Российские фигуристы в понедельник вернулись в Москву с финального этапа «Гран-при», на котором Алина Загитова, Мария Сотскова и Михаил Коляда завоевали золото, серебро и бронзу.

«РАДА, ЧТО НАЧАЛА РАБОТАТЬ С БУЯНОВОЙ»

Не успел самолет из Сеула раскрутить колеса о посадочную полосу аэропорта «Шереметьево» (в Москву из Нагои сборная России добиралась через корейскую столицу), как в зале прилета уже собралась компания из двух десятков ребятишек. Судя по флагам «Самбо-70» - воспитанников знаменитой школы, в которой, к слову, учатся и Евгения Медведева (не выступавшая в финале «Гран-при» из-за травмы), и Алина Загитова (взявшая золото в Нагое). Следующие полчаса – репетиции: «На раз-два-три все дружно кричим «Поздравляем!», «Флагами машем влево-вправо в нужном темпе»…. Видно – немного стесняются, но у всех на лицах – улыбки. Особенно – у пассажиров, выходящих в зал прилета из зоны пограничного контроля. Телекамеры и компания детей со знаменами – не часто встречаешь такое в аэропорту. Постепенно подтягиваются друзья и родственники фигуристов – их легко узнать по обилию букетов в руках. Но лишь спустя почти час после приземления появляются, наконец, сами спортсмены.

Причем первой из всех медалистов – Мария Сотскова.

- Счастлива, что завоевала серебро. Конечно, счастлива! – несмотря на долгий перелет, спортсменка выглядит вполне бодрой и веселой. – Жаль, времени на отдых свсем нет. Разве что денек получится ничего не делать, а так уже пора готовиться к чемпионату России.

- В Нагое вы все личные рекорды побили…

- Просто все прошло как надо и судьи поставили хорошие баллы. Действительно высокие! Но на это я и настраивалась. Об этом мы говорили с тренером и со всей командой. Которая тоже довольна моим результатом.

- Для вас это – второй финал «Гран-при». Можете сравнить с первым?

- В прошлом году я только дебютировала на взрослом уровне и сразу отобралась в Марсель. Это уже был успех. Пятое место в финале для меня на тот момент стало достойным результатом. Но сейчас все изменилось. Я летела в Нагою за медалью. Хотела победить – прежде всего, саму себя. А когда такие ожидания, то и волнение заметно выше. Так что переживала куда сильнее, чем в прошлом году.

- Видимо, нервы не помешали. В Японии с нынешней программой у вас был идеальный прокат?

- Вовсе нет. Всегда можно что-то улучшить. И для этого есть тренировки, на которых мы исправляем помарки, допущенные в выступлениях. В Нагое они тоже были.

- Вы уже полтора года работаете с Еленой Буяновой и только что выиграли главную в карьере медаль. Выходит, решение сменить личного тренера было верным?

- И очень тяжелым. Но я рада, что мне тогда хватило смелости на этот шаг. Как оказалось, он был единственно верным. Елена Германовна – великий профессионал. И она многое сделала для того, чтобы я добилась своих нынешних успехов.

- Планы на чемпионат России?

- Выступить чисто, побороться за медаль, а значит – за место в команде. Впереди еще будет чемпионат Европы и Олимпиада, но сначала нужно туда попасть. А для этого придется очень постараться в Санкт-Петербурге.

«УКОРОТИЛА ПЛАТЬЕ – ПОМОГЛО!»

- Какую оценку себе поставлю? Четверочку. С плюсом, - улыбается уже Загитова. Она немного прихрамывает плюс видно, что устала с дороги. Но все равно улыбается. Еще бы – при такой-то встрече!

- Почему не пять?

- Не скажу, что отработала идеально. Были маленькие недочетики. Незначительные. Но они не помешали победить, а это – главное!

- После короткой программы вы уступали лидеру – хоть и меньше балла. Была уверенность, что в произвольной все встанет на свои места?

- Не каждый спортсмен может похвастаться такой уверенностью. Не все всегда находится под твоим контролем. Но я просто старалась не думать ни о чем, кроме своей программы. Пыталась собраться и отработать на автомате, чисто. Вроде бы получилось.

- После того, как с турнира снялась Медведева, вас стали называть главным фаворитом. Испытали лишнее давление?

- Не обращала на это внимание. Я не читала ни прессу, ни комментарии в интернете. Просто не думала о каких-то раскладах - кто фаворит, кто нет… Так проще правильно настроиться и избежать ненужного волнения.

- За счет чего удалось обойтись без ошибок в короткой программе, которая вас раньше часто подводила?

- Просто мы изменили подход к работе. Стали больше внимания уделять ей на тренировке – разумеется, не забывая о произвольной. Отточили какие-то детали, элементы. Это дало результат!

- Только это?

- Еще платье немного изменили – укоротили пачку. Помогло! Даже такие нюансы порой очень важны, - смеется Загитова.

- Учитывая уровень нашей сборной, как думаете – чисто российский подиум в Пхенчхане реален?

- Конечно! Нет, конкурентки у нас тоже сильные – кореянки, японки, американки… Но мы мечтаем о том, чтобы на Олимпийских играх над каждой ступенькой подиума подняли наш флаг. Если выступим на своем уровне, это станет возможным.

- Не станет в том плане, что российский флаг в Пхенчхане под запретом – придется выступать под нейтральным. Что думаете по этому поводу?

- Не готова ничего комментировать.

- Не хотите? Не можете?

- И не хочу, и не могу.