А НЕ ЗАМАХНУТЬСЯ ЛИ НА ХЕТ-ТРИК В ПХЕНЧХАНЕ?

Накануне все шесть финалисток исполнили короткую программу практически безошибочно: первое место от последнего отделили всего-то четыре с лишним балла. Промежуточный протокол возглавляла Кэтлин Осмонд, но на пятках у нее (-0,77) висела наша 15-летняя чудо-прыгунья Загитова, которой впервые удалось чисто сделать короткую на «взрослой» международной арене.

В субботу Осмонд уже привычно «завалила» произвольный прокат. Точнее, его вторую половину, на которую у канадки как правило не хватает сил. Опять было и падение, и «бабочка». Все по шаблону.

У Загитовой шаблон, как известно, другой. Она, наоборот, прыгает только после середины программы, за что получает внушительные надбавки. Правда, в Нагое Алина-балерина допустила пару помарок на приземлениях, но на фоне Осмонд и при такой сложности эти нюансы значения не имели. С первыми тактами финальной темы из «Дон Кихота» весь японский зал встал на ноги и хлопал как одно целое до последнего такта. Новой чемпионке «Гран-при».

Оценки по высоченным загитовским меркам были не максимальные. Но за счет успеха короткой она все равно сильно перекрыла личный рекорд по сумме и выиграла семь баллов у ближайшей преследовательницы.

Которой стала Мария Сотскова. Подопечная Елены Буяновой исполнила произвольную вообще чище всех и заслуженно стала второй по итогам финала. Японская публика до последнего лелеяла надежды на Сатоко Мияхару, однако судьи (надо отдать им должное) безжалостно сняли с хозяйки льда аж семь баллов за недокруты, и все было кончено.

Золото плюс серебро – это впечатляет. С учетом отсутствия в финале двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, в голову сама лезет мысль: а не замахнуться ли нам на весь олимпийский пьедестал Пхенчхана? Ведь в Нагое выступали практически все сильнейшие кроме Медведевой.

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЕ САВЧЕНКО И МАССО

В парном катании налицо была вообще вся элита целиком, без каких-либо «кроме». И вот здесь российские фигуристы, наоборот, расстроили. Из четырех прыжковых элементов в двух произвольных наши не смогли нормально сделать ни одного. Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым поделили ошибки поровну, а в другом дуэте Ксения Столбова самолично испортила и параллельный сальхов, и каскад. Кроме того, Тарасова приземлилась на две ноги с одного из выбросов. В результате они с Морозовым рухнули со второго текущего места на итоговое пятое. Столбова с Федором Климовым финишировали на одну строчку и полбалла выше. Медалей, увы, нет.

Особенно печально, что если от бронзовых призеров из Канады россияне отстали совсем на чуть-чуть, то с двумя сильнейшими парами наши никакого сравнения не выдерживают. Сначала блестящий прокат выдали действующие чемпионы мира из Китая, лишь 0,03 не дотянувшие до своего мирового рекорда, а потом украинка Алена Савченко и француз Бруно Массо, выступающие за Германию, подняли планку этого рекорда выше на два балла с хвостиком!

Это было великолепно по всем параметрам. Сложно, красиво, вдохновенно! Особенно поражает здоровенный (183 см роста и «косая сажень в плечах») Массо, который, исполняя банальную вроде бы тройную подкрутку, швыряет партнершу настолько «под потолок», что эта тройная выглядит поэффектнее, чем четверные подкрутки Сюй Венцзинь/Хань Цуна и Тарасовой/Морозова. И из-за щедрых судейских «плюсов» разницы по баллам практически нет. А уж как роскошно Массо и Савченко делают поддержки…

Надо признать, что в этом виде мы пока можем претендовать в лучшем случае на олимпийскую бронзу. Это показала Нагоя – и больше столь серьезных репетиций до Пхенчхана уже не будет. А фавориты в финале «Гран-при» заявили о себе громче некуда. Кстати, Савченко и Массо всего балла не хватило до мирового рекорда по сумме четырехлетней давности, которым владеют уже не выступающие чемпионы Сочи-2014 Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

В ЦЕЛОМ МЫ – НА РАВНЫХ С КАНАДЦАМИ

В танцах про «старые рекорды» никто уже не помнит - из-за противостояния супердуэтов Пападакис/Сизерон и Вирчу/Мойр. Начало сезона лучше удалось канадцам, но в ноябре французы предприняли успешную контратаку, а теперь, в Нагое окончательно застолбили за собой статус олимпийских фаворитов №1.

Как ни странно, это на руку России - в плане борьбы с Канадой в командном турнире Пхенчхана. А неудача в парном катании – соответственно, наоборот. Формально по медалям наши канадцев в этом финале обыграли: золото Загитовой, серебро Сотстковой и бронза Михаила Коляды против североамериканских «0+1+2». Но если делать поправку на командно-олимпийский регламент, то Канада все-таки впереди. Совсем на чуть-чуть, где-то на одно очко.

В юниорской части финала россияне взяли больше половины наград: 7 из 12 возможных. В том числе – три из трех в женском катании, причем весь пьедестал заняли воспитанницы Этери Туберидзе, заодно тренирующей и Загитову с Медведевой. Лучшей юниоркой Нагои-2017 стала 13-летняя Александра Трусова, которая на тренировках, говорят, без проблем прыгает… четверные.

Нагоя (Япония)

Гран-при

Финал

Женщины

Произвольная программа

1 Алина Загитова (Россия) 147,03 2 Мария Сотскова (Россия) 142,28 3 Каролина Костнер (Италия) 141,83 4 Сатоко Мияхара (Япония) 138,88 5 Кэтлин Осмонд (Канада) 138,12 6 Вакаба Хигучи (Япония) 128,85

Сумма

1 Алина Загитова (Россия) 223,30 2 Мария Сотскова (Россия) 216,28 3 Кэтлин Осмонд (Канада) 215,16 4 Каролина Костнер (Италия) 214,65 5 Сатоко Мияхара (Япония) 213,49 6 Вакаба Хигучи (Япония) 202,11

Пары

Произвольная программа

1 Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) 157,25 (мировой рекорд) 2 Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) 155,07 3 Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) 138,65 4 Ю Сяоюй/Хао Чжан (Китай) 136,99 5 Ксения Столбова/Федор Климов (Россия) 136,11 6 Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) 129,90

Сумма

1 Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) 236,68 2 Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) 230,89 3 Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) 210,83 4 Ксения Столбова/Федор Климов (Россия) 209,26 5 Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) 208,73 6 Ю Сяоюй/Хао Чжан (Китай) 207,14

Танцы

Произвольная программа

1 Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) 120,09 2 Тесса Вирчу/Скотт Мойр (Канада) 118,33 3 Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США) 112,79 4 Мэдисон Хаббэлл/Закари Донохью (США) 112,59 5 Анна Капелини/Лука Ланотте (Италия) 110,99 6 Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) 109,91

Сумма