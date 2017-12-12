Суперсерия Россия – Канада: судьбу олимпийского золота решат 0,15 балла?
Завершился отбор десятка стран-участниц командного турнира в Пхенчхане.
Мы провели между ними «виртуальный чемпионат» по олимпийскому регламенту – и получили захватывающую дуэль!
Назвав в ноябре это заочное (пока) противостояние Россия – Канада на хоккейный манер «ледовой суперсерией», я и не подозревал, насколько попаду в точку. «Виртуальный командный турнир», устроенный «Советским спортом», обернулся настоящим детективом с совершенно непредсказуемой развязкой!
Запах редкой интриги я почувствовал это еще где-то в середине процедуры подсчета очков. Потом взял паузу, чуть поразмыслил и дальше результаты произвольных программ добавлял к турнирному положению уже не «в разброс», а вид за видом. Строго по хронологии реального олимпийского расписания. От чего получил просто фантастическое удовольствие! Теперь предлагаю испытать его и вам.
Конечно, вы имеете полное право не поддаваться на мои уговоры и просто заглянуть в конец статьи. Что ж, дело ваше. Детективные романы в конце концов тоже дают такую возможность. Однако, если бы ей пользовалось большинство, мы с вами вряд ли бы знали, кто такие Шерлок Холмс и Эркюль Пуаро. Так что лучше не спешите. Уверяю, вы не пожалеете о потраченном времени. Итак…
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ НИЧЬЯ
Прежде, чем перейти к конкретным «событиям» (все-таки турнир у нас виртуальный), нужно вкратце обозначить правила игры. Во-первых, привести список сборных, которые выступят в Пхенчхане: Россия, Канада, США, Япония, Италия, Китай, Франция, Германия, Израиль, Корея. Их отбирали по сложной системе, но это неинтересно. Во-вторых, регламент: на Играх по одному фигуристу или дуэту от каждой из команд сначала исполнят короткие программы во всех четырех дисциплинах. За первое место страна получает по 10 очков, за второе – 9, и так далее, вплоть до одного очка за 10-е. По сумме этих (а не судейских) баллов определяется пятерка сборных-финалистов, которые будут бороться за медали, исполняя программы произвольные. Там система аналогичная, только все заканчивается на 6 очках за пятое место. А за первое – та же десятка. Суммарные оценки арбитров по обеим программам здесь не значат ничего.
Еще стоит подчеркнуть: мы исходим из личных рекордов на официальных соревнованиях ИСУ только этого сезона. И – хватит о регламенте. Пора переноситься в воображаемый Пхенчхан!
Представьте, что на календаре – воскресенье, 11 февраля. Часы показывают что-то около половины восьмого утра. Только что завершилась короткая программа у танцоров, а значит, пришло время считать очки. То, что в финал попадут Россия, Канада и США, было понятно заранее, а вот за два оставшихся места ожидалась яростная борьба аж между пятью командами. Кто же победил?
11 февраля. После коротких программ
1. Канада – 33 очка
2. Россия – 33
3. США – 27
4. Япония – 23
5. Италия – 22
6. Китай – 21
7. Франция – 20
8. Германия – 18
9. Корея – 13
10. Израиль – 10
Как видите, разрывы в середине рейтинга минимальны. Хотя с другой стороны, те же пять сборных (включая итальянскую) выступали в финале в Сочи-2014. В схватке российско-канадской схватке фаворитов – промежуточная ничья. Североамериканцы идут первыми только по дополнительным показателям. Наши опередили конкурентов (подробности – см. ниже, в статистике) в трех видах и постоянно лидировали, но в танцах довольствовались четвертым местом. Чем Канада немедленно и воспользовалась.
Что, нравится? А это, между прочим, только начало. На лед для исполнения произвольной выходят спортивные пары.
