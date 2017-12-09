Загитова – золото, Сотскова – серебро. И Медведева «в уме»
В последний день финала Гран-при в японской Нагое российские фигуристки Алина Загитова и Мария Сотскова сделали победный дубль.
А НЕ ЗАМАХНУТЬСЯ ЛИ НА ХЕТ-ТРИК В ПХЕНЧХАНЕ?
Накануне все шесть финалисток исполнили короткую программу практически безошибочно: первое место от последнего отделили всего-то четыре с лишним балла. Промежуточный протокол возглавляла Кэтлин Осмонд, но на пятках у нее (-0,77) висела наша 15-летняя чудо-прыгунья Загитова, которой впервые удалось чисто сделать короткую на «взрослой» международной арене.
В субботу Осмонд уже привычно «завалила» произвольный прокат. Точнее, его вторую половину, на которую у канадки как правило не хватает сил. Опять было и падение, и «бабочка». Все по шаблону.
У Загитовой шаблон, как известно, другой. Она, наоборот, прыгает только после середины программы, за что получает внушительные надбавки. Правда, в Нагое Алина-балерина допустила пару помарок на приземлениях, но на фоне Осмонд и при такой сложности эти нюансы значения не имели. С первыми тактами финальной темы из «Дон Кихота» весь японский зал встал на ноги и хлопал как одно целое до последнего такта. Новой чемпионке «Гран-при».
Оценки по высоченным загитовским меркам были не максимальные. Но за счет успеха короткой она все равно сильно перекрыла личный рекорд по сумме и выиграла семь баллов у ближайшей преследовательницы.
Которой стала Мария Сотскова. Подопечная Елены Буяновой исполнила произвольную вообще чище всех и заслуженно стала второй по итогам финала. Японская публика до последнего лелеяла надежды на Сатоко Мияхару, однако судьи (надо отдать им должное) безжалостно сняли с хозяйки льда аж семь баллов за недокруты, и все было кончено.
Золото плюс серебро – это впечатляет. С учетом отсутствия в финале двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, в голову сама лезет мысль: а не замахнуться ли нам на весь олимпийский пьедестал Пхенчхана? Ведь в Нагое выступали практически все сильнейшие кроме Медведевой.
ФЕНОМЕНАЛЬНЫЕ САВЧЕНКО И МАССО
В парном катании налицо была вообще вся элита целиком, без каких-либо «кроме». И вот здесь российские фигуристы, наоборот, расстроили. Из четырех прыжковых элементов в двух произвольных наши не смогли нормально сделать ни одного. Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым поделили ошибки поровну, а в другом дуэте Ксения Столбова самолично испортила и параллельный сальхов, и каскад. Кроме того, Тарасова приземлилась на две ноги с одного из выбросов. В результате они с Морозовым рухнули со второго текущего места на итоговое пятое. Столбова с Федором Климовым финишировали на одну строчку и полбалла выше. Медалей, увы, нет.
Особенно печально, что если от бронзовых призеров из Канады россияне отстали совсем на чуть-чуть, то с двумя сильнейшими парами наши никакого сравнения не выдерживают. Сначала блестящий прокат выдали действующие чемпионы мира из Китая, лишь 0,03 не дотянувшие до своего мирового рекорда, а потом украинка Алена Савченко и француз Бруно Массо, выступающие за Германию, подняли планку этого рекорда выше на два балла с хвостиком!
Это было великолепно по всем параметрам. Сложно, красиво, вдохновенно! Особенно поражает здоровенный (183 см роста и «косая сажень в плечах») Массо, который, исполняя банальную вроде бы тройную подкрутку, швыряет партнершу настолько «под потолок», что эта тройная выглядит поэффектнее, чем четверные подкрутки Сюй Венцзинь/Хань Цуна и Тарасовой/Морозова. И из-за щедрых судейских «плюсов» разницы по баллам практически нет. А уж как роскошно Массо и Савченко делают поддержки…
Надо признать, что в этом виде мы пока можем претендовать в лучшем случае на олимпийскую бронзу. Это показала Нагоя – и больше столь серьезных репетиций до Пхенчхана уже не будет. А фавориты в финале «Гран-при» заявили о себе громче некуда. Кстати, Савченко и Массо всего балла не хватило до мирового рекорда по сумме четырехлетней давности, которым владеют уже не выступающие чемпионы Сочи-2014 Татьяна Волосожар и Максим Траньков.
