными спортсменами, но и по другим «специальностям», особенно среди тренеров), а проблема допинга не входит в число самых актуальных. Пусть на осенних заседаниях комиссии Освальда и всплывало имя чемпионки Сочи-2014 Аделины Сотниковой, именно она стала единственной из «подсудимых», по кому расследование было прекращено. Не помогли даже пухлые тетрадки дневников «исчадия ада» Родченкова.
Еще можно вспомнить, как весной прошлого года в массовый «завал» с мельдонием угодила Екатерина Боброва – партнерша Дмитрия Соловьева по сильнейшему танцевальному дуэту страны. Но уже через месяц дисквалификацию сняли (содержание препарата в допинг-пробе оказалось слишком низким) и в итоге Боброва/Соловьев пропустили лишь один чемпионат мира.
ОТМЕНЕННЫЙ МЕЛЬДОНИЙ - СЧИТАЕТСЯ ИЛИ НЕТ?
Кстати, интересно: будет ли учитываться история с мельдонием при выдаче «индивидуальных приглашений» в Пхенчхан? Ведь там фигурировали десятки наших спортсменов (в основном, как раз «зимних») и в итоге амнистировали всех, кроме теннисистки Марии Шараповой. А в решении исполкома МОК четко прописано: тем, кто ранее был уличен в нарушении антидопинговых правил (включая «отсидевших» свои сроки), дорога в Пхенчхан закрыта. Отсюда вопрос: отмененная дисквалификация за мельдоний - это нарушение или нет?
Думаю, все-таки нет, хотя МОК может решить как угодно - с них станется. Шансы Бобровой и Соловьева на медали Игр-2018 в танцах не стоит переоценивать (бронза – предел мечтаний), зато их участие в командном олимпийском турнире - момент принципиальный. Там Россия «по номиналу» является вторым претендентом на золото после Канады и зазор между ними невелик. Особенно с учетом проблем единственного сильного канадского одиночника Патрика Чана, о котором даже его тренер Марина Зуева в недавнем интервью «Советскому спорту» не смогла сказать ничего определенного – мол, спрашивайте у него напрямую, он сначала сам должен определиться.
ПОБЕЖДАЙТЕ - И ПОЙТЕ СКОЛЬКО УГОДНО
Впрочем, в Нагое не будет ни Чана, ни Бобровой/Соловьева (не прошли отбор), ни даже Евгении Медведевой. Двукратная чемпионка мира еще в пятницу снялась с финала из-за травмы ноги. А во вторник в Лозанне выступала с речью перед исполкомом МОК и чуть позже заявила: решение, стоит ли ехать в Пхенчхан под нейтральным флагом или нет, ей еще не принято…
Господи, да конечно ехать! Чего тут думать-то? Ехать и побеждать! Доказывать чистоту и силу российского спорта не пиар-воплями в телекамеру, а непосредственно на льду - доводами, с которыми не поспоришь.
Последнее, кстати, относится и к нашим участникам финала «Гран-при», который фактически будет единственной в этом сезоне полноценной репетицией Олимпиады для фигуристов. И я посмотрю, как у чиновников МОК поднимется потом рука не позвать в Пхенчхан Алину Загитову, если в Нагое она еще пуще прежнего потрясет и зал, и соперниц своим феноменальным «Дон Кихотом». Если Михаил Коляда выдаст идеальный четверной лутц (ведь делал же!) - и если две наших спортивных пары вместе взойдут на пьедестал почета.
Катайтесь, выигрывайте. Ведь в этом финале вы - никакие не «нейтралы», а полноценная сборная. С трехцветным флагом и, надеюсь, с чемпионским гимном. А потом сколько угодно оборачивайтесь-размахивайте первым - и распевайте второй.
