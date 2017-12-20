На пресс-конференции перед стартом чемпионата России было очень сумбурно: прямо перед началом один из работников «Юбилейного», основная арена которого примет турнир, решил починить дверной проем. Делал он это очень громко и шумно, пройти мимо такого грохота было невозможно. Закончил он только с приходом главных действующих лиц пресс-конференции – президента ФФККР Александра Горшкова, гендиректора ФФККР Александра Когана и председателя городского комитета по физической культуре и спорту Павла Белова.

«Сначала надо попасть на чемпионат Европы»

Самая главная тема выступления Александра Горшкова – отсутствие на турнире главной мировой звезды фигурного катания Евгении Медведевой.

– Все сильнейшие фигуристы России примут участие в турнире – начал Горшков. – Кроме Евгении Медведевой. Следуя рекомендации врачей, было принято такое решение. Думаю, оно верное. Всех остальных мы увидим на льду в ближайшие время.

По результатам этого чемпионата всероссийский тренерский совет подготовит предложение по участникам чемпионата Европы. Затем исполком 24 декабря примет окончательное решение и утвердит участников окончательно.

Спорт есть спорт, бывают травмы и болезни. Бывает, что лидеры не могут принять участие в турнире. Тренерский совет примет во внимание все достижения Медведевой и, наверное, она заслуживает попадания в сборную без участия в чемпионате России.

– Погорилая и Ильиных/Шибнев не входят в список топовых спортсменов? Они тоже не выступят на чемпионате России.

– Я был не прав, не упомянув Анну. Информация по Медведевой была свежая, поэтому я сконцентрировался на ней. По паре Ильиных/Шибнев я знаю, что, возможно, они не будут продолжать кататься. Но не ссылайтесь на меня, официального подтверждения у меня нет.

– Как федерация ограждает спортсменов от политического воздействия и стресса на предолимпийском турнире?

– Этот чемпионат России – отборочный для чемпионата Европы. Сначала надо получить путевку туда. Не знаю, как оградить спортсменов. Может, поменьше читать новости в соцсетях и интернете.

– Когда будет понятен состав на Олимпиаду?

– Пока федерации не ясна процедура заявки на Олимпийские игры. Как и вы, мы читали информацию о том, что МОК будет высылать приглашения для участия в Олимпиаде. На чемпионате Европы у нас состав шире, чем на Олимпиаде. Поэтому состав участников Олимпиады будет определяться на чемпионате Европы, – сказал Горшков.

«Билетов на некоторые дни уже нет»

Неожиданную новость сообщил Павел Белов: оказывается, зрительский интерес у чемпионата России очень высокий, организаторы ожидают аншлаг.

–Хочу пожелать организаторам и ФФККР и ФФККСПб, чтобы соревнования прошли на высоком уровне, чтобы спортивные традиции "Юбилейного" были на высоком уровне не только для хоккея, но и для фигурного катания. Мы знаем, что в "Юбилейном" существует школа Алексея Мишина, а теперь вернулся такой большой и предолимпийский турнир.

Не открою тайну, что билетов на выходные уже нет. Если они остались, то очень мало. Это говорит, что Санкт-Петербург соскучился по фигурному катанию. Михаил Коляда и его тренер попали в десятку лучших спортсменов года. Это показывает, что в нашем городе фигурное катание продолжает развиваться, – сказал председатель спорткомитета.

Закончил пресс-конференцию гендиректор ФФККР, который заверил, что следующий чемпионат России пройдет не в Москве. Хорошо, будем знать.

– Петербург остается кузницей не только спортивным, но и тренерских кадров фигурного катания. Интерес к чемпионату России объясним, мне очень приятно, что на какие-то дни уже нет билетов. Петербург изголодался по фигурному катанию, это радостно.

Мы несколько лет назад взяли курс на то, чтобы каждый новый чемпионат России мы будем проводить в разных городах. Мы пока не решили, где пройдет турнир в 2018 году, но он точно будет не в Москве, – подытожил Коган.