В ЦЕЛОМ МЫ – НА РАВНЫХ С КАНАДЦАМИ
В танцах про «старые рекорды» никто уже не помнит - из-за противостояния супердуэтов Пападакис/Сизерон и Вирчу/Мойр. Начало сезона лучше удалось канадцам, но в ноябре французы предприняли успешную контратаку, а теперь, в Нагое окончательно застолбили за собой статус олимпийских фаворитов №1.
Как ни странно, это на руку России - в плане борьбы с Канадой в командном турнире Пхенчхана. А неудача в парном катании – соответственно, наоборот. Формально по медалям наши канадцев в этом финале обыграли: золото Загитовой, серебро Сотстковой и бронза Михаила Коляды против североамериканских «0+1+2». Но если делать поправку на командно-олимпийский регламент, то Канада все-таки впереди. Совсем на чуть-чуть, где-то на одно очко.
В юниорской части финала россияне взяли больше половины наград: 7 из 12 возможных. В том числе – три из трех в женском катании, причем весь пьедестал заняли воспитанницы Этери Туберидзе, заодно тренирующей и Загитову с Медведевой. Лучшей юниоркой Нагои-2017 стала 13-летняя Александра Трусова, которая на тренировках, говорят, без проблем прыгает… четверные.
Нагоя (Япония)
Гран-при
Финал
Женщины
Произвольная программа
|
1
|
Алина Загитова (Россия)
|
147,03
|
2
|
Мария Сотскова (Россия)
|
142,28
|
3
|
Каролина Костнер (Италия)
|
141,83
|
4
|
Сатоко Мияхара (Япония)
|
138,88
|
5
|
Кэтлин Осмонд (Канада)
|
138,12
|
6
|
Вакаба Хигучи (Япония)
|
128,85
Сумма
|
1
|
Алина Загитова (Россия)
|
223,30
|
2
|
Мария Сотскова (Россия)
|
216,28
|
3
|
Кэтлин Осмонд (Канада)
|
215,16
|
4
|
Каролина Костнер (Италия)
|
214,65
|
5
|
Сатоко Мияхара (Япония)
|
213,49
|
6
|
Вакаба Хигучи (Япония)
|
202,11
Пары
Произвольная программа
|
1
|
Алена Савченко/Бруно Массо (Германия)
|
157,25 (мировой рекорд)
|
2
|
Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай)
|
155,07
|
3
|
Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада)
|
138,65
|
4
|
Ю Сяоюй/Хао Чжан (Китай)
|
136,99
|
5
|
Ксения Столбова/Федор Климов (Россия)
|
136,11
|
6
|
Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия)
|
129,90
Сумма
|
1
|
Алена Савченко/Бруно Массо (Германия)
|
236,68
|
2
|
Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай)
|
230,89
|
3
|
Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада)
|
210,83
|
4
|
Ксения Столбова/Федор Климов (Россия)
|
209,26
|
5
|
Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия)
|
208,73
|
6
|
Ю Сяоюй/Хао Чжан (Китай)
|
207,14
Танцы
Произвольная программа
|
1
|
Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция)
|
120,09
|
2
|
Тесса Вирчу/Скотт Мойр (Канада)
|
118,33
|
3
|
Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США)
|
112,79
|
4
|
Мэдисон Хаббэлл/Закари Донохью (США)
|
112,59
|
5
|
Анна Капелини/Лука Ланотте (Италия)
|
110,99
|
6
|
Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США)
|
109,91
Сумма
|
1
|
Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция)
|
202,16 (мировой рекорд)
|
2
|
Тесса Вирчу/Скотт Мойр (Канада)
|
199,86
|
3
|
Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США)
|
188,00
|
4
|
Мэдисон Хаббэлл/Закари Донохью (США)
|
187,40
|
5
|
Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США)
|
187,15
|
6
|
Анна Капелини/Лука Ланотте (Италия)
|
185,23