СРЕДНИЕ ОЦЕНКИ ФИНАЛИСТОВ НА ОТБОРОЧНЫХ ЭТАПАХ «ГРАН-ПРИ»-2017
Мужчины
|
|
Короткая
|
Произвольная
|
Сумма
|
Сема Уно (Япония)
|
98,77
|
188,44
|
287,21
|
Нэйтан Чен (США)
|
102,33
|
182,51
|
284,84
|
Михаил Коляда (Россия)
|
94,46
|
180,76
|
275,22
|
Сергей Воронов (Россия)
|
88,79
|
175,52
|
264,31
|
Адам Риппон (США)
|
87,00
|
177,22
|
264,22
|
Джэйсон Браун (США)
|
88,04
|
165,51
|
253,55
Женщины
|
|
Короткая
|
Произвольная
|
Сумма
|
Каролина Костнер (Италия)
|
74,59
|
139,52
|
214,11
|
Алина Загитова (Россия)
|
65,95
|
147,89
|
213,84
|
Вакаба Хигучи (Япония)
|
70,07
|
139,78
|
209,85
|
Кэтлин Осмонд (Канада)
|
72,55
|
137,29
|
209,84
|
Сатоко Мияхара (Япония)
|
67,89
|
135,03
|
202,92
|
Мария Сотскова (Россия)
|
66,94
|
133,71
|
200,65
Пары
|
|
Короткая
|
Произвольная
|
Сумма
|
Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай)
|
79,78
|
153,02
|
232,80
|
Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия)
|
77,36
|
143,87
|
221,23
|
Алена Савченко/Бруно Массо (Германия)
|
74,95
|
144,45
|
219,40
|
Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада)
|
74,45
|
144,50
|
218,95
|
Ксения Столбова/Федор Климов (Россия)
|
73,22
|
140,37
|
213,59
|
Ю Сяоюй/Хао Чжан (Китай)
|
72,52
|
139,85
|
212,37
Танцы
|
|
Короткая
|
Произвольная
|
Сумма
|
Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция)
|
81,25
|
119,96
|
201,21
|
Тесса Вирчу/Скотт Мойр (Канада)
|
81,80
|
117,45
|
199,25
|
Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США)
|
78,24
|
113,51
|
191,75
|
Мэдисон Хаббэлл/Закари Донохью (США)
|
76,19
|
112,70
|
188,89
|
Анна Капелини/Лука Ланотте (Италия)
|
74,29
|
109,81
|
184,10
|
Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США)
|
73,11
|
110,07
|
183,18
ФИНАЛИСТЫ ЮНИОРСКОГО «ГРАН-ПРИ»-2017
Мужчины. Алексей Ерохов, Макар Игнатов (оба - Россия), Алексей Красножон, Кэмден Палкинен, Андрей Торгашев (все - США), Мицуки Сумото (Япония).
Женщины. Александра Трусова, Софья Самодурова, Алена Косторная, Дарья Паненкова, Анастасия Тараканова (все – Россия), Рика Кихира (Япония).
Пары. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Апполинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (все – Россия), Екатерина Александровская/Харли Виндзор (Австралия), Гао Юмень/Си Чжон (Китай).
Танцы. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Софья Полищук/Александр Вахнов, Софья Шевченко/Игорь Еременко, Арина Ушакова/Максим Некрасов (все – Россия), Кристина Каррера/Энтони Пономаренко (США), Марджори Лажуа/Закари Лага (Канада)
РАСПИСАНИЕ ФИНАЛА В НАГОЕ
|
7 декабря
четверг
|
8.10
9.30
10.40
12.15
13.30
14.40
|
Юниоры. Пары. Короткая программа
Юниоры. Мужчины. Короткая программа
Юниоры. Женщины. Короткая программа
Пары. Короткая программа
Мужчины. Короткая программа
Танцы. Короткая программа
|
8 декабря
пятница
|
8.40
10.00
11.30
12.55
14.15
|
Юниоры. Танцы. Короткая программа
Юниоры. Пары. Произвольная программа
Юниоры. Мужчины. Произвольная программа
Женщины. Короткая программа
Мужчины. Произвольная программа
|
9 декабря
суббота
|
7.45
9.05
10.25
11.55
13.20
|
Юниоры. Танцы. Произвольная программа
Юниоры. Женщины. Произвольная программа
Пары. Произвольная программа
Танцы. Произвольная программа
Женщины. Произвольная программа
Время начала соревнований – московское.