Мы провели между ними «виртуальный чемпионат» по олимпийскому регламенту – и получили захватывающую дуэль!

Назвав в ноябре это заочное (пока) противостояние Россия – Канада на хоккейный манер «ледовой суперсерией», я и не подозревал, насколько попаду в точку. «Виртуальный командный турнир», устроенный «Советским спортом», обернулся настоящим детективом с совершенно непредсказуемой развязкой!

Запах редкой интриги я почувствовал это еще где-то в середине процедуры подсчета очков. Потом взял паузу, чуть поразмыслил и дальше результаты произвольных программ добавлял к турнирному положению уже не «в разброс», а вид за видом. Строго по хронологии реального олимпийского расписания. От чего получил просто фантастическое удовольствие! Теперь предлагаю испытать его и вам.

Конечно, вы имеете полное право не поддаваться на мои уговоры и просто заглянуть в конец статьи. Что ж, дело ваше. Детективные романы в конце концов тоже дают такую возможность. Однако, если бы ей пользовалось большинство, мы с вами вряд ли бы знали, кто такие Шерлок Холмс и Эркюль Пуаро. Так что лучше не спешите. Уверяю, вы не пожалеете о потраченном времени. Итак…

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ НИЧЬЯ

Прежде, чем перейти к конкретным «событиям» (все-таки турнир у нас виртуальный), нужно вкратце обозначить правила игры. Во-первых, привести список сборных, которые выступят в Пхенчхане: Россия, Канада, США, Япония, Италия, Китай, Франция, Германия, Израиль, Корея. Их отбирали по сложной системе, но это неинтересно. Во-вторых, регламент: на Играх по одному фигуристу или дуэту от каждой из команд сначала исполнят короткие программы во всех четырех дисциплинах. За первое место страна получает по 10 очков, за второе – 9, и так далее, вплоть до одного очка за 10-е. По сумме этих (а не судейских) баллов определяется пятерка сборных-финалистов, которые будут бороться за медали, исполняя программы произвольные. Там система аналогичная, только все заканчивается на 6 очках за пятое место. А за первое – та же десятка. Суммарные оценки арбитров по обеим программам здесь не значат ничего.

Еще стоит подчеркнуть: мы исходим из личных рекордов на официальных соревнованиях ИСУ только этого сезона. И – хватит о регламенте. Пора переноситься в воображаемый Пхенчхан!

Представьте, что на календаре – воскресенье, 11 февраля. Часы показывают что-то около половины восьмого утра. Только что завершилась короткая программа у танцоров, а значит, пришло время считать очки. То, что в финал попадут Россия, Канада и США, было понятно заранее, а вот за два оставшихся места ожидалась яростная борьба аж между пятью командами. Кто же победил?

11 февраля. После коротких программ

1. Канада – 33 очка

2. Россия – 33

3. США – 27

4. Япония – 23

5. Италия – 22

6. Китай – 21

7. Франция – 20

8. Германия – 18

9. Корея – 13

10. Израиль – 10

Как видите, разрывы в середине рейтинга минимальны. Хотя с другой стороны, те же пять сборных (включая итальянскую) выступали в финале в Сочи-2014. В схватке российско-канадской схватке фаворитов – промежуточная ничья. Североамериканцы идут первыми только по дополнительным показателям. Наши опередили конкурентов (подробности – см. ниже, в статистике) в трех видах и постоянно лидировали, но в танцах довольствовались четвертым местом. Чем Канада немедленно и воспользовалась.

Что, нравится? А это, между прочим, только начало. На лед для исполнения произвольной выходят спортивные пары.

КОЛЯДА ДОГОНЯЕТ, ЗАГИТОВА – ОБГОНЯЕТ

Это ключевой момент. Только что оба российских дуэта «завалили» произвольную программу в финале Гран-при, пропустив вперед канадцев Меган Дюамель и Эрика Рэдфорда. Соответственно, перед нашими тренерами в Пхенчхане наверняка встанет вопрос: кого ставить в произвольную – Евгению Тарасова с Владимиром Морозовым (короткую-то точно будут катать они, на нее их хватает) или Ксению Столбову с Федором Климовым? У последних баллы чуть повыше, но разница минимальная – и с главными конкурентами, кстати, тоже. В общем, загадка. Причем – далеко не последняя.

11 февраля. После произвольной программы пар

1. Канада – 43

2. Россия – 42

3. США – 34

4. Италия – 30

5. Япония – 29

Воскресенье закончилось. Впереди – понедельник, который решит все. Его в четыре утра (!) по московскому открывают мужчины, где возрастная (и единственная) канадская звезда Патрик Чан в этом сезоне еще не показал ничего внятного, а лучшая в стране оценка сезона за произвольную принадлежит безвестному Лайаму Фирусу. Она на 20 баллов ниже, чем у нашего Михаила Коляды, но и на 40 – чем личный рекорд Чана. Еще одна загадка, еще один «момент истины».

Хотя, если следовать текущим цифрам и изложенным выше правилам, то получается вот так.

12 февраля. После произвольной программы мужчин

1. Канада – 50

2. Россия – 50

3. США – 43

4. Япония – 39

5. Италия – 36

Опять догнали! А впереди – наша коронная женская произвольная, где может выступать хоть двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, хоть субботняя победительница финала Гран-при в Нагое и рекордсменка сезона Алина Загитова. Соперницам все равно мало что «светит».

