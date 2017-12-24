В то время, как первый канал российского телевидения транслировал на всю страну испанский футбол в исполнении «Реала» и «Барселоны», борта катка в заполненном питерском «Юбилейном» были густо разрисованы рекламой зарубежных компаний, включая японские – и на японском же языке. То есть, понять смысл этих иероглифов мог массовый зритель только из одной страны мира. И хотя на трибунах болельщиков из нее в этот раз было мало (в более близкие географически Челябинск и Екатеринбург год и два тому назад соответственно японцы на российский чемпионат приезжали сотнями в лютый мороз), ТВ-картинку у себя дома они явно получали.

Думаю, это единственное внутрироссийское спортивное соревнование, гарантированно пользующееся спросом у зарубежной публики. Если хотите, наш «Реал» - «Барселона». Так что все логично: в России спорт №1 - футбол, в котором трудно найти что-то зрелищнее «Эль классико», а японцы, раз уж они сходят с ума по «фигурке», предпочитают платить не за Месси с Криштиану, а за искусство катания на коньках, в котором с русскими мало кто сравнится.

Правда, до субботы в Санкт-Петербурге искусства было маловато. Особенно в мужской произвольной, где участники старались не перепрыгать и перекатать, а в основном перепадать друг друга. Но ведь и «Барса» с «Реалом» до перерыва ничего не забили, разве нет? Вот и у наших фигуристов оставался еще субботний «второй тайм». С двумя медальными комплектами с самых коронных для России видах.

«Тайм» удался на славу. И вслед за волшебством Лионеля Месси на газоне «Сантьяго Бернабеу» так же блистала на льду заполненного «Юбилейного» 15-летняя Алина Загитова с ее умопомрачительным (и, кстати, испанским) «Дон Кихотом». Восхищая зрителей по всей земле, от Испании до Японии. Печальная же роль «а-ля Криштиану Роналду» досталась Сергею Воронову и Полине Цурской. Они всерьез претендовали на медали и места в сборной, были к ним очень близки, но в итоге остались за бортом национальной команды.

Особенно обидно получилось у Воронова. 30-летнего финалиста «Гран-при»-2017 вытеснил с пьедестала молодой Дмитрий Алиев, причем соотношение их оценок за произвольную программу было довольно спорным. И в принципе, ФФКР могла бы отдать ветерану место третьего «номера» на ЧЕ. Но федерация рассудила иначе – по спортивному, так сказать, принципу. Состав сборной полностью дублирует результаты чемпионата России, если не считать Евгении Медведевой. Напомню, что двукратная чемпионка мира еще не полностью восстановилась после травмы и в Петербурге не выступала, но место в составе за ней было, разумеется, забронировано. А Воронов в том, что с ним случилось, отчасти виноват сам. Откатай Сергей в субботу так, как умеет, и путевка на чемпионат Европы железно была бы у него – никому и в голову не пришло бы на нее покушаться.

У пар и у женщин, где Россия имеет тройную, максимальную, олимпийскую квоту, отбор в Пхенчхан, можно сказать, завершен. У запасных просто не остается внятных соревнований, где можно что-то кому-то доказывать. А вот у мужчин и в танцах из участников московского ЧЕ еще предстоит отсеять по его итогам одного «лишнего». В этих видах у нас на корейских Играх будет только по два места.

И последнее: чемпионат страны многое прояснил в плане перспектив России в олимпийском командном турнире. Например, что Михаил Коляда у нас по-прежнему незаменим и по-прежнему очень нестабилен. Или что Тарасовой с Морозовым вряд ли стоит рассчитывать на помощь со стороны Столбовой и Климова. Какие-то варианты с заменами возможны разве что в танцах, где Степанова/Букин вплотную подобрались к Бобровой/Соловьеву, и в женской произвольной между Медведевой и Загитовой. Но в обоих случаях принципиального усиления в споре с канадцами эти перестановки, боюсь, не принесут. Просто больше наших спортсменов получат олимпийские медали.

А ведь так хочется, чтобы эти медали были хороши не только по количеству, но и по качеству. Не серебряные, а еще чуть-чуть получше…

Состав сборной России на чемпионат Европы-2018 (17-20 января, Москва)

Мужчины: Михаил Коляда, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, запасные - Сергей Воронов, Артур Дмитриев.

Женщины: Евгения Медведева, Алина Загитова, Мария Сотскова, запасные - Станислава Константинова, Полина Цурская.

Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ксения Столбова/Федор Климов, Наталья Забияко/Александр Энберт, запасные - Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Танцы: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Геррейро, запасные - Бетина Попова/Сергей Мозгов, Софья Евдокимова/Егор Базин.