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Мы провели между ними «виртуальный чемпионат» по олимпийскому регламенту – и получили захватывающую дуэль!

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«Выступила на четверку. С плюсом». Загитова и Сотскова прилетели в Москву

Назвав в ноябре это заочное (пока) противостояние Россия – Канада на хоккейный манер «ледовой суперсерией», я и не подозревал, насколько попаду в точку. «Виртуальный командный турнир», устроенный «Советским спортом», обернулся настоящим детективом с совершенно непредсказуемой развязкой!

Запах редкой интриги я почувствовал это еще где-то в середине процедуры подсчета очков. Потом взял паузу, чуть поразмыслил и дальше результаты произвольных программ добавлял к турнирному положению уже не «в разброс», а вид за видом. Строго по хронологии реального олимпийского расписания. От чего получил просто фантастическое удовольствие! Теперь предлагаю испытать его и вам.

Конечно, вы имеете полное право не поддаваться на мои уговоры и просто заглянуть в конец статьи. Что ж, дело ваше. Детективные романы в конце концов тоже дают такую возможность. Однако, если бы ей пользовалось большинство, мы с вами вряд ли бы знали, кто такие Шерлок Холмс и Эркюль Пуаро. Так что лучше не спешите. Уверяю, вы не пожалеете о потраченном времени. Итак…

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ НИЧЬЯ

Прежде, чем перейти к конкретным «событиям» (все-таки турнир у нас виртуальный), нужно вкратце обозначить правила игры. Во-первых, привести список сборных, которые выступят в Пхенчхане: Россия, Канада, США, Япония, Италия, Китай, Франция, Германия, Израиль, Корея. Их отбирали по сложной системе, но это неинтересно. Во-вторых, регламент: на Играх по одному фигуристу или дуэту от каждой из команд сначала исполнят короткие программы во всех четырех дисциплинах. За первое место страна получает по 10 очков, за второе – 9, и так далее, вплоть до одного очка за 10-е. По сумме этих (а не судейских) баллов определяется пятерка сборных-финалистов, которые будут бороться за медали, исполняя программы произвольные. Там система аналогичная, только все заканчивается на 6 очках за пятое место. А за первое – та же десятка. Суммарные оценки арбитров по обеим программам здесь не значат ничего.

Еще стоит подчеркнуть: мы исходим из личных рекордов на официальных соревнованиях ИСУ только этого сезона. И – хватит о регламенте. Пора переноситься в воображаемый Пхенчхан!

Представьте, что на календаре – воскресенье, 11 февраля. Часы показывают что-то около половины восьмого утра. Только что завершилась короткая программа у танцоров, а значит, пришло время считать очки. То, что в финал попадут Россия, Канада и США, было понятно заранее, а вот за два оставшихся места ожидалась яростная борьба аж между пятью командами. Кто же победил?

11 февраля. После коротких программ

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Тарасова и Морозов – впереди чемпионов мира. Россия – Канада – 0:0

1. Канада – 33 очка
2. Россия – 33
3. США – 27
4. Япония – 23
5. Италия – 22
6. Китай – 21
7. Франция – 20
8. Германия – 18
9. Корея – 13
10. Израиль – 10

Как видите, разрывы в середине рейтинга минимальны. Хотя с другой стороны, те же пять сборных (включая итальянскую) выступали в финале в Сочи-2014. В схватке российско-канадской схватке фаворитов – промежуточная ничья. Североамериканцы идут первыми только по дополнительным показателям. Наши опередили конкурентов (подробности – см. ниже, в статистике) в трех видах и постоянно лидировали, но в танцах довольствовались четвертым местом. Чем Канада немедленно и воспользовалась.

Что, нравится? А это, между прочим, только начало. На лед для исполнения произвольной выходят спортивные пары.

КОЛЯДА ДОГОНЯЕТ, ЗАГИТОВА – ОБГОНЯЕТ

Это ключевой момент. Только что оба российских дуэта «завалили» произвольную программу в финале Гран-при, пропустив вперед канадцев Меган Дюамель и Эрика Рэдфорда. Соответственно, перед нашими тренерами в Пхенчхане наверняка встанет вопрос: кого ставить в произвольную – Евгению Тарасова с Владимиром Морозовым (короткую-то точно будут катать они, на нее их хватает) или Ксению Столбову с Федором Климовым? У последних баллы чуть повыше, но разница минимальная – и с главными конкурентами, кстати, тоже. В общем, загадка. Причем – далеко не последняя.

11 февраля. После произвольной программы пар

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Коляда – с бронзой, Загитова – на хвосте у Осмонд

1. Канада – 43
2. Россия – 42
3. США – 34
4. Италия – 30
5. Япония – 29

Воскресенье закончилось. Впереди – понедельник, который решит все. Его в четыре утра (!) по московскому открывают мужчины, где возрастная (и единственная) канадская звезда Патрик Чан в этом сезоне еще не показал ничего внятного, а лучшая в стране оценка сезона за произвольную принадлежит безвестному Лайаму Фирусу. Она на 20 баллов ниже, чем у нашего Михаила Коляды, но и на 40 – чем личный рекорд Чана. Еще одна загадка, еще один «момент истины».

Хотя, если следовать текущим цифрам и изложенным выше правилам, то получается вот так.

12 февраля. После произвольной программы мужчин

1. Канада – 50
2. Россия – 50
3. США – 43
4. Япония – 39
5. Италия – 36

Опять догнали! А впереди – наша коронная женская произвольная, где может выступать хоть двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, хоть субботняя победительница финала Гран-при в Нагое и рекордсменка сезона Алина Загитова. Соперницам все равно мало что «светит».

