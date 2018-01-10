7 января в переполненном дворце спорта «Мегаспорт» прошел финальный показ шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», созданного по мотивам одноименной сказки Пушкина.

Представления с участием мировых звезд фигурного катания проходили дважды в день с 23 декабря по 7 января, неизменно собирая полный зрительский зал. В общей сложности 24 шоу посетили свыше 150 тысяч зрителей, не оставив никаких сомнений, что проект «Руслан и Людмила» можно по праву назвать хитом Нового 2018-го года. Взрослые возвращались в детство, а дети были в полном восторге от постановки, мастерства актеров и спецэффектов. Непременную овацию зрителей в финале вполне можно было смело вносить в сценарий.

Без преувеличения можно сказать, что эта ледовая сказка стала одним из самых популярных новогодних представлений зимнего сезона, а также совершено новой вехой в карьере прославленной олимпийской чемпионки Татьяны Навки, впервые выступившей не только в качестве исполнительницы главной роли, но также автора идеи и продюсера.

- Выражаю благодарность всей нашей команде за прекрасную слаженную работу, и, конечно, огромное спасибо хочется сказать всем зрителям. Благодарю за ежедневные аншлаги, аплодисменты стоя, слова поддержки и добрые отзывы о шоу! Ваша любовь, признание и доверие – лучшее подтверждение того, что вся наша работа проделана не зря! - сказала Татьяна Навка.

Подготовка шоу заняла больше года. В общей сложности в проекте было задействовано свыше 1500 специалистов, среди которых эксперты в области сценографии, сценической инженерии, хореографии, графического дизайна и многие другие. Всего было создано более восьми тонн декораций. Зрители были поражены многочисленными спецэффектами, в числе которых знаменитая гигантская говорящая голова, красочные 3D-проекции и другие уникальные режиссерские решения. Важную роль в воссоздании сказочного мира на льду сыграли и костюмы. Над созданием 120 ярких образов работало более 30 мастеров, причем большая часть всех деталей была выполнена вручную.

Отдельно стоит сказать об актерах, имена которых известны любому любителю фигурного катания: олимпийские чемпионы Татьяна Навка и Виктор Петренко, двукратный призер Олимпийских игр знаменитый француз Филипп Канделоро, призеры чемпионатов мира и Европы Юко Кавагути и Александр Смирнов, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Вера Базарова и Юрий Ларионов, а также Артур Гачинский, Петр Чернышев, Иван Ригини и многие другие. Не менее звездным был и состав певцов: партию колдуна Черномора исполнил сам Филипп Киркоров, Руслана и Людмилу «озвучивали» Александр Панайотов и Ани Лорак.

Интересно, что Татьяна Навка заинтриговала зрителей, заявив, что постановка сказок Пушкина на льду может стать доброй традицией. И вполне возможно, что скоро мы увидим новое ледовое шоу.

Напомним, что оператором мюзикла на льду «Руслан и Людмила» выступило международное агентство стратегических коммуникаций Eventica. Шоу проходило при поддержке Министерства культуры и ФГБУ "Росконцерт". Партнерами проекта стали Сбербанк, Транснефть, Фосагро, Аэрофлот и МТС. Информационные партнеры: «Первый канал», «РИА Новости», «Советский спорт», «Дорожное радио», Glamour, «КАРО Фильм», «Картина TV», «Аргументы и факты». Официальная социальная сеть проекта – Вконтакте.

СКАЗАНО! «ЭТО ШОУ ЗАПОМНИТСЯ НАДОЛГО»

- Компания «Аэрофлот» рада выступить партнером мюзикла на льду «Руслан и Людмила», - говорит директор департамента общественных связей компании Андрей Согрин. - В своем шоу Татьяна Навка создала волшебный мир всеми любимых сказок Пушкина – самых любимых во всей России. Зрителей шоу поразили и монументальные декорации, и яркие акробатические номера: знаменитая говорящая голова, 3D-проекции, полеты фигуристов над ледовой ареной на бороде Черномора и многое другое. Все секреты ледового шоу невозможно перечислить. Мюзикл на льду «Руслан и Людмила» подарил настоящую новогоднюю сказку и наполнил праздничные выходные магией и волшебством!

- «Руслан и Людмила» - это любимое произведение не только детей, но и их родителей, - говорит представитель ПАО «МТС» Наталия Глаголева. – Наша компания рада быть партнером шоу, которое прошло в новогодние праздники, когда каждый взрослый хочет хотя бы на мгновение вернуться в самое беззаботное время - в мир детских фантазий и сказок. Татьяна Навка смогла раскрыть произведение с новой стороны, сохранив при этом весь пушкинский колорит. Как мобильного оператора нас приятно удивило широкое применение инноваций: сценические решения мирового класса, 3D – проекция, оригинальные голограммы и другие сюрпризы от создателей шоу. В компании МТС рады, что представление прошло с большим успехом, получилось волшебным и запоминающимся.

- От души поздравляем создателей и зрителей мюзикла «Руслан и Людмила» с замечательным новогодним подарком. Прекрасный замысел, прекрасное воплощение, красота и мастерство исполнителей. Мы искренне рады, что приняли посильное участие в реализации этого яркого, уникального проекта, вобравшего в себя всё самое лучшее: с детства знакомые и любимые пушкинские герои, современные сценические технологии, танец, лед и пламя. Шоу с настоящим русским характером! - заявление ПАО «Транснефть».

- Татьяна Навка со своей командой подготовила яркую постановку, где зрители увидели не только лучших фигуристов и ледовых акробатов планеты, но и услышали потрясающую музыку, написанную специально для шоу. Без сомнения, это шоу запомнится надолго даже самой искушенной публике, - отметили в компании «Фосагро».

Тот, кто не успел посмотреть шоу в «Мегаспорте», сможет увидеть телетрансляцию 14 января в 13.00 на Первом канале.