ТАРАСОВА И МОРОЗОВ – ПОЧТИ ПЕРВЫЕ

Парный финал - пожалуй, самый интересный из четырех в Нагое. Здесь на отборочных стадиях обошлось без потерь, и все шесть дуэтов-финалистов в феврале могут всерьез претендовать на медали Пхенчхана. Не хватает только седьмого, французов Джеймс/Сипре, но тут уж ничего не попишешь. Не прошли, регламент-с.

Статус последней предолимпийской репетиции в варианте «все звезды» - существенный повод для нервотрепки. Немудрено, что исполнить короткую без заметных ошибок удалось только Алене Савченко с Бруно Массо. Они и возглавили промежуточный протокол с символическим преимуществом в шесть десятых бала над нашими чемпионами прошлогоднего Гран-при - Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым.

Россиян подвела помарка партнерши на приземлении с параллельного прыжка. Не будь этого, Тарасова и Морозов сейчас шли бы первыми. Хотя перед вторым, субботним прокатом такое отставание - это в любом случае 0:0, «ни о чем». Куда важнее, что в произвольной программе Савченко с Массо имеют некий заведомый перевес. Прежде всего - благодаря заслуженно высоким оценкам за компоненты.

Зато грозные китайцы Сюй Венцзинь/Хань Цун допустили грубую, нехарактерную для себя ошибку: партнер упал с параллельного тулупа. В результате действующие чемпионы мира - пока третьи и всего на 2,67 опережают наш второй дуэт Ксения Столбова/Федор Климов. Могло бы быть и еще меньше, не споткнись Столбова на ровном месте (не во время какого-то элемента, а просто на вираже) и не въехай она после этого в борт.

Девять баллов между первым и последним местами - это очень мало. Произвольная запросто может перекроить нынешнюю расстановку до неузнаваемости.

КОЛЯДА – ТОЖЕ ПОЧТИ, ПОМЕШАЛ ЛУТЦ

У мужчин в отсутствие таких звезд, как Юдзуру Ханю, Хавьер Фернандес, Патрик Чан и Боян Цзинь (китаец снялся с финала в последний момент из-за травмы), все предвкушали дуэль Семы Уно с Нэйтаном Ченом. Японец с американцем первый «тайм» тоже фактически сыграли 0:0, причем оба - с ошибками. Уно поскользнулся-растянулся, уже вроде бы выехав с тройного акселя, а Чен, хоть и сумел избежать падений, практически ничего не сделал по-настоящему чисто.

В такой ситуации в спор двух фаворитов вполне мог вмешаться наш Михаил Коляда - не упади он с четверного лутца. Там не хватило совсем чуть-чуть: прыжок оставалось только «вытащить», но... Если бы вышло, сейчас Коляда лидировал бы, и его «короткий» рекорд России, установленный в Пекине месяц назад (103,13!), был бы перекрыт. А так получилось примерно, как у Тарасовой с Морозовым: отставание вроде бы символическое, а произвольные программы у лидеров – все-таки посильнее.

30-летний Сергей Воронов, в ноябре удививший всех первой в карьере победой на этапе Гран-при, в Нагое катался как-то напряженно, допустил несколько помарок и пока идет пятым. Включиться в борьбу за медали ему будет тяжело.

ВСЕ РЕШИТ ПРОИЗВОЛЬНАЯ

В коротком танце впервые в сезоне встретились на одном катке два супердуэта - Вирчу/Мойр и Пападакис/Сизерон. Осенью они с переменным успехом соревновались заочно, под девизом «кто побьет больше рекордов». Первый же раунд нынешней дуэли «лицом к лицу» остался за французами, хотя вообще-то их козырь – наоборот, произвольная (мировое достижение в короткой принадлежит канадцам). Впрочем, и здесь разница получилась минимальной. Даже для танцев: 0,54.

С точки зрения соперничества Россия - Канада в олимпийском командном турнире (я давно веду эту тему, и не собираюсь ее отпускать) первый день финала Гран-при-2017 принес обнадеживающие результаты. Если в тех видах, где какая-то из двух стран не пробилась в финал, принудительно поставить ее на седьмое, «первое нефинальное» место (в случае с нашими танцорами это вполне годится, а вот Чан способен подняться повыше) и, конечно, исключить везде «лишних соотечественников» (в Пхенчхане каждая сборная может выставить только по одному фигуристу или дуэту в каждом командном виде), то на данный момент получается…

Черт, опять ничья, опять 0:0! Хотя… Короткая в Нагое осталась только у женщин (в пятницу с утра) и там наше лидерство очеви...

Да какое «очевидно»? Там тоже не совсем. Очевидно оно в целом, а не в короткой - ведь в Нагое не будет травмированной Евгении Медведевой. Правда, в Пхенчхане она (тьфу-тьфу) должна все-таки быть.

Сложновато? А вы чего хотели?! Хорошо хоть, что нас вообще допустили до корейских Игр-2018.

В юниорской части первого финального дня наши захватили лидерство у женщин и пар (13-летняя Александра Трусова и Аполлинария Панфилова с Дмитрием Рыловым соответственно), а Алексей Ерохов отстает на три балла от американца с вполне американскими именем-фамилией Алексей Красножон. В пятницу - «взрослая» произвольная у мужчин и короткая у женщин. То есть, Алина Загитова.

Нагоя (Япония)

Гран-при. Финал

Пары

Короткая программа

1 Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) 79,43 2 Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) 78,83 3 Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) 75,82 4 Ксения Столбова/Федор Климов (Россия) 73,15 5 Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) 72,18 6 Ю Сяоюй/Хао Чжан (Китай) 70,15

Мужчины

Короткая программа

1 Нэйтан Чен (США) 103,32 2 Сема Уно (Япония) 101,51 3 Михаил Коляда (Россия) 99,22 4 Джэйсон Браун (США) 89,02 5 Сергей Воронов (Россия) 87,77 6 Адам Риппон (США) 86,19

Танцы

Короткая программа