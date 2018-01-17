В четверг в «Мегаспорте»: Медведева и Загитова – наконец-то на одном катке
17 января стартует чемпионат Европы в Москве. Он станет для фигуристов последней серьезной проверкой перед Олимпийскими играми в Пхенчхане.
Состав участников московского ЧЕ близок к идеальному. Единственную (и, увы, весьма весомую) брешь в нем на днях пробили победители декабрьского финала Гран-при в парном катании Алена Савченко и Бруно Массо: немецкий дуэт снялся с турнира, решив все оставшееся до Пхенчхана время посвятить тренировкам. Зато все остальные звезды – налицо. Так что перейдем к основным вопросам, ответы на которые мы должны получить на льду «Мегаспорта» (и да, напоминаем: билеты еще можно купить).
ВЫЗДОРОВЕЛА ЛИ МЕДВЕДЕВА?
Именно это важнее всего! Даже первой дуэли на международной арене между двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой и 15-летней Алиной Загитовой. Напомню, что Медведева из-за трещины в кости стопы пропустила финал Гран-при и чемпионат России, причем золото и там, и там досталось Загитовой, проводящей первый «взрослый» сезон. И вот теперь их дважды откладывавшаяся дуэль, наконец, состоится.
Но главное, подчеркиваю, в другом: увидим ли мы прежнюю, настоящую Медведеву? Не осталось ли последствий травмы? Успела ли Железная Женя набрать хорошую физическую форму? Ведь от этого зависит результат не чемпионата Европы, при всем к нему уважении, а Олимпийских игр, открывающихся уже 9 февраля. Ну, а какая из российских фигуристок будет в субботу стоять на верхней ступени континентального пьедестала – это дело, на мой вкус, десятое.
Кстати, не исключено, что наша троица (включая Марию Сотскову) займет подиум «Мегаспорта» целиком. Помешать этому может только Каролина Костнер – единственная зарубежная одиночница в списке лидеров европейского сезона по оценкам, где россиянки занимают аж 17 из 18 первых мест.
НАЧНУТ ЛИ ПРЫГАТЬ НАШИ ПАРЫ?
Без Савченко и Массо соревнования пар обещают превратиться в очередную схватку двух наших сильнейших дуэтов – Евгении Тарасовой/Владимира Морозова и Ксении Столбовой/Федора Климова. Хотя и здесь, как в случае с Медведевой, я обратил бы особое внимание не на то, кто победит, а на чистоту прокатов. Уж слишком много в этом сезоне у обеих наших пар было проблем с параллельными прыжками: сплошные падения, «бабочки» и приземления на две ноги. Столбова с Климовым перед домашним чемпионатом Европы даже упростили произвольную программу, отказавшись от третьего тулупа в каскаде 3-3-2. Правда, оговорились при этом, что еще будут думать: какой вариант исполнять в Пхенчхане. Там-то соперники будут намного сильнее, и борьба за медали пойдет совсем на другом уровне сложности.
Вмешаться в борьбу российских пар на ЧЕ-2017 способны только Ванесса Джеймс и Морган Сипре, бронзовые призеры предыдущего первенства континента. Шансов на золото у французов не густо, а вот бронзу или (при удачном стечении обстоятельств) серебро они брать должны.
ПОБОРЕТСЯ ЛИ КОЛЯДА С ФЕРНАНДЕСОМ?
Единственная крупная интрига в жанре «Россия против остальной Европы». Хавьер Фернандес, за пять предыдущих лет не проигравший ни одного ЧЕ и дважды становившийся чемпионом мира, в этом сезоне катается нестабильно и даже «пролетел» мимо финала Гран-при. Но сейчас главная цель испанца – медали совсем другого калибра, не европейского, а олимпийского. Посмотрим, навяжет ли ему борьбу в «Мегаспорте» наш лидер Михаил Коляда, который с переменным успехом продолжает «воевать» со своим самым сложным прыжком – четверным лутцем. По лучшей оценке сезона он отстает от Фернандеса всего на балл с лишним. Хотя заочная конкуренция – совсем не то, что очная дуэль на одном катке. Тем более, домашнем для Коляды, что означает не только поддержку трибун и, возможно, судей, но и повышенное волнение.
Между прочим, европейского золота в этом виде Россия не видела с 2012 года, когда его выиграл Евгений Плющенко. Тот самый Плющенко, который в понедельник на катке Красной площади играл с Фернандесом… в футбол. Коляда, разумеется, отсутствовал. Ему сейчас не до подобных шоу-мероприятий: он – готовится.
