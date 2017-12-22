Произвольную программу уже исполнили 16 одиночников из 18, а никто из них не смог даже приблизиться к мировому рекорду… в женском катании. Да-да, такой вот массовый конфуз случился у мужчин в Питере.

Женская рекордная сумма Евгении Медведевой составляет 160 баллов с хвостиком, а наши фигуристы еле-еле заезжали за 155 (напомню, что японец Ханю набирал больше 220). Чистыми прокатами тут, что называется, не пахло - сплошные падения, «бабочки» и так далее в том же духе. Когда перед последней разминкой на арену, согласно плану, выехала машина для заливки льда, подумалось: а зачем? Они и так, без всяких машин, этот каток уже как следует протерли-отполировали.

Михаилу Коляде, конечно, поставили больше 160. Резко больше. Но во многом за счет компонентов, задранных судьями куда-то под 95 баллов, и четверных прыжков, которые женщины пока не делают. Впрочем, и Коляда их (четверные, а не женщин) в Питере чисто тоже не делал. Если и не падал, то уж выезд-то портил обязательно. В общем, беда…

В этой «вакханалии слабых мужчин» серебро досталось победителю короткой программы (с результатом за 103!) Александру Самарину, а бронза - Дмитрию Алиеву. 30-летний ветеран Сергей Воронов, в этом сезоне сенсационно добравшийся до финала «Гран-при», проиграл Алиеву три с лишним балла, и формально в сборную не попал. Но руководителям нашей фигурнокатательной федерации еще предстоит как следует поломать голову: каких двух фигуристов отправлять вместе с Колядой на январский чемпионат Европы? Кстати, в олимпийском Пхенчхане Россию в этом виде программы будут представлять не три, а только два спортсмена. В общем, непростая история.

А что же женщины? Они, наоборот, катались просто великолепно, причем практически все (может я, глядя на них просто преувеличил слабость наших мужчин?). Сразу шесть фигуристок получили за короткую программу больше гроссмейстерских 70 баллов, а отметку в 60 преодолели 17 участниц из 18! Если интересно, на последнем чемпионате мира эти два рубежа покорились лишь четырем и 14 спортсменкам соответственно. И это еще в отсутствие Медведевой (в Питере, а не на ЧМ), которая снялась с чемпионата страны из-за травмы стопы, но при этом должна восстановиться к ЧЕ. Место в команде за ней зарезервировано, так что сейчас речь идет только о двух вакансиях.

Одна из них явно достанется Алине Загитовой. 15-летняя чемпионка «Гран-при»-2017 опять не обошлась без ошибок в нелюбимой короткой (касание льда рукой после каскада лутц-ритбергер), но все равно опередила всех. А уж произвольная-то у нее – совершенно «убойная». Так что главная борьба будет за серебро - между Марией Сотсковой и Полиной Цурской. Пока Сотскова ведет с разницей «+1,06», однако это преимущество - чисто символическое. Ничто, ноль. И судьбу путевки на чемпионат Европы (а, скорее всего, и на Олимпийские игры) они решат только в субботу.

Хотя одну из медалей ЧР у них вполне может отнять Алена Косторная, чей пятничный прокат восхитил абсолютно всех. Дорога на ЧЕ и в Пхенчхан для 14-летней юниорки пока закрыта из-за возрастного лимита. Но видели бы вы, какой «ураган» выдала в Питере эта кроха ростом 146 сантиметров!

В танцах все просто и понятно. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев –семикратные чемпионы России, Александра Степанова и Иван Букин - вторые (по ходу сезона и даже в пятницу казалось, что они могут побороться с лидерами, но впечатление было обманчивым), Тиффани Загорски и Джонатан Геррейро – с бронзой и с путевкой на ЧЕ, но практически без шансов выступить в Пхенчхане. В этом виде у России – только два места на Олимпиаде. Как у мужчин.

В субботу питерский чемпионат завершится произвольными программами в парном и женском катании.

Чемпионат России

Санкт-Петербург

Мужчины

Произвольная программа

1 Михаил Коляда 179,54 2 Дмитрий Алиев 157,16 3 Сергей Воронов 155,65 4 Александр Самарин 155,42 5 Артур Дмитриев 154,85

Сумма

1 Михаил Коляда 281,16 4 Александр Самарин 258,53 2 Дмитрий Алиев 249,11 3 Сергей Воронов 245,88 5 Артур Дмитриев 238,51

Танцы

Произвольная программа

1 Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев 115,53 2 Александра Степанова/Иван Букин 111,31 3 Бетина Попова/Сергей Мозгов 104,43 4 Тиффани Загорски/Джонатан Геррейро 104,26

Сумма

1 Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев 193,08 2 Александра Степанова/Иван Букин 188,28 3 Тиффани Загорски/Джонатан Геррейро 175,78 4 Бетина Попова/Сергей Мозгов 167,70

Женщины

Короткая программа