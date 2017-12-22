Алина Загитова: Знаю, что если чисто прокатаю, буду в тройке

78,15 балла, 1-е место в короткой программе

Без Евгении Медведевой Загитова – главная звезда и претендентка на золото, даже несмотря на успехи Марии Сотсковой на финале Гран-при. Сложнейшую программу, в целом выполненную на высоком уровне, разорвало только падение с тройного риттбергера. Но и с учетом этой ошибки она лидирует с отрывом. С журналистами 15-летняя фигуристка общаться не очень хотела – попросила после произвольной программы.

– В целом довольна прокатом. Была маленькая помарка на катании, но незначительная. Я всегда еду на соревнования с мыслью хорошо откатать. Знаю, что программа насыщенная, сложные элементы, и, если чисто прокатаю, буду в тройке лидеров.

Мария Сотскова: С каждым годом выхожу все более уверенной в себе

76,39 балла, 2-е место

На прошлом чемпионате страны серебряный призер финала Гран-при впервые взяла медаль – бронзу. Сейчас есть шанс сделать шаг вперед.

– Было тяжело настроиться, потому что это очень волнительный старт – вообще главный в сезоне. Все оставляю на завтра.

– Груз ответственности был?

– Конечно, потому что все хотят выиграть, конкуренция высокая, и мы работаем для этого.

– Соперничество действительно серьезнее, чем на финале Гран-при?

– Да, там только шесть участниц, а здесь – 18. И все делают одно и то же.

– Стоит задача бороться за конкретное место?

– Нет, я сама с собой борюсь. Для меня самое главное – чисто откатать, а там как судьи решат. Это их работа.

Полина Цурская: Травмы не беспокоят, все хорошо

75,33, 3-е место

Цурская восстановилась от серьезной травмы и снова претендует на высокие места. В отличие от своих конкуренток, она не принимала участие в финале Гран-при, а значит, чуть меньше утомлена перелетами из одной части света в другую.

– Выступление оценила бы на четыре с минусом. Элементы были исполнены не на большой плюс, я могу сделать лучше. Были заминки в переходах. Подготовка к чемпионату России была спокойная, я хорошо готова. Травмы сейчас не беспокоят, все хорошо.

– Какие ставятся турнирные задачи?

– Нужно показать, что наработала, что делаем изо дня в день. Если я покажу, что умею, я смогу бороться за высокие места.

Елизавета Туктамышева: Хочу получить кайф и задорно откатать

71,07 балла, 6-е место

Лучший результат петербурженки в этом сезоне – третье место на Finlandia Trophy. На остальных своих стартах Туктамышева не поднималась выше шестого места. Неудачи фигуристка связывает с попыткой внедрить в программу тройной аксель.

– Я на прокатах чувствовала себя уверенно, в Бергамо неплохо себя ощущала, на этапе Гран-при в Китае была в хорошей форме. Потом не смогла справиться с психологическим давлением, которое оставил тройной аксель. Мы решили, что пока не будем его вставлять. Хочется просто чистенько откатать программу, насколько это возможно, а потом уже включать прыжки, когда будешь уверен в остальном, а не все мешать в одну тарелку.

– В произвольной программе тройного акселя не стоит ждать? ​

– Не ждите.

– Поможет ваш нынешний набор без тройного акселя побороться за тройку?

– Нужно было кататься чисто в первой части сезона, чтобы было больше шансов попасть на Олимпиаду. Сейчас знаю, что момент, наверное, немножечко упущен. Остается очень маленький процент того, что это может случиться. Поэтому на этом соревновании я хочу получить кайф, задорно откатать и насладиться ареной, тем, что я катаюсь дома. Цель здесь немножечко другая.

Тренер спортсменки Алексей Мишин тоже не торопит события.

– Тройной аксель готов, но из-за падения может развалиться вся программа, – объяснял Мишин. – Все в норме. Будущее страны даже не в четверном. У девочек они будут подворованными, а тройной аксель можно реально сделать. Сейчас нужно ждать девочку, которая это сделает.

Серафима Саханович: Раньше себя не очень любила

67,58, 8-е место

С этого сезона Серафима тренируется у Евгения Плющенко, который не смог поддержать своих подопечных в Петербурге. Но и без присутствия известного тренера у нее получилось почти все.

– Довольна своим прокатом. Все получилось. Есть над чем работать – не спотыкаться на дорожке, например (смеется). Не люблю жаловаться, но у меня коньки новые. Пока привыкаю к ним. Прыгать это не мешает.

– То, что вашего тренера Евгения Плющенко, как-то сказывается?

– Я чувствую поддержку, и мне достаточно моего тренера Юли, я без отчества ее называю. Мне с ней очень комфортно. Она как часть меня. С тренерами мы как одна семья. Я живу в Москве без родителей, совсем одна, и они мне помогают очень сильно.

– Где берете силы в такой непростой ситуации?

– В меня верят родные, близкие, тренеры. Я чувствую уверенность в себе. Раньше я себя не очень любила, не могла встать перед зеркалом и сказать: "Я себе нравлюсь". А сейчас это есть, мне это внушили.

Анна Тарусина: Хотелось показать все, что умею!

66,46 балла, 11-е место

Для 14-летней Тарусиной этот чемпионат России – первый. Откатать практически без ошибок свою первую короткую программу на таком уровне было очень важно, и с этой задачей фигуристка справилась

– Все было четко, но можно и получше, конечно. Немного не хватило скольжения – такого, как у взрослых девочек. Атмосфера классная, зрители поддерживают, их очень много. Благодаря этому становится гораздо спокойнее. Хотелось показать им все, что я умею. С этой задачей я справилась.

Елена Радионова: Расстроена, что упала с прыжка

66,16, 13-е место

Этот сезон для Радионовой складывается не совсем удачно, и Олимпиада уже кажется чем– то маловероятным. На чемпионате России короткую программу омрачило падение, несколько ошибок, и, как итог, низкое место. Своего разочарования Радионова не скрывала.

– Конечно, расстроена. Упала с прыжка. Даже не знаю, что сказать. Честно. Готовность к чемпионату России хорошая. Публика хорошо принимала. Они видели, что я расстроена.

– Хорошее выступление в произвольной программе даст шанс попасть в тройку?

– Бороться нужно всегда. Завтра нужно выходить и делать все с чистого листа.