Что у нас там осталось? Танцы? Здесь золото забронировано за фаворитами Пхенчхана Габриэллой Пападакис и Гийомом Сизероном, а два российских дуэта Боброва/Соловьев и Степанова/Букин поспорят за остальные награды с итальянцами Капелини/Ланотте. Количество медалей ЧЕ у сборной России должно быть, как минимум, не меньше, чем год назад. Это относится как к общему количеству призовых мест (в Остраве-2016 их было шесть), так и к чемпионским титулам (два), и это… совершенно не важно.
Сейчас важно только одно: Пхенчхан, Пхенчхан и еще раз Пхенчхан.
Расписание ЧЕ-2017
|
17 января
среда
|
11.45
18.00
19.00
|
Мужчины. Короткая программа
Церемония открытия
Пары. Короткая программа
|
18 января
четверг
|
12.30
18.55
|
Женщины. Короткая программа
Пары. Произвольная программа
|
19 января
пятница
|
12.15
17.45
|
Танцы. Короткая программа
Мужчины. Произвольная программа
|
20 января
суббота
|
13.40
18.30
|
Танцы. Произвольная программа
Женщины. Произвольная программа
|
21 января
воскресенье
|
14.00
|
Показательные выступления
Состав сборной России
Мужчины: Михаил Коляда, Александр Самарин, Дмитрий Алиев.
Женщины: Евгения Медведева, Алина Загитова, Мария Сотскова.
Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ксения Столбова/Федор Климов, Наталья Забияко/Александр Энберт.
Танцы: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Геррейро.
Лидеры сезона в Европе по максимальным оценкам
Мужчины
|
|
|
Короткая
|
Произвольная
|
Сумма
|
1
|
Хавьер Фернандес (Испания)
|
107,86
|
177,87
|
283,71
|
2
|
Михаил Коляда (Россия)
|
103,13
|
185,27
|
282,00
|
3
|
Сергей Воронов (Россия)
|
90,06
|
181,06
|
271,12
|
4
|
Александр Самарин (Россия)
|
91,51
|
166,04
|
253,13
|
5
|
Йорик Хендрикс (Бельгия)
|
85,15
|
167,91
|
253,06
|
6
|
Алексей Быченко (Израиль)
|
86,79
|
166,55
|
252,07
|
7
|
Морис Квителашвили (Грузия)
|
86,97
|
169,59
|
250,26
|
8
|
Дмитрий Алиев (Россия)
|
88,77
|
154,22
|
239,61
Женщины
|
|
|
Короткая
|
Произвольная
|
Сумма
|
1
|
Евгения Медведева (Россия)
|
80,75
|
150,46
|
231,21
|
2
|
Алина Загитова (Россия)
|
76,27
|
151,34
|
223,30
|
3
|
Мария Сотскова (Россия)
|
74,00
|
142,28
|
216,28
|
4
|
Каролина Костнер (Италия)
|
74,62
|
141,83
|
215,98
|
5
|
Полина Цурская (Россия)
|
70,04
|
140,15
|
210,19
|
6
|
Елена Радионова (Россия)
|
70,48
|
136,34
|
206,82
|
7
|
Александра Трусова (Россия)
|
73,25
|
132,36
|
205,61
Пары
|
|
|
Короткая
|
Произвольная
|
Сумма
|
1
|
Алена Савченко/Бруно Массо (Германия)
|
79,43
|
157,25
|
236,68
|
2
|
Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия)
|
78,83
|
147,37
|
224,25
|
3
|
Ксения Столбова/Федор Климов (Россия)
|
75,05
|
147,69
|
222,74
|
4
|
Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция)
|
73,48
|
141,33
|
214,37
|
5
|
Кристина Астахова/Алексей Рогонов (Россия)
|
70,47
|
133,17
|
203,64
|
6
|
Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия)
|
70,15
|
134,20
|
202,96
Танцы
|
|
|
Короткая
|
Произвольная
|
Сумма
|
1
|
Габриэлла Пападкис/Гийом Сизерон (Франция)
|
82,07
|
120,58
|
202,16
|
2
|
Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (Россия)
|
76,33
|
111,16
|
186,66
|
3
|
Анна Капелини/Лука Ланотте (Италия)
|
75,87
|
110,99
|
186,56
|
4
|
Александра Степанова/Иван Букин (Россия)
|
71,32
|
108,03
|
179,35
|
5
|
Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия)
|
71,78
|
106,38
|
178,16
|
6
|
Виктория Синицына/Никита Кацалапов (Россия)
|
72,49
|
107,81
|
177,15