А первые официальные тренировки фигуристов на льду «Мегаспорта» пройдут уже в понедельник, 15-го числа.

О тренировках я упомянул непроста: дело в том, что на них тоже пускают болельщиков. Купив билет на любой из дней ЧЕ, с понедельника по воскресенье, зрители автоматически получают допуск и на соревнования, и на тренировки, которые, между прочим начинаются с семи утра. Рановато, конечно, - зато ни по какому ТВ вам ничего подобного точно не покажут.

Это к вопросу о том, как лучше смотреть этот чемпионат – с трибуны или с домашнего дивана. Чем фигурное катание «живьем» отличается от телевизионного. Уверяю вас, различий тут немало.

Во-первых, конечно, звук. Атмосфера. Это касается и музыки, которую в зале вы точно расслышите как следует, и шум публики (например, когда Алина Загитова под всеобщую овацию катает своего знаменитого «Дон Кихота», усидеть на месте просто невозможно), и даже скрежет коньков, разрезающих поверхность льда. Соревнования фигуристов – это, если хотите, особая многоголосная симфония, аналогов которой не существует.

Визуальная «картинка» с трибуны тоже совсем другая. Лишившись услужливых телекамер, крупным планом преследующих спортсменов по всему катку, вы будете поражены тем, с какой жуткой скоростью носятся по замерзшей воде сильнейшие фигуристы Европы и мира. Только успевай крутить головой.

А сильнейших в «Мегаспорте», кстати, будет немало. Вся «основа» сборной России и целая плеяда зарубежных звезд, включая чемпионов планеты разных лет – Хавьера Фернандеса, Каролину Костнер, Габриэллу Пападакис с Гийомом Сизероном. Так что насчет элитности уровня соревнований можете не сомневаться. Кроме того, ЧЕ-2017 – последний шанс увидеть наших лучших мастеров перед Олимпийскими играми в Пхенчхане, которые откроются уже 9 февраля.

Поводов поболеть за россиян и порадоваться их успехам тоже хватит. Гарантирую. Из 12 медалей, которые будут разыграны в «Мегаспорте», наши реально претендуют примерно на половину – во всех четырех видах. Включая два, а то и три золота – это на тот случай, если Михаил Коляда сумеет всерьез «зарубиться» с титулованным Фернандесом.

Не менее интересной обещает быть российская дуэль за титул в парном катании между Евгенией Тарасовой/Владимиром Морозовым и Ксенией Столбовой/Федором Климовым. Хотя и про сильный дуэт Ванесса Джеймс/Морган Сипре тоже не советую забывать, от этих французов вполне можно ожидать сюрпризов. Ну, и главное блюдо в «меню» ЧЕ-2017: первая в истории схватка на международной арене между 15-летней вундеркиндкой Загитовой и двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Последняя из-за травмы стопы пропустила финал «Гран-при» и чемпионат России, но к континентальному первенству, похоже, восстановилась на все сто.

Это будет по-настоящему историческое событие, присутствовать при котором – честь и особое воспоминание. Хотя попасть на Медведеву с Загитовой сейчас уже не так-то просто. Организаторы еще 11 января объявляли, что распроданы примерно 70 процентов билетов. А сейчас, судя по официальному сайту чемпионата, на субботу и воскресенье остались только самые дорогие места. Зато женская короткая программа (она в четверг) еще вполне доступна (от 990 рублей), не говоря уже о среде (от 200) и «тренировочных» понедельнике-вторнике (от 150). Так что торопитесь, если не хотите остаться на своем скучном, продавленном диване.

А если поторопитесь и купите билет, то, вот вам мой совет: по дороге в «Мегаспорт» загляните в магазин и купите там какую-нибудь плюшевую зверюшку. Любой «породы» и размера - хоть маленькую, хоть огромную. И потом швырните ее с трибуны прямо на лед – тому, чье выступление вам больше всего понравится. В фигурном катании это считается хорошим тоном.

Кто знает, может, именно ваш мишка скоро займет место на шкафу в квартире Жени Медведевой – уже трехкратной чемпионки Европы и, дай бог, скорой олимпийской чемпионки Пхенчхана.

Расписание ЧЕ-2017