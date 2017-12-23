Падения в произвольной программе лишили Столбову и Климова победы, а золото впервые выиграли Тарасова и Морозов.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов: Хорошо, что смогли отстоять программу

147,98 – за произвольную программу, 223,34 – сумма, 1-е место

Свою короткую программу фигуристы назвали самой грязной в этом сезоне, но этого было достаточно для промежуточного второго места. Произвольное выступление понравилось больше не только спортсменам, но и судьям. Это первое чемпионство пары.

– Произвольная программа прошла неплохо, была одна ошибка, – сдержано говорил Морозов. – Мы сегодня боролись, достойно откатались. День идет в плюс. Сложно сказать, лучший ли это прокат в сезоне. С какой-то стороны да, но исполнение всех элементов было и получше: например, на этапе Гран-при в Москве.

– Программу исполнили хорошо, несмотря на мою ошибку, – признала Тарасова. – Я сразу собралась, забыла о ней. Все остальные элементы были хорошо исполнены. Зал нас поддерживал, было приятно кататься для зрителей, судей. Очень рада, что все получилось. Хорошо, что смогли побороться, отстоять произвольную программу.

Ксения Столбова и Федор Климов: Хотелось начать катать чисто

139,23 – за произвольную программу, 215,55 – сумма, 2-е место

В четверг Столбова и Климов были недовольны своим прокатом, и их лидерство было минимальным (второе место проиграло чуть больше балла). Еще сильнее было разочарование от произвольной программы, где Ксения дважды упала. Расстроенная фигуристка даже не пришла в микст-зону, а на пресс-конференции просто молчала.

– Абсолютно недоволен прокатом, – говорил Климов. – Опять прыжковые элементы не получились, и ошибка в конце выброса испортила впечатление. Прыжковые элементы – это концентрация и доля случайности, везения. Все обычно получается.

– Призеры соревнований в мужском одиночном катании не могли объяснить свои ошибки. Сейчас тоже не было идеальных прокатов.

– Во-первых, полсезона прошло, некая усталость накопилась. У большинства был старт десять дней назад: у одних финал Гран-при, у кого-то – другие соревнования. Обычно к Новому году это накапливается. Плюс еще определенные нервы от чемпионата России, от Петербурга. Для кого-то это домашний турнир, для других – просто важный старт.

– Накладывает ответственности то, что чемпионат – предолимпийский?

– Немного. Я не думаю, что у нас здесь конкретно что-то решалось. Просто хотелось начать чисто катать. У нас был почти чистый старт в этом сезоне, хотелось дожать, но пока не получилось.

– Результат финала Гран-при огорчил или разозлил?

– Огорчил. Мы обычно злимся, когда все сделали и проиграли. А тут сами наваляли, поэтому больше чувство, что надо самим работать.

– Было мнение, что в финале Гран-при на вас и на Тарасову с Морозовым повлияло решение МОК о выступлении на Играх под нейтральным флагом.

– Мы старались об этом не думать. Это сидело в голове в первый день, но тогда были тренировки. Потом просто выбросил это из головы. Это никак не повлияло.

– Иностранные коллеги что-то говорили?

– Все поддерживают и хотят нас видеть.

– Вопрос как к болельщику «Зенита». Восемь очков от «Локомотива» удастся отыграть?

– Во второй половине все решится, сейчас все будет, – даже улыбнулся Федор.

Наталья Забияко и Александр Энберт: Мы довольны, видим прогресс

132,51 – за произвольную программу, 207,51 – сумма, 3-е место

В четверг фигуристы спокойно откатали свою короткий номер и также без эмоций восприняли свой третий результат. Хотя Энберт признался, что его накрывала ностальгия – уж очень много лет он катается в «Юбилейном». Произвольная программа оставила немного радости, но общее впечатление не испортила.

– Ощущение в любом случае хорошее, – говорил Энбенрт. – Чемпионат России – очень ответственное соревнование. Зачастую конкуренция здесь сильнее, чем на международных стартах. Но мы не волновались. Ошибки – просто случайность. И это обидно, ведь мы эти элементы делаем прекрасно. Половина сезона пройдена, мы справились в целом. Теперь обязательно сделаем выводы. Мы довольны, видим прогресс.

– Сделали две серьезные ошибки, они были неожиданными, – признала Забияко. – Вход в элементы был нормальным, а на приземлении получилось падение. Остальные элементы исполнили нормально. Может, очень сильно хотели показать максимум, из-за этого такие ошибки.

Кристина Астахова и Алексей Рогонов: Нам нужно было входить в тройку

128,76 – за произвольную программу, 198,41 – сумма, 4-е место

Партнер после первой части соревнований был даже удивлен, что пара допустила ошибку на выбросе. Раньше, по словам Рогонова, короткая программа проходила чище. Аналогичное ощущение было и после произвольной программы.

– Конечно, не получилось все, что планировали, – говорил партнер. – Мы можем кататься чисто. К сожалению, не на этом чемпионате. У нас были ошибки в прыжковой части. Хотелось удивить всех чистым катанием.

– Может, чуть больше довольны отдельными элементами, – все, что добавила Астахова.

– Что помешало?

– Наверное, то же самое, что и мальчикам, – сказал Рогонов. – Наверное, психологическое давление, что это главный старт сезона. Мне было легко кататься и хотелось показывать элементы, доказывать. Может, Кристина волновалась, и что-то не получилось. В любом случае у нас от двоих зависит результат. Настраивались на чистый прокат.

– Задачу на турнир выполнили?

– Частично. Нам нужно было входить в тройку.