Алина Загитова: Будем выступать без флага на ОИ? Я знаю, за какую страну катаюсь

233,59 балла, 1-е место

После короткой программы с падением и ошибками возникал вопрос справедливости первого промежуточного места. Но Загитова ответила всем критикам почти гениальным исполнением произвольной программы. Ни одной ошибки и, как итог, отрыв в 12 баллов.

– Я рада, что стала чемпионкой России. У меня этот старт очень важный. Я думаю не о том, какое место занять, а как показать все, что мы наработали с тренером.

– Два года назад вас никто не знал. В какой момент появились амбиции попасть на чемпионаты мира, Олимпиаду?

– Наверное, с самого начала сезона после первого старта. Любой спортсмен хочет попасть на Олимпийские игры, и я не исключение. До последнего я чуть-чуть сомневалась, но сейчас, когда выступила на чемпионате России, стала, наверное, увереннее в себе.

– На Олимпийских играх сборная России не будет выступать под своим флагом.

– В каждом спортсмене, который выступает за свою страну, есть патриотизм в глубине души. Все равно я знаю, за какую страну буду кататься, и все знают, какие страны они представляют. Обидно, конечно, но так получилось.

Мария Сотскова: Надеюсь, обеспечила себе путевку на Олимпиаду

221,76 балла, 2-е место

Мария Сотскова показала очень стабильное катание: без срывов в короткой и произвольной программе. «Оставила все силы на льду» в этом случае не фигура речи, в микст-зоне Мария была как будто бы печальной – на улыбку просто не хватало сил.

– Сейчас у меня нет ни эмоций, ни сил, даже чтобы ходить. Все силы, энергию оставила на льду, отдала зрителям, судьям. Я довольна результатам. Очень сложно сегодня было выступать. В раздевалке, в зоне спортсменов накаленная обстановка была. Никаких косых взглядов: просто все девочки собранные, сконцентрированные, все в себе. Все хотят попасть на Олимпиаду, а места всего два. Я выходила максимально сконцентрированная на себе. Пыталась показать эмоции. Задачу на чемпионате я выполнила: я вторая. Обеспечила путевку на чемпионат Европы и, надеюсь, на Олимпийские игры. Я счастлива, тренеры довольны. Мы выложили эмоции на льду.

– Бороться за первое место возможно?

– Я всегда выхожу бороться за победу. Пока я постоянно проигрываю, но от старта к старту доказываю себе, зрителям и судьям, что нет ничего невозможного. Каждый раз я делаю что-то новое, что-то лучшее. Думаю, со мной скоро придется считаться.

Алена Косторная: Рада, что удалось все сделать!

216,57 балла, 3-е место

14-летняя Косторная пока не может участвовать в Олимпийских играх, для нее это вообще первый старт на взрослом чемпионате страны. Поэтому она сама была удивлена своему попаданию на подиум. Маленькая и искренняя, она очень серьезно отвечала на вопросы о своей непростой программе.

– Прокатом произвольной программы я довольна гораздо больше, чем прокатом короткой. Я рада, что удалось сделать все. Основная задача на турнир была откатать чисто, показать программу судьям, зрителям. Моя произвольная программа о том, что я ищу человека, нахожу, а это оказывается не он. Дальше я пытаюсь показать эмоции, которые я испытала.

Станислава Константинова: Благодарна Тарасовой за теплые слова

211,28 – общая сумма баллов, 4-е место

Прекрасная произвольная программа, выполненная практически безупречно, не позволила исправить ошибки вчерашней короткой. Но по баллам в произвольной программе Станислава – третья, и этому она была очень рада.

– Я очень довольна! Конечно, нужно еще работать, чтобы физически было проще. Я очень старалась реабилитироваться за вчерашний прокат. Я целый год ждала домашнего чемпионата России. Целый год грезила им! Жалею, что в короткой программе не показала максимума, что случился провал. К чемпионату я вышла на пик формы. Очень благодарна Татьяне Анатольевне Тарасовой за теплые слова, мне очень приятно. В каком-то смысле это помогло мне поверить в себя сегодня, показать хорошее катание. Мои родные были восхищены, что она оценила мой прокат, несмотря на ошибку.

Елена Радионова: Рассчитывала, что обе программы откатаю достойно

196,78 – общая сумма баллов, 10-е место

Вчерашняя неудачная короткая программа отправила Радионову на 13-е место, подобраться с которого к лидерам было невозможно. Отыграть удалось три позиции за счет характера и силы воли, но и этот прокат безупречным не был.

– Естественно, я недовольна. Если бы все по максимуму выполнила... а так нет. Нечему радоваться. Я рассчитывала на большее. Рассчитывала, что прокатаю обе программы достойно. Обидно, неприятно. Была готова достаточно хорошо. Конечно, обстановка напряженная, все нервничают, переживают. Но это не должно никак сказываться.

– Не жалеете, что не проходили по возрасту на Олимпиаду-2014?

– Пока каталась, другие мысли были. Но, конечно, в какой-то степени можно рассуждать "если бы...". Но мы живем в той реальности, в которой живем. Я всегда считаю, что кому-то одному дается, кому-то другое. Значит, какие-то другие двери открываются.

– Задумывались, какой образ хотелось воплотить бы на льду?

– У меня много идей для программ. Я много разной музыки слушаю. Даже когда бывает, слушаю музыку, представляю, какому спортсмену она подошла бы. В какой-то музыке вижу себя. Как с показательным номером: я еще 2-3 года назад услышала эту музыку, чувствовала, что это мое. До этого не доходили руки. А потом показала тренеру, ей понравилась музыка. У меня очень много задумок. Я с детства была очень музыкальная: любила танцевать, слушать музыку. Может быть, в этом у меня талант. Может в будущем стану хореографом, например.