КОЛЯДА ДОГОНЯЕТ, ЗАГИТОВА – ОБГОНЯЕТ
Это ключевой момент. Только что оба российских дуэта «завалили» произвольную программу в финале Гран-при, пропустив вперед канадцев Меган Дюамель и Эрика Рэдфорда. Соответственно, перед нашими тренерами в Пхенчхане наверняка встанет вопрос: кого ставить в произвольную – Евгению Тарасова с Владимиром Морозовым (короткую-то точно будут катать они, на нее их хватает) или Ксению Столбову с Федором Климовым? У последних баллы чуть повыше, но разница минимальная – и с главными конкурентами, кстати, тоже. В общем, загадка. Причем – далеко не последняя.
11 февраля. После произвольной программы пар
1. Канада – 43
2. Россия – 42
3. США – 34
4. Италия – 30
5. Япония – 29
Воскресенье закончилось. Впереди – понедельник, который решит все. Его в четыре утра (!) по московскому открывают мужчины, где возрастная (и единственная) канадская звезда Патрик Чан в этом сезоне еще не показал ничего внятного, а лучшая в стране оценка сезона за произвольную принадлежит безвестному Лайаму Фирусу. Она на 20 баллов ниже, чем у нашего Михаила Коляды, но и на 40 – чем личный рекорд Чана. Еще одна загадка, еще один «момент истины».
Хотя, если следовать текущим цифрам и изложенным выше правилам, то получается вот так.
12 февраля. После произвольной программы мужчин
1. Канада – 50
2. Россия – 50
3. США – 43
4. Япония – 39
5. Италия – 36
Опять догнали! А впереди – наша коронная женская произвольная, где может выступать хоть двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, хоть субботняя победительница финала Гран-при в Нагое и рекордсменка сезона Алина Загитова. Соперницам все равно мало что «светит».
12. февраля. После произвольной программы женщин
1. Россия – 60
2. Канада – 58
3. США – 49
4. Япония – 48
5. Италия – 43
«Плюс два», мы снова впереди! А до золота – всего один, последний прокат, произвольный танец, где… Где канадцам гарантировано первое место, и все будет решать противостояние Екатерины Боброва и Дмитрия Соловьева с… итальянцами.
ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ТАНЦЕВ И СУДЕЙ? НЕТ, ОТ ПАР
На данный момент рекорд сезона Анны Капелини и Луки Ланотте выше на 15 сотых, чем у наших, с которыми они должны бороться в произвольной за третье место. Место это нужно будет нашей сборной, как воздух, чтобы не пропустить Канаду вперед «по сумме всего». При том, что танцы – вид чисто «судейский», здесь как решат, так и будет. Кстати, в конце ноября Капелини/Ланотте вытеснили Боброву/Соловьева из шестерки финалистов Гран-при, получив на отборочном этапе ровно столько, сколько им требовалось. С точностью до десятых.
12 февраля. После произвольного танца. Итог
1. Канада – 68
2. Россия – 67
3. США – 58
4. Япония – 54
5. Италия – 51
Вот вам и разгадка нашего «детектива». Пока серебряная, хотя расстраиваться не стоит. Во-первых, этот виртуальный сценарий наверняка претерпит не одно изменение в корейско-олимпийской реальности. А во-вторых, даже если Боброва с Соловьевым обойдут итальянцев и достигнут итоговой ничьей с канадцами, по дополнительным показателям мы все равно проиграем – у них будет больше первых мест.
Выходит, разгадка-то наша – с «двойным дном», а? И получается, что золото командного турнира России принесет только победа над Канадой в парной произвольной. Там разница, кстати, тоже невелика: ровно один балл...
Ух, какая будет битвища. Вы уже предвкушаете? Я – тоже.
