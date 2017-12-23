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Евгения Тарасова и Владимир Морозов: Хорошо, что смогли отстоять программу
147,98 – за произвольную программу, 223,34 – сумма, 1-е место

Свою короткую программу фигуристы назвали самой грязной в этом сезоне, но этого было достаточно для промежуточного второго места. Произвольное выступление понравилось больше не только спортсменам, но и судьям. Это первое чемпионство пары.

– Произвольная программа прошла неплохо, была одна ошибка, – сдержано говорил Морозов. – Мы сегодня боролись, достойно откатались. День идет в плюс. Сложно сказать, лучший ли это прокат в сезоне. С какой-то стороны да, но исполнение всех элементов было и получше: например, на этапе Гран-при в Москве.

– Программу исполнили хорошо, несмотря на мою ошибку, – признала Тарасова. – Я сразу собралась, забыла о ней. Все остальные элементы были хорошо исполнены. Зал нас поддерживал, было приятно кататься для зрителей, судей. Очень рада, что все получилось. Хорошо, что смогли побороться, отстоять произвольную программу.

Ксения Столбова и Федор Климов: Хотелось начать катать чисто
139,23 – за произвольную программу, 215,55 – сумма, 2-е место

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«Будем бомбить!» Олимпийские чемпионы пока не радуются лидерству

В четверг Столбова и Климов были недовольны своим прокатом, и их лидерство было минимальным (второе место проиграло чуть больше балла). Еще сильнее было разочарование от произвольной программы, где Ксения дважды упала. Расстроенная фигуристка даже не пришла в микст-зону, а на пресс-конференции просто молчала.

– Абсолютно недоволен прокатом, – говорил Климов. – Опять прыжковые элементы не получились, и ошибка в конце выброса испортила впечатление. Прыжковые элементы – это концентрация и доля случайности, везения. Все обычно получается.

– Призеры соревнований в мужском одиночном катании не могли объяснить свои ошибки. Сейчас тоже не было идеальных прокатов.
– Во-первых, полсезона прошло, некая усталость накопилась. У большинства был старт десять дней назад: у одних финал Гран-при, у кого-то – другие соревнования. Обычно к Новому году это накапливается. Плюс еще определенные нервы от чемпионата России, от Петербурга. Для кого-то это домашний турнир, для других – просто важный старт.

– Накладывает ответственности то, что чемпионат – предолимпийский?
– Немного. Я не думаю, что у нас здесь конкретно что-то решалось. Просто хотелось начать чисто катать. У нас был почти чистый старт в этом сезоне, хотелось дожать, но пока не получилось.

– Результат финала Гран-при огорчил или разозлил?
– Огорчил. Мы обычно злимся, когда все сделали и проиграли. А тут сами наваляли, поэтому больше чувство, что надо самим работать.

– Было мнение, что в финале Гран-при на вас и на Тарасову с Морозовым повлияло решение МОК о выступлении на Играх под нейтральным флагом.
– Мы старались об этом не думать. Это сидело в голове в первый день, но тогда были тренировки. Потом просто выбросил это из головы. Это никак не повлияло.

– Иностранные коллеги что-то говорили?
– Все поддерживают и хотят нас видеть.

– Вопрос как к болельщику «Зенита». Восемь очков от «Локомотива» удастся отыграть?
– Во второй половине все решится, сейчас все будет, – даже улыбнулся Федор.

Наталья Забияко и Александр Энберт: Мы довольны, видим прогресс
132,51 – за произвольную программу, 207,51 – сумма, 3-е место

В четверг фигуристы спокойно откатали свою короткий номер и также без эмоций восприняли свой третий результат. Хотя Энберт признался, что его накрывала ностальгия – уж очень много лет он катается в «Юбилейном». Произвольная программа оставила немного радости, но общее впечатление не испортила.

– Ощущение в любом случае хорошее, – говорил Энбенрт. – Чемпионат России – очень ответственное соревнование. Зачастую конкуренция здесь сильнее, чем на международных стартах. Но мы не волновались. Ошибки – просто случайность. И это обидно, ведь мы эти элементы делаем прекрасно. Половина сезона пройдена, мы справились в целом. Теперь обязательно сделаем выводы. Мы довольны, видим прогресс.

– Сделали две серьезные ошибки, они были неожиданными, – признала Забияко. – Вход в элементы был нормальным, а на приземлении получилось падение. Остальные элементы исполнили нормально. Может, очень сильно хотели показать максимум, из-за этого такие ошибки.

Кристина Астахова и Алексей Рогонов: Нам нужно было входить в тройку
128,76 – за произвольную программу, 198,41 – сумма, 4-е место

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«Не понял, что это было». Михаил Коляда защитил титул, но остался недоволен

Партнер после первой части соревнований был даже удивлен, что пара допустила ошибку на выбросе. Раньше, по словам Рогонова, короткая программа проходила чище. Аналогичное ощущение было и после произвольной программы.

– Конечно, не получилось все, что планировали, – говорил партнер. – Мы можем кататься чисто. К сожалению, не на этом чемпионате. У нас были ошибки в прыжковой части. Хотелось удивить всех чистым катанием.

– Может, чуть больше довольны отдельными элементами, – все, что добавила Астахова.

– Что помешало?
– Наверное, то же самое, что и мальчикам, – сказал Рогонов. – Наверное, психологическое давление, что это главный старт сезона. Мне было легко кататься и хотелось показывать элементы, доказывать. Может, Кристина волновалась, и что-то не получилось. В любом случае у нас от двоих зависит результат. Настраивались на чистый прокат.

– Задачу на турнир выполнили?
– Частично. Нам нужно было входить в тройку.

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