Михаил Коляда: Этот сезон решит многое для всех

179,54 – за произвольную программу, 281,16 – сумма, 1-е место

Петербуржец в короткой программе стал вторым с хорошими баллами – 101,62. Произвольную программу он откатал лучше остальных претендентов, хотя и не идеально, но этого хватило, чтобы стать чемпионом России второй год подряд.

– В прокате были ошибки, я не очень доволен им. Еще не понял до конца, что это было. Думаю, не успел восстановиться после финала Гран-при в Японии. Два ответственных соревнования шли подряд. Эти перелеты дальние все-таки сказываются. По психологической подготовке все было классно, выходил в боевом настроении. Не получились прыжки, но всегда есть над чем работать.

– Можете назвать этот год прорывным?

– Он лучше, чем предыдущий. В каких-то моментах я был недоволен собой, потихоньку иду по нарастающей. О будущем сезоне еще не думал, надо этот докатать. Думаю, этот сезон многое решит для всех, в том числе для меня. Надо нарабатывать стабильность, что и пытаюсь делать.

Александр Самарин: Это был даже не рабочий прокат

155,42 – за произвольную программу, 258,53 – сумма, 2-е место

Самарин выиграл короткую программу, получив рекордные 103,11 балла. После успеха он был сдержан и сконцентрирован: повторял, что ничего не решено. Оказалось, что напряжение Самарина было не случайным: он выступал третьим с конца – перед конкурентами Михаилом Колядой и Дмитрием Алиевым. После Сергея Воронова, который допустил несколько падений. Падения были и у Самарина, а кроме них помарки при приземлении с прыжков и другие недочеты. Да, он взял серебро, но к своему прокату был очень строг.

– Такой прокат просто не оценивается никак. Есть причины, но озвучивать я не буду их. Я приложу все силы на чемпионате Европы, чтобы зрители, судьи таких прокатов больше не видели. Если грубо оценивать, ничего не получилось. Хотел бы поблагодарить свою команду, тех, кто поддерживает, помогает, болеет. В этой программе я их подвел. Буду исправляться.

– Какую бы оценку поставили за весь турнир?

– Если бы удалась произвольная, это была бы высокая оценка. А этим прокатом я перечеркнул всю короткую. Так что пока без выставления оценок. Потому что это был даже не рабочий прокат...

Дмитрий Алиев: Прокат был не идеальный

157,16 – за произвольную программу, 249,11 – сумма, 3-е место

Алиев после короткой программы был третьим и свое место сохранил. Выступая последним в произвольной программе, он не смог избежать ошибок, но, с другой стороны, для него это первый подиум чемпионата страны: до этого лучшим результатом было пятое место. Как и партнеры, он не очень высоко оценил свой прокат.

– У меня двоякое состояние: радости и неуспешного проката. В целом я очень доволен, что день для меня закончился третьим местом, и я попал на чемпионату Европы. Буду готовиться к нему. Что касается проката – шестым номером мне всегда тяжело кататься, было мало опыта для этого. Во второй половине немножко перегорел и начал ошибаться. Но самое большое впечатление – поддержка петербургской публики. Когда я ехал в конце, слышал, как наши трибуны ярко и хорошо поддерживали, так что были одни эмоции и хотелось до конца докатать.

– Хотите что-то поменять в программах к чемпионату Европы?

– Мы с тренерами проанализируем и, думаю, вернемся к стартовому набору программ, вернем четверной лутц в короткую программу. Будем действовать по ноге, в каком она состоянии – неизвестно. Если будет хорошо – я бы хотел исполнять два четверных в короткой программе.