ЛУЧШИЕ ОЦЕНКИ СЕЗОНА В СТРАНАХ-УЧАСТНИЦАХ ОЛИМПИЙСКОГО КОМАНДНОГО ТУРНИРА
КОРОТКАЯ ПРОГРАММА (10 стран)
Мужчины
|
1
|
Япония (Ханю)
|
112,72
|
2
|
США (Чен)
|
104,12
|
3
|
Россия (Коляда)
|
103,13
|
4
|
Канада (Чан)
|
94,43
|
5
|
Китай (Боян Цзинь)
|
93,89
|
6
|
Израиль (Быченко)
|
86,79
|
7
|
Германия (Фентц)
|
77,64
|
8
|
Италия (Риццо)
|
77,24
|
9
|
Корея (Ли Юн Хьюн)
|
74,37
|
10
|
Франция (Экономидис)
|
71,04
Женщины
|
1
|
Россия (Медведева)
|
80,75
|
2
|
Канада (Осмонд)
|
77,04
|
3
|
Италия (Костнер)
|
74,62
|
4
|
Япония (Мияхара)
|
74,61
|
5
|
США (Теннелл)
|
67,01
|
6
|
Корея (Лим Юн Су)
|
64,79
|
7
|
Франция (Лекавалье)
|
60,68
|
8
|
Китай (Ли Сянин)
|
59,20
|
9
|
Германия (Скотт)
|
57,70
|
10
|
Израиль (Абрамс)
|
44,21
Пары
|
1
|
Китай (Сюй Венцзинь/Хань Цун)
|
80,14
|
2
|
Германия (Савченко/Массо)
|
79,43
|
3
|
Россия (Тарасова/Морозов)
|
78,83
|
4
|
Канада (Дюамель/Рэдфорд)
|
77,14
|
5
|
Франция (Джеймс/Сипре)
|
73,48
|
6
|
Италия (Делла Моника/Гаризе)
|
70,65
|
7
|
США (Скимека/Нерим)
|
65,86
|
8
|
Израиль (Коннерс/Краснопольский)
|
57,92
|
9
|
Корея (Ким Кьюн/Кам Чан Кан)
|
55,01
|
10
|
Япония (Суто/Будро/Оде)
|
54,36
Танцы
|
1
|
Канада (Вирчу/Мойр)
|
82,68
|
2
|
Франция (Пападакис/Сизерон)
|
82,07
|
3
|
США (М.Шибутани/А.Шибутани)
|
79,18
|
4
|
Россия (Боброва/Соловьев)
|
76,33
|
5
|
Италия (Капелини/Ланотте)
|
75,87
|
6
|
Япония (Мурамото/Рид)
|
62,67
|
7
|
Корея (Мин Ю Ра/Гамелин)
|
61,97
|
8
|
Германия (Лоренц/Полицоакис)
|
61,09
|
9
|
Китай (Ван Шиюэ/Лю Синью)
|
59,07
|
10
|
Израиль (Ихнов/Давидович)
|
49,85
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА (5 стран-финалистов)
Мужчины
|
1
|
Япония (Уно)
|
214,97
|
2
|
США (Чен)
|
193,25
|
3
|
Россия (Коляда)
|
185,27
|
4
|
Канада (Фирус)
|
164,83
|
5
|
Италия (Риццо)
|
157,34
Женщины
|
1
|
Россия (Загитова)
|
151,34
|
2
|
Япония (Хигучи)
|
143,37
|
3
|
Канада (Осмонд)
|
142,34
|
4
|
Италия (Костнер)
|
141,83
|
5
|
США (Теннелл)
|
137,09
Пары
|
1
|
Канада (Дюамель/Рэдфорд)
|
148,69
|
2
|
Россия (Столбова/Климов)
|
147,69
|
3
|
Италия (Маркеи/Хотарек)
|
128,48
|
4
|
США (Скимека/Нерим)
|
126,65
|
5
|
Япония (Суто/Будро-Оде)
|
104,83
Танцы
|
1
|
Канада (Вирчу/Мойр)
|
118,33
|
2
|
США (М.Шибутани/А.Шибутани)
|
115,07
|
3
|
Италия (Капелини/Ланотте)
|
110,99
|
4
|
Россия (Боброва/Соловьев)
|
110,84
|
5
|
Япония (Мурамото/Рид)
|
96,63