12. февраля. После произвольной программы женщин

1. Россия – 60

2. Канада – 58

3. США – 49

4. Япония – 48

5. Италия – 43

«Плюс два», мы снова впереди! А до золота – всего один, последний прокат, произвольный танец, где… Где канадцам гарантировано первое место, и все будет решать противостояние Екатерины Боброва и Дмитрия Соловьева с… итальянцами.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ТАНЦЕВ И СУДЕЙ? НЕТ, ОТ ПАР

На данный момент рекорд сезона Анны Капелини и Луки Ланотте выше на 15 сотых, чем у наших, с которыми они должны бороться в произвольной за третье место. Место это нужно будет нашей сборной, как воздух, чтобы не пропустить Канаду вперед «по сумме всего». При том, что танцы – вид чисто «судейский», здесь как решат, так и будет. Кстати, в конце ноября Капелини/Ланотте вытеснили Боброву/Соловьева из шестерки финалистов Гран-при, получив на отборочном этапе ровно столько, сколько им требовалось. С точностью до десятых.

12 февраля. После произвольного танца. Итог

1. Канада – 68

2. Россия – 67

3. США – 58

4. Япония – 54

5. Италия – 51

Вот вам и разгадка нашего «детектива». Пока серебряная, хотя расстраиваться не стоит. Во-первых, этот виртуальный сценарий наверняка претерпит не одно изменение в корейско-олимпийской реальности. А во-вторых, даже если Боброва с Соловьевым обойдут итальянцев и достигнут итоговой ничьей с канадцами, по дополнительным показателям мы все равно проиграем – у них будет больше первых мест.

Выходит, разгадка-то наша – с «двойным дном», а? И получается, что золото командного турнира России принесет только победа над Канадой в парной произвольной. Там разница, кстати, тоже невелика: ровно один балл...

Ух, какая будет битвища. Вы уже предвкушаете? Я – тоже.

ЛУЧШИЕ ОЦЕНКИ СЕЗОНА В СТРАНАХ-УЧАСТНИЦАХ ОЛИМПИЙСКОГО КОМАНДНОГО ТУРНИРА

КОРОТКАЯ ПРОГРАММА (10 стран)

Мужчины

1 Япония (Ханю) 112,72 2 США (Чен) 104,12 3 Россия (Коляда) 103,13 4 Канада (Чан) 94,43 5 Китай (Боян Цзинь) 93,89 6 Израиль (Быченко) 86,79 7 Германия (Фентц) 77,64 8 Италия (Риццо) 77,24 9 Корея (Ли Юн Хьюн) 74,37 10 Франция (Экономидис) 71,04

Женщины

1 Россия (Медведева) 80,75 2 Канада (Осмонд) 77,04 3 Италия (Костнер) 74,62 4 Япония (Мияхара) 74,61 5 США (Теннелл) 67,01 6 Корея (Лим Юн Су) 64,79 7 Франция (Лекавалье) 60,68 8 Китай (Ли Сянин) 59,20 9 Германия (Скотт) 57,70 10 Израиль (Абрамс) 44,21

Пары

1 Китай (Сюй Венцзинь/Хань Цун) 80,14 2 Германия (Савченко/Массо) 79,43 3 Россия (Тарасова/Морозов) 78,83 4 Канада (Дюамель/Рэдфорд) 77,14 5 Франция (Джеймс/Сипре) 73,48 6 Италия (Делла Моника/Гаризе) 70,65 7 США (Скимека/Нерим) 65,86 8 Израиль (Коннерс/Краснопольский) 57,92 9 Корея (Ким Кьюн/Кам Чан Кан) 55,01 10 Япония (Суто/Будро/Оде) 54,36

Танцы

1 Канада (Вирчу/Мойр) 82,68 2 Франция (Пападакис/Сизерон) 82,07 3 США (М.Шибутани/А.Шибутани) 79,18 4 Россия (Боброва/Соловьев) 76,33 5 Италия (Капелини/Ланотте) 75,87 6 Япония (Мурамото/Рид) 62,67 7 Корея (Мин Ю Ра/Гамелин) 61,97 8 Германия (Лоренц/Полицоакис) 61,09 9 Китай (Ван Шиюэ/Лю Синью) 59,07 10 Израиль (Ихнов/Давидович) 49,85

ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА (5 стран-финалистов)

Мужчины

1 Япония (Уно) 214,97 2 США (Чен) 193,25 3 Россия (Коляда) 185,27 4 Канада (Фирус) 164,83 5 Италия (Риццо) 157,34

Женщины

1 Россия (Загитова) 151,34 2 Япония (Хигучи) 143,37 3 Канада (Осмонд) 142,34 4 Италия (Костнер) 141,83 5 США (Теннелл) 137,09

Пары

1 Канада (Дюамель/Рэдфорд) 148,69 2 Россия (Столбова/Климов) 147,69 3 Италия (Маркеи/Хотарек) 128,48 4 США (Скимека/Нерим) 126,65 5 Япония (Суто/Будро-Оде) 104,83

Танцы