Накануне чемпионата Европы по фигурному катанию испанец так и не вспомнил имя единственного российского футболиста, которое он знал.

ПЛЮЩЕНКО: ИСПАНСКИЙ ФУТБОЛ – ЭТО СУПЕР

Турнир фигуристов стартует в Москве в среду. Пятикратный чемпион континента Хавьер Фернандес прилетел заранее, чтобы в понедельник на Красной площади прорекламировать – не удивляйтесь! – испанский футбол. А точнее – его высший дивизион Ла Лигу. На первый взгляд это похоже на промоушен ледяного пива в пустыне, но, с другой стороны у богатых свои причуды – хотят продвигать футбол в исполнении Месси, Роналду и компании, пусть продвигают.

В партнеры в этом благом начинании Фернандесу выбрали самого Евгения Плющенко.

– Не могу сказать, что болею за какую-то определенную команду в Испании, -- признался двукратный олимпийский чемпион, -- но то, что сейчас делает Месси в «Барселоне», – невероятно. Он потрясающе работает, полностью отдается игре. Недавно смотрел матч с участием «Сельты». Дружу с Сашей Мостовым, который когда-то играл за эту команду, поэтому поддерживаю и этот клуб. Испанский футбол – это супер, это быстро, это красиво. Не так давно я был на «Лебедином озере» в Большом театре – по уровню это сопоставимо с Примерой. Да, там нет па и пор де бра, но это настоящий театр красоты, точности паса, голов. А какая атмосфера на стадионах! Я бывал там – это фантастика.

-- Вы же посол чемпионата мира по футболу, -- напомнили Евгению журналисты.

-- Да, и для меня это очень почетно. Что делают послы? Много полезного! Мы организовываем благотворительные матчи, работаем с детьми. Я не просто люблю футбол – обожаю его. И вообще в детстве я хотел быть футболистом, но мама отправила меня на фигурное катание.

Здорово, что чемпионат мира принимают не только Москва и Санкт-Петербург, а еще и регионы. Турнир пройдет, а у нас останутся не только воспоминания, а еще и отличная инфраструктура.

-- Верите в наших футболистов?

-- У нас есть отличные парни, -- обнадежил Плющенко, но тут же расстроил: «Есть, но где-то очень далеко. Я бы предложил сделать в футболе другие зарплаты, маленькие, как стипендии. Гол забили – бонус. Вот тогда все заиграют. Сегодня послушал по радио: у нас прожиточный минимум – 11 тысяч рублей. Ну вот дайте футболистам 30 тысяч и хватит! Остальное – по результатам. А Плющенко – в министры спорта! А почему нет? Мне кажется, я стал бы отличным министром. Не сейчас, конечно, не на этот срок, но на следующий – можно.

ФЕРНАНДЕС: Я СЛИШКОМ ВОЗРАСТНОЙ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Если Плющенко в восторге от «Барселоны», то Хавьер Фернандес симпатизирует «Реалу».

- «Реал» моя любимая команда с детства, -- признался фигурист, а потом начал открывать Америку: «Это одна из команд Ла Лиги. Соревнования там проводятся здорово, их интересно смотреть, потому что футбол как вид спорта очень развит в нашей стране».

К счастью, на этом набор заученных фраз у фигурного Хави закончился. И его тут же поставили в тупик:

-- Знаете кого-нибудь из российских футболистов?

-- Я знал раньше фамилию одного футболиста, -- смутился Фернандес, -- а теперь, кажется, забыл.

-- Приедете в Россию на чемпионат мира по футболу?

-- Еще ни разу не был на подобных турнирах, но очень надеюсь, что смогу приехать летом в Россию, это должно быть очень интересно.

-- Чемпионат Европы по фигурному катанию для вас – репетиция Олимпиады? – журналисты перешли на более близкую фигуристу тему.

-- Чемпионат Европы проходит прямо перед Олимпийскими играми. Это, скорее, не репетиция, а плавный переход от тренировок к главному турниру сезона: спортсмены будут продолжать непрерывно тренироваться и готовиться к Олимпиаде. Ведь до нее остается буквально две недели.

-- Планируете ли усложнять свои программы перед главными стратами сезона?

-- Программа на чемпионате Европы в техническом плане будет та же самая, что и в начале сезона. При этом после каждого старта мы пытаемся совершенствоваться. Наша стратегия – в первую очередь добиться чистой программы, а не усложнять ее технически. Для экспериментов и инноваций в фигурном катании я уже слишком возрастной спортсмен. Это молодежь все время что-то новое придумывает и испытывает. А когда достигаешь определенного возраста, то пытаешься идти по проторенной дорожке и делать то, что у тебя хорошо получается.

-- Насколько важно для вас завоевать шестой титул чемпиона Европы?

-- Стать чемпионом Европы в шестой раз подряд – значит сделать еще один шаг к продвижению фигурного катания в Испании. Это будет очередная медаль, очередная достигнутая цель. Это будет круто! Потому что не так много фигуристов, которые завоевывали этот титул так много раз, да еще и подряд.

-- Каково это, делить лед и тренера Брайана Орсера с главным соперником – Юдзуру Ханю?

-- Мы тренируемся у Брайана больше пяти лет, и уже привыкли. Такое соперничество помогает делать наши тренировки более интересными и увлекательными. Орсер – самый лучший тренер в мире. То, что мы и тренируемся, и соревнуемся с Ханю одновременно, помогает нам постоянно держать себя в форме и двигаться вперед.