«Хочу золотую рыбку!» Евгения Медведева – спортсменка года!
Лучшая фигуристка планеты – о «медных трубах», японском аниме, рыбках, улитках и прыжках в интервью «Совесткому спорту».
«ТЕЛЕВИЗОР НЕ СМОТРЮ»
- Олимпийские игры пройдут в Корее, а вы не раз признавались в любви к этой стране, к Японии. Откуда такая симпатия к Дальнему Востоку?
- Как-то так получилось, я действительно люблю эти страны. Отличия? В Корее больше пространства. В Японии все такое маленькое, миленькое… В Токио моей целью было попасть в семиэтажный аниме-магазин. Купила, честно говоря, не много. Я в своей жизни пересмотрела много аниме, но не на семь этажей, -- смеется Медведева. – Купила плакат, который повесила в своей комнате.
- Кто это?
- Сакуя из «Норн9». Кстати, улитку, я назвала Сакуя.
- Телевизор в вашей комнате есть?
- Нет, я его вообще не смотрю. Есть смартфон, «сижу» там. Еще купила улитку и двух рыбок в аквариум – вот на них я могу смотреть бесконечно. Люблю наблюдать, как они плавают, виляют своими хвостами.
- Какого цвета ваши рыбки?
- Розовая и салатовая.
- А как же золотая?
- Надеюсь, будет у меня и золотая рыбка…
«ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, Я ЗЛЮСЬ»
- В Пхенчхане вы будете фавориткой в женском катании. Можете взять и вторую медаль – в командном турнире. Выступать за сборную – что-то особенное?
- У нас индивидуальный вид спорта. Когда соревнуешься команда на команду – это что-то новое, новые ощущения. Для меня это первый подобный турнир, так что мне очень интересно принять в нем участие.
- Претендентов на победу по большому счету – два: наша сборная и Канада.
- Канада действительно выглядит очень мощно. Соглашусь: за золото мы поборемся с канадцами.
- Илья Авербух, с которым вы сотрудничаете, сказал, что вам еще предстоит пройти испытание «медными трубами». Выстоите?
- Если ты добиваешься успеха, тебе предстоит это испытание, чем бы ты ни занимался. «Медные трубы» слышны постоянно. Но кому сейчас легко?
- Многих прошедших «огонь» и «воду» ломают именно «медные трубы». У вас есть рецепт, как бороться с ними?
- Самое важное – поддержка близких тебе людей.
- Правда, что Евгений Плющенко сыграл определенную роль в том, что вы заинтересовались фигурным катанием?
- Это единственное воспоминание, которое сохранилось из раннего детства. Мне было три года, шла Олимпиада в Солт-Лейк-Сити. Я, мелкая, сидела перед телевизором и мне сказали: «А вот это наш русский фигурист Евгений Плющенко».
- Победил же Алексей Ягудин!
- Да, а запомнила я почему-то Плющенко.
- Сейчас смотрите фигурное катание?
- Лет до 14 почти не смотрела. Сидела перед телевизором и думала: «А что я там не видела?» Тренировалась усердно, но не следила за каждым турниром, не знала по имени каждого фигуриста. А после 14-ти я уже полностью погрузилась в фигурное катание и вне льда. Теперь смотрю каждое соревнование, каждый вид, пытаюсь найти что-то для себя в выступлениях других. Теперь это не только эстетическое наслаждение или азарт, но и профессиональный интерес.
- Вы можете прийти к тренеру и сказать: «Подсмотрела такой-то элемент, можем это попробовать?»
- Конечно!
- Что-то на льду вас может расстроить?
- Нет, если что-то не получается, я не расстраиваюсь. Я злюсь! Во мне кипит такая злость, что я иду и делаю еще и еще, пока не получится.
«ПЕРЕД ПРОКАТОМ СЛУШАЮ МУЗЫКУ»
- В чем секрет вашей стабильности? Ведь вы выступаете почти без срывов.
- Я тоже допускаю ошибки. Секрет, если он есть, это каждодневная работа, во время которой мы стараемся даже на тренировках свести процент срывов и падений к минимуму.
- Как психологически себя готовите к выступлениям?
- Я никогда в жизни не работала с психологом. Думаю, уже и не буду. Психологическая подготовка – сугубо индивидуальна. Лично я слушаю музыку. Никогда не улыбаюсь, ни с кем не разговариваю перед стартом. Только с тренером. Это не значит, что я в этот момент злая или со мной что-то происходит. Нет. Это просто полное погружение в себя настолько, что порой даже не слышишь, что с тобой кто-то разговаривает.
- Что именно слушаете?
- Абсолютно разную музыку, но преимущественно К-Рор – корейскую поп-музыку.
- Необычный выбор.
- Я большая фанатка этой музыки, особенно группы ЕХО.
- В этом сезоне вы начали прыгать с поднятой рукой. Сколько это дает прибавки в баллах?
- Технически это не прибавляет оценки, прибавляет по GOE (Grade of Execution – бонус за отличное выполнение элемента или штраф – за неудачное. – Прим. ред.).
- Насколько сложно было перестроиться на такие прыжки?
- Пришлось многое поменять внутри себя. Все-таки когда прижимаешь руки к телу, чувствуешь себя увереннее. А с поднятой рукой… Раскрываешься что ли. Приходилось ловить момент, когда именно нужно скручиваться, когда нужно отталкиваться. Стоять на месте нельзя, надо двигаться вперед, поэтому мы с тренером решили попробовать такие прыжки.
- На чемпионате мира в Хельсинки выступала британка Зои Уилкинсон. Ей 37, вернулась в спорт после рождения троих детей. Можете представить себя на льду в таком возрасте?
- Вполне. Вообще мне хочется кататься как можно дольше.
АНКЕТА ЛЮБИМОЕ
ФИЛЬМ. Всегда этот вопрос ставит меня в ступор: забываю все фильмы, которые смотрю. В основном я смотрю аниме. Последнее, что я посмотрела – «Великий из бродячих псов». Мне очень понравилось. Но фаворит все-таки – «Токийский гуль».
КНИГА. «Марсианские хроники» Рэя Бредбери
АКТЕР. Бенедикт Камбербэтч
МУЗЫКАНТ. ЕХО
ШКОЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ. Математика
БЛЮДО Рис. Обычный белый рис. Рассыпчатый, нерассыпчатый, клейкий, сладкий, соленый. Любой! Можно без ничего, можно с соевым соусом
МАРКА МАШИНЫ. Машинами никогда не интересовалась. Поэтому любимой нет. Когда-нибудь, конечно, сяду за руль. Но только потому, что так комфортней.
СТРАНА. Если не Россия, то Япония и Корея. Хотя, давайте будем честными – Япония.