Россияне Михаил Коляда и Сергей Воронов заняли третье и четвертое места соответственно.

ОТ ПЕРВОЙ ДО ПОСЛЕДНЕЙ – ВСЕГО ЧЕТЫРЕ БАЛЛА

Последними короткую программу исполняли женщины, у которых из-за травмы в финале не выступает «чемпионка всего» двух последних лет Евгения Медведева. Впрочем, от ее отсутствия стало даже поинтереснее. Многочисленным преследовательницам нашей Железной Жени в кои-то веки выпал редкий шанс побороться друг с другом не за серебро, а за самое настоящее золото.

Особое внимание было приковано, конечно, к Алине Загитовой. 15-летняя дебютантка хоть и выиграла оба своих отборочных этапа «Гран-при», но и в Пекине, и в Гренобле допускала грубые ошибки именно в короткой программе. Хотя и в ней Загитова владеет самым сложным набором технических элементов в мире, начиная с уникального каскада лутц-ритбергер.

Такова специфика короткой: ее важно исполнять не столько сложно, сколько чисто. Резко ограниченное регламентом число прыжков (один каскад, еще один прыжок, извечный аксель – вот, собственно, и все) просто не позволяет добиться серьезного преимущества «по базе». И потому любой «ляп» становится роковым.

Хотя ляпов в женской короткой сегодня почти не было. Ни одного падения и всего 4,22 разницы между первым и последним местами! Это почти вдвое меньше, чем в пятничном коротком танце, хотя именно этот «непрыжковый» вид славится минимальными разрывами. У одиночниц же только Каролина Костнер сделала 3+2 вместо 3+3, но все равно подтянулась за счет высоких компонентов. А недокруты у Сатоко Мияхары судьи в Японии ожидаемо фиксировали через раз.

Впрочем, Загитова, обойдясь, наконец, без падений в короткой, все-таки допустила помарку на приземлении с флипа. Но это так, мелочевка. Техническая оценка у Алины все равно оказалась самой высокой, да и компоненты ей теперь, слава богу, ставят не как в начале сезона, а уже по-взрослому. В результате - текущее второе место и лишь 0,77 отставания от Кэтлин Осмонд перед коронной произвольной. Канадка на балл превзошла личный рекорд, только Загитова-то свой улучшила аж на пять с хвостиком! У нее теперь отличная позиция для субботней атаки на золото - с уже прославленной постановкой на музыку из балета «Дон Кихот» и небывалой прыжковой феерией во второй половине программы.

КОЛЯДА МОГ И ВЫИГРАТЬ

«+2» к личному выдала в пятницу и вторая наша финалистка - Мария Сотскова. Если бы не «домашние свистки» в пользу Мияхары, в тройке потенциальных призеров россиянок сейчас должно было бы две. С другой стороны, 0,61 отставания от японки - это тоже формальность. Все равно все решит произвольная.

Принципиальную разницу между короткой и «длинной» программами лишний раз проиллюстрировали мужчины, которые в пятницу первыми исполняли произвольную. У них эта разница особенно заметна - из-за обилия непредсказуемых четверных прыжков.

Скажем, единственным, кто сегодня в Осаке смог чисто сделать четверной и при этом ни разу не упасть, стал Сергей Воронов. Прокат у 30-летнего россиянина, получился по-настоящему вдохновенным. В какой-то момент, по ходу дорожки шагов Воронов даже начал специально «заводить» трибуны – и японская публика ответила ему взаимностью! Правда, арбитры, в отличие от зрителей, хлопать не захотели и оценки нашему ветерану все-таки придержали. Двух «неэлитных» американцев Воронов, конечно, обошел, но до тройки лидеров даже в произвольной не добрался. Что ж, ничего страшного – это все равно бесспорный успех. С отличными, вдобавок, шансами попасть на первую в жизни Олимпиаду.

Наш первый «номер» Михаил Коляда, как и накануне, был близко к лидерам - и вновь уступил из-за собственных ошибок. Два падения на три четверных – это, согласитесь, многовато. Хотя если бы не «бабочка» на банальном по нынешним временам тройном ритбергере, Коляда все равно выиграл бы произвольную. И по сумме, улучшив личный рекорд не на пару баллов, а на добрые 6-7, стоял бы примерно вровень с Нэйтаном Ченом и Семой Уно.

КАК УСЛЕДИТЬ ЗА «ПРЫГУНАМИ ИЗ КОСМОСА»?

Фавориты вытерли разными частями своих тел изрядную долю поверхности катка в Нагое. В итоге три лучших оценки за произвольную (включая Коляду) уместились в узенький промежуток 1,72. Я, честно говоря, не вполне понял, почему первым чемпионом «Гран-при»-2017 стал Чен, а не Уно, но это уже, что называется, высшая математика. При нынешней частоте четверных в элитном мужском катании уследить за всеми нюансами очень непросто. Чистых прокатов здесь практически не бывает, а суммировать и сопоставить все ошибки нескольких фигуристов «в уме» - задачка редкой зубодробительности. Вот произвольные Воронова с Колядой я видел, понял и, как мог, оценил. А «космические» Чен с Уно наворотили столько отдельных плюсов и минусов, что простой смертный может блуждать в этом «лесу» хоть до Нового года.

Отсюда и все дискуссии на тему «как лучше оценивать четверные». Конечно, технический прогресс не остановить, но и чемпион с сумбурным прокатом, наполовину состоящим из падений и других ошибок – тоже, знаете ли, не сахар…

Так или иначе, у нас в Нагое уже есть бронза Коляды. В субботу финал завершается произвольными программами в трех остальных видах: пары, танцы, женщины. У юниоров два комплекта наград разыграны. Россия, несмотря на обильное участие в «младших» финалах, - пока без золота. Победители парной короткой Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов в произвольной оказались лишь третьими и по сумме взяли серебро, на 0,07 опередив «бронзовых» соотечественников Дарью Павлюченко/Дениса Ходыкина. А чемпионами стали… австралийцы. Хотя относительные австралийцы: уроженка Москвы Екатерина Александровская и Харли Виндзор. У Панфиловой с Рыловым они выиграли 0,84.

Гран-при. Финал. Нагоя (Япония)

Женщины

Короткая программа

1 Кэтлин Осмонд (Канада) 77,04 2 Алина Загитова (Россия) 76,27 3 Сатоко Мияхара (Япония) 74,61 4 Мария Сотскова (Россия) 74,00 5 Вакаба Хигучи (Япония) 73,26 6 Каролина Костнер (Италия) 72,82





















Мужчины

Произвольная программа

1 Сема Уно (Япония) 184,50 2 Нэйтан Чен (США) 183,19 3 Михаил Коляда (Россия) 182,78 4 Сергей Воронов (Россия) 178,82 5 Адам Риппон (США) 168,14 6 Джэйсон Браун (США) 164,79

Сумма