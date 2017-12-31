«ТЕЛЕВИЗОР НЕ СМОТРЮ»

- Олимпийские игры пройдут в Корее, а вы не раз признавались в любви к этой стране, к Японии. Откуда такая симпатия к Дальнему Востоку?

- Как-то так получилось, я действительно люблю эти страны. Отличия? В Корее больше пространства. В Японии все такое маленькое, миленькое… В Токио моей целью было попасть в семиэтажный аниме-магазин. Купила, честно говоря, не много. Я в своей жизни пересмотрела много аниме, но не на семь этажей, -- смеется Медведева. – Купила плакат, который повесила в своей комнате.

- Кто это?

- Сакуя из «Норн9». Кстати, улитку, я назвала Сакуя.

- Телевизор в вашей комнате есть?

- Нет, я его вообще не смотрю. Есть смартфон, «сижу» там. Еще купила улитку и двух рыбок в аквариум – вот на них я могу смотреть бесконечно. Люблю наблюдать, как они плавают, виляют своими хвостами.

- Какого цвета ваши рыбки?

- Розовая и салатовая.

- А как же золотая?

- Надеюсь, будет у меня и золотая рыбка…

«ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, Я ЗЛЮСЬ»

- В Пхенчхане вы будете фавориткой в женском катании. Можете взять и вторую медаль – в командном турнире. Выступать за сборную – что-то особенное?

- У нас индивидуальный вид спорта. Когда соревнуешься команда на команду – это что-то новое, новые ощущения. Для меня это первый подобный турнир, так что мне очень интересно принять в нем участие.

- Претендентов на победу по большому счету – два: наша сборная и Канада.

- Канада действительно выглядит очень мощно. Соглашусь: за золото мы поборемся с канадцами.

- Илья Авербух, с которым вы сотрудничаете, сказал, что вам еще предстоит пройти испытание «медными трубами». Выстоите?

- Если ты добиваешься успеха, тебе предстоит это испытание, чем бы ты ни занимался. «Медные трубы» слышны постоянно. Но кому сейчас легко?

- Многих прошедших «огонь» и «воду» ломают именно «медные трубы». У вас есть рецепт, как бороться с ними?

- Самое важное – поддержка близких тебе людей.

- Правда, что Евгений Плющенко сыграл определенную роль в том, что вы заинтересовались фигурным катанием?

- Это единственное воспоминание, которое сохранилось из раннего детства. Мне было три года, шла Олимпиада в Солт-Лейк-Сити. Я, мелкая, сидела перед телевизором и мне сказали: «А вот это наш русский фигурист Евгений Плющенко».

- Победил же Алексей Ягудин!

- Да, а запомнила я почему-то Плющенко.

- Сейчас смотрите фигурное катание?

- Лет до 14 почти не смотрела. Сидела перед телевизором и думала: «А что я там не видела?» Тренировалась усердно, но не следила за каждым турниром, не знала по имени каждого фигуриста. А после 14-ти я уже полностью погрузилась в фигурное катание и вне льда. Теперь смотрю каждое соревнование, каждый вид, пытаюсь найти что-то для себя в выступлениях других. Теперь это не только эстетическое наслаждение или азарт, но и профессиональный интерес.

- Вы можете прийти к тренеру и сказать: «Подсмотрела такой-то элемент, можем это попробовать?»

- Конечно!

- Что-то на льду вас может расстроить?

- Нет, если что-то не получается, я не расстраиваюсь. Я злюсь! Во мне кипит такая злость, что я иду и делаю еще и еще, пока не получится.

«ПЕРЕД ПРОКАТОМ СЛУШАЮ МУЗЫКУ»

- В чем секрет вашей стабильности? Ведь вы выступаете почти без срывов.

- Я тоже допускаю ошибки. Секрет, если он есть, это каждодневная работа, во время которой мы стараемся даже на тренировках свести процент срывов и падений к минимуму.

- Как психологически себя готовите к выступлениям?

- Я никогда в жизни не работала с психологом. Думаю, уже и не буду. Психологическая подготовка – сугубо индивидуальна. Лично я слушаю музыку. Никогда не улыбаюсь, ни с кем не разговариваю перед стартом. Только с тренером. Это не значит, что я в этот момент злая или со мной что-то происходит. Нет. Это просто полное погружение в себя настолько, что порой даже не слышишь, что с тобой кто-то разговаривает.

- Что именно слушаете?

- Абсолютно разную музыку, но преимущественно К-Рор – корейскую поп-музыку.

- Необычный выбор.

- Я большая фанатка этой музыки, особенно группы ЕХО.

- В этом сезоне вы начали прыгать с поднятой рукой. Сколько это дает прибавки в баллах?

- Технически это не прибавляет оценки, прибавляет по GOE (Grade of Execution – бонус за отличное выполнение элемента или штраф – за неудачное. – Прим. ред.).

- Насколько сложно было перестроиться на такие прыжки?

- Пришлось многое поменять внутри себя. Все-таки когда прижимаешь руки к телу, чувствуешь себя увереннее. А с поднятой рукой… Раскрываешься что ли. Приходилось ловить момент, когда именно нужно скручиваться, когда нужно отталкиваться. Стоять на месте нельзя, надо двигаться вперед, поэтому мы с тренером решили попробовать такие прыжки.

- На чемпионате мира в Хельсинки выступала британка Зои Уилкинсон. Ей 37, вернулась в спорт после рождения троих детей. Можете представить себя на льду в таком возрасте?

- Вполне. Вообще мне хочется кататься как можно дольше.

АНКЕТА ЛЮБИМОЕ

ФИЛЬМ. Всегда этот вопрос ставит меня в ступор: забываю все фильмы, которые смотрю. В основном я смотрю аниме. Последнее, что я посмотрела – «Великий из бродячих псов». Мне очень понравилось. Но фаворит все-таки – «Токийский гуль».

КНИГА. «Марсианские хроники» Рэя Бредбери

АКТЕР. Бенедикт Камбербэтч

МУЗЫКАНТ. ЕХО

ШКОЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ. Математика

БЛЮДО Рис. Обычный белый рис. Рассыпчатый, нерассыпчатый, клейкий, сладкий, соленый. Любой! Можно без ничего, можно с соевым соусом

МАРКА МАШИНЫ. Машинами никогда не интересовалась. Поэтому любимой нет. Когда-нибудь, конечно, сяду за руль. Но только потому, что так комфортней.

СТРАНА. Если не Россия, то Япония и Корея. Хотя, давайте будем честными – Япония.