12. февраля. После произвольной программы женщин

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Загитова – золото, Сотскова – серебро. И Медведева «в уме»

1. Россия – 60
2. Канада – 58
3. США – 49
4. Япония – 48
5. Италия – 43

«Плюс два», мы снова впереди! А до золота – всего один, последний прокат, произвольный танец, где… Где канадцам гарантировано первое место, и все будет решать противостояние Екатерины Боброва и Дмитрия Соловьева с… итальянцами.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ТАНЦЕВ И СУДЕЙ? НЕТ, ОТ ПАР

На данный момент рекорд сезона Анны Капелини и Луки Ланотте выше на 15 сотых, чем у наших, с которыми они должны бороться в произвольной за третье место. Место это нужно будет нашей сборной, как воздух, чтобы не пропустить Канаду вперед «по сумме всего». При том, что танцы – вид чисто «судейский», здесь как решат, так и будет. Кстати, в конце ноября Капелини/Ланотте вытеснили Боброву/Соловьева из шестерки финалистов Гран-при, получив на отборочном этапе ровно столько, сколько им требовалось. С точностью до десятых.

12 февраля. После произвольного танца. Итог

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Российские фигуристы вернулись в Москву с финального этапа Гран-при

1. Канада – 68
2. Россия – 67
3. США – 58
4. Япония – 54
5. Италия – 51

Вот вам и разгадка нашего «детектива». Пока серебряная, хотя расстраиваться не стоит. Во-первых, этот виртуальный сценарий наверняка претерпит не одно изменение в корейско-олимпийской реальности. А во-вторых, даже если Боброва с Соловьевым обойдут итальянцев и достигнут итоговой ничьей с канадцами, по дополнительным показателям мы все равно проиграем – у них будет больше первых мест.

Выходит, разгадка-то наша – с «двойным дном», а? И получается, что золото командного турнира России принесет только победа над Канадой в парной произвольной. Там разница, кстати, тоже невелика: ровно один балл...

Ух, какая будет битвища. Вы уже предвкушаете? Я – тоже.

ЛУЧШИЕ ОЦЕНКИ СЕЗОНА В СТРАНАХ-УЧАСТНИЦАХ ОЛИМПИЙСКОГО КОМАНДНОГО ТУРНИРА

КОРОТКАЯ ПРОГРАММА (10 стран)

Мужчины

1

Япония (Ханю)

112,72

2

США (Чен)

104,12

3

Россия (Коляда)

103,13

4

Канада (Чан)

94,43

5

Китай (Боян Цзинь)

93,89

6

Израиль (Быченко)

86,79

7

Германия (Фентц)

77,64

8

Италия (Риццо)

77,24

9

Корея (Ли Юн Хьюн)

74,37

10

Франция (Экономидис)

71,04

Женщины

1

Россия (Медведева)

80,75

2

Канада (Осмонд)

77,04

3

Италия (Костнер)

74,62

4

Япония (Мияхара)

74,61

5

США (Теннелл)

67,01

6

Корея (Лим Юн Су)

64,79

7

Франция (Лекавалье)

60,68

8

Китай (Ли Сянин)

59,20

9

Германия (Скотт)

57,70

10

Израиль (Абрамс)

44,21

Пары

1

Китай (Сюй Венцзинь/Хань Цун)

80,14

2

Германия (Савченко/Массо)

79,43

3

Россия (Тарасова/Морозов)

78,83

4

Канада (Дюамель/Рэдфорд)

77,14

5

Франция (Джеймс/Сипре)

73,48

6

Италия (Делла Моника/Гаризе)

70,65

7

США (Скимека/Нерим)

65,86

8

Израиль (Коннерс/Краснопольский)

57,92

9

Корея (Ким Кьюн/Кам Чан Кан)

55,01

10

Япония (Суто/Будро/Оде)

54,36

Танцы

1

Канада (Вирчу/Мойр)

82,68

2

Франция (Пападакис/Сизерон)

82,07

3

США (М.Шибутани/А.Шибутани)

79,18

4

Россия (Боброва/Соловьев)

76,33

5

Италия (Капелини/Ланотте)

75,87

6

Япония (Мурамото/Рид)

62,67

7

Корея (Мин Ю Ра/Гамелин)

61,97

8

Германия (Лоренц/Полицоакис)

61,09

9

Китай (Ван Шиюэ/Лю Синью)

59,07

10

Израиль (Ихнов/Давидович)

49,85

ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА (5 стран-финалистов)

Мужчины

1

Япония (Уно)

214,97

2

США (Чен)

193,25

3

Россия (Коляда)

185,27

4

Канада (Фирус)

164,83

5

Италия (Риццо)

157,34

Женщины

1

Россия (Загитова)

151,34

2

Япония (Хигучи)

143,37

3

Канада (Осмонд)

142,34

4

Италия (Костнер)

141,83

5

США (Теннелл)

137,09

Пары

1

Канада (Дюамель/Рэдфорд)

148,69

2

Россия (Столбова/Климов)

147,69

3

Италия (Маркеи/Хотарек)

128,48

4

США (Скимека/Нерим)

126,65

5

Япония (Суто/Будро-Оде)

104,83

Танцы

1

Канада (Вирчу/Мойр)

118,33

2

США (М.Шибутани/А.Шибутани)

115,07

3

Италия (Капелини/Ланотте)

110,99

4

Россия (Боброва/Соловьев)

110,84

5

Япония (Мурамото/Рид)

96,63
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