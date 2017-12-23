Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев: Жулин еще так не плакал

115,53 – за произвольную программу, 193,08 – сумма, 1-е место

Это теперь семикратные чемпионы страны. Накануне они с небольшим отрывом выиграли короткую программу – второе место проиграло чуть больше полубалла. Произвольный танец пара выдала мощнее. Отрыв стал больше, а тренер фигуристов Александр Жулин плакал сразу после завершения танца.

– Жулин – мужик, стержень, на которого мы все равняемся, смотрим, – гордо говорил Соловьев. – Он ни одной лишней эмоции не покажет ни на соревнованиях, ни на тренировках, ни в жизни, было ли легко, сложно, весело. Сегодня он проронил слезу, и это дорогого стоит. Для нас это высочайшая оценка, чтобы Жулин, настоящий мужик, проронил слезу на нашем катании. Это столько эмоций, переполняет. Вроде бы, чемпионат России: он по значимости на четвертом месте. Но на нем такой позитив всегда, такой нерв – что-то особенное происходит. Либо это под Новый год, либо под новогодние праздники. Это особенный старт для нас, и здорово, что мы сделали такой подарок нашим болельщикам, родным, близким, любимым, тренерам.

– Жулин впервые так рыдал?

– Я заметил еще на чемпионате Европы – первым после нашего возвращения, когда я восстановился от травмы. Мы приехали туда, заняли третье место. Александр Вячеславович тоже проронил слезу.

– Но не так плакал, как сегодня, – отметила Боброва.

– Все получилось? Вы абсолютно счастливы?

– На данный момент – да, – продолжила Екатерина. – Потом будем разбирать с тренером, пересматривать недочеты. Есть над чем работать, у нас впереди важные старты: чемпионат Европы в Москве, Олимпийские игры, чемпионат мира. Самое главное впереди. Этот чемпионат России – отличная отправная точка, чтобы мы дальше катались только лучше.

– Титул семикратных чемпионов уже уложился в голове?

– Это классно, – сказал Соловьев. – И еще такое знаменательное событие. Первый раз мы отобрались на Олимпийские игры тоже в «Юбилейном». Через семь лет мы снова выигрываем на том же катке.

– Это хороший каток, спасибо ему. И вам спасибо большое! – закончила речь пары Боброва.

Александра Степанова и Иван Букин: К чемпионату Европы постараемся прибавить

111,31 – за произвольную программу, 188,28 – сумма, 2-е место

Главные догоняющие Бобровой и Соловьева накануне говорили на разрыв, настолько они были довольны своим прокатом и реакцией публики. Небольшое отставание от лидеров давало хорошие шансы на первое место, но произвольный танец фигуристам понравился меньше.

– Не все получилось идеально, – сказал Букин. – Но все равно, у нас очень хорошие эмоции от проката, мы получили удовольствие.

– Почти все выполнили, – дополнила Степанова. – В коротком танце на 100 процентов, а в произвольном я чуть-чуть ошиблась. Немножко смазанное впечатление. А так все замечания мы учли.

– Какие планы теперь?

– В ближайших планах Новый год, – ответил партнер. – Всех с наступающим! Немного отдохнем, а завтра посмотрим. Надеюсь, у нас показательные. Будем готовиться к праздникам, наполняться настроением.

– Вы попали на чемпионат Европы.

– Это круто: в Москве такой важный старт! – Иван снова поддался эмоциям. – Все приедут, а это у тебя дома! У нас всегда потрясающая организация.

– После короткого танца у вас было невероятно много эмоций. Как сейчас?

– Чуть поспокойнее. Произвольная программа чуть потяжелее, пришлось эмоции отдать. Но внутри мы довольны тем, что показали. А над тем, что не удалось, будем работать еще больше! К чемпионату Европы постараемся еще сильнее прибавить, чтобы удивить.

Тиффани Загорски и Джунатан Гурейро: Все неплохо совпало!

104,26 – за произвольную программу, 175,78– сумма, 3-е место

В четверг самая «русская» пара чемпионата в последний момент ворвалась в тройку. Когда свой произвольный прокат досрочно закончили Виктория Синицина и Никита Кацалапов (из-за травмы ноги у партнера), стало понятно: мало что помешает Загорски и Гурейро наконец-то финишировать выше пятого места. Да еще и в тройке!

– Мы настраивались на прокат и понимали, что будет тяжело, – признавался Джунатан. – Была задержка по времени, а когда минутное расписание – такое не часто встречается. Мы уже были в коньках. Были некоторые необычные моменты. Тем не менее мы справились с задачей.

– Мы откатали все программы более-менее чисто. Этим очень довольны, – добавила Тиффани.

– Задачу на соревнования выполнили?

– Да. Задач было много, они ставились между нами и тренерами. У Тиффани были одни цели, у меня – другие. Все неплохо совпало.

– У вас бронза. Очень довольны?

– Мы говорим о местах, но это всегда второстепенно. Главная задача – улучшаться и кататься хорошо. Накануне мы говорили: почему-то чемпионат страны или прокаты сборных – турниры, которые нам не удаются. То не готовы, то травмированы, то болеем. Очень важно, что сейчас почувствовали: мы в хорошей форме и надо просто для себя достойно откатать две программы. Произволку откатали достойно, но не так, как короткую.