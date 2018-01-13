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А первые официальные тренировки фигуристов на льду «Мегаспорта» пройдут уже в понедельник, 15-го числа.

О тренировках я упомянул непроста: дело в том, что на них тоже пускают болельщиков. Купив билет на любой из дней ЧЕ, с понедельника по воскресенье, зрители автоматически получают допуск и на соревнования, и на тренировки, которые, между прочим начинаются с семи утра. Рановато, конечно, - зато ни по какому ТВ вам ничего подобного точно не покажут.

Это к вопросу о том, как лучше смотреть этот чемпионат – с трибуны или с домашнего дивана. Чем фигурное катание «живьем» отличается от телевизионного. Уверяю вас, различий тут немало.

Во-первых, конечно, звук. Атмосфера. Это касается и музыки, которую в зале вы точно расслышите как следует, и шум публики (например, когда Алина Загитова под всеобщую овацию катает своего знаменитого «Дон Кихота», усидеть на месте просто невозможно), и даже скрежет коньков, разрезающих поверхность льда. Соревнования фигуристов – это, если хотите, особая многоголосная симфония, аналогов которой не существует.

Визуальная «картинка» с трибуны тоже совсем другая. Лишившись услужливых телекамер, крупным планом преследующих спортсменов по всему катку, вы будете поражены тем, с какой жуткой скоростью носятся по замерзшей воде сильнейшие фигуристы Европы и мира. Только успевай крутить головой.

А сильнейших в «Мегаспорте», кстати, будет немало. Вся «основа» сборной России и целая плеяда зарубежных звезд, включая чемпионов планеты разных лет – Хавьера Фернандеса, Каролину Костнер, Габриэллу Пападакис с Гийомом Сизероном. Так что насчет элитности уровня соревнований можете не сомневаться. Кроме того, ЧЕ-2017 – последний шанс увидеть наших лучших мастеров перед Олимпийскими играми в Пхенчхане, которые откроются уже 9 февраля.

Поводов поболеть за россиян и порадоваться их успехам тоже хватит. Гарантирую. Из 12 медалей, которые будут разыграны в «Мегаспорте», наши реально претендуют примерно на половину – во всех четырех видах. Включая два, а то и три золота – это на тот случай, если Михаил Коляда сумеет всерьез «зарубиться» с титулованным Фернандесом.

Не менее интересной обещает быть российская дуэль за титул в парном катании между Евгенией Тарасовой/Владимиром Морозовым и Ксенией Столбовой/Федором Климовым. Хотя и про сильный дуэт Ванесса Джеймс/Морган Сипре тоже не советую забывать, от этих французов вполне можно ожидать сюрпризов. Ну, и главное блюдо в «меню» ЧЕ-2017: первая в истории схватка на международной арене между 15-летней вундеркиндкой Загитовой и двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Последняя из-за травмы стопы пропустила финал «Гран-при» и чемпионат России, но к континентальному первенству, похоже, восстановилась на все сто.

Это будет по-настоящему историческое событие, присутствовать при котором – честь и особое воспоминание. Хотя попасть на Медведеву с Загитовой сейчас уже не так-то просто. Организаторы еще 11 января объявляли, что распроданы примерно 70 процентов билетов. А сейчас, судя по официальному сайту чемпионата, на субботу и воскресенье остались только самые дорогие места. Зато женская короткая программа (она в четверг) еще вполне доступна (от 990 рублей), не говоря уже о среде (от 200) и «тренировочных» понедельнике-вторнике (от 150). Так что торопитесь, если не хотите остаться на своем скучном, продавленном диване.

А если поторопитесь и купите билет, то, вот вам мой совет: по дороге в «Мегаспорт» загляните в магазин и купите там какую-нибудь плюшевую зверюшку. Любой «породы» и размера - хоть маленькую, хоть огромную. И потом швырните ее с трибуны прямо на лед – тому, чье выступление вам больше всего понравится. В фигурном катании это считается хорошим тоном.

Кто знает, может, именно ваш мишка скоро займет место на шкафу в квартире Жени Медведевой – уже трехкратной чемпионки Европы и, дай бог, скорой олимпийской чемпионки Пхенчхана.

Расписание ЧЕ-2017

17 января

среда

11.45

18.00

19.00

Мужчины. Короткая программа

Церемония открытия

Пары. Короткая программа

18 января

четверг

12.30

18.55

Женщины. Короткая программа

Пары. Произвольная программа

19 января

пятница

12.15

17.45

Танцы. Короткая программа

Мужчины. Произвольная программа

20 января

суббота

13.40

18.30

Танцы. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа

21 января

воскресенье

14.00

Показательные выступления
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