Состав участников московского ЧЕ близок к идеальному. Единственную (и, увы, весьма весомую) брешь в нем на днях пробили победители декабрьского финала Гран-при в парном катании Алена Савченко и Бруно Массо: немецкий дуэт снялся с турнира, решив все оставшееся до Пхенчхана время посвятить тренировкам. Зато все остальные звезды – налицо. Так что перейдем к основным вопросам, ответы на которые мы должны получить на льду «Мегаспорта» (и да, напоминаем: билеты еще можно купить).

ВЫЗДОРОВЕЛА ЛИ МЕДВЕДЕВА?

Именно это важнее всего! Даже первой дуэли на международной арене между двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой и 15-летней Алиной Загитовой. Напомню, что Медведева из-за трещины в кости стопы пропустила финал Гран-при и чемпионат России, причем золото и там, и там досталось Загитовой, проводящей первый «взрослый» сезон. И вот теперь их дважды откладывавшаяся дуэль, наконец, состоится.

Но главное, подчеркиваю, в другом: увидим ли мы прежнюю, настоящую Медведеву? Не осталось ли последствий травмы? Успела ли Железная Женя набрать хорошую физическую форму? Ведь от этого зависит результат не чемпионата Европы, при всем к нему уважении, а Олимпийских игр, открывающихся уже 9 февраля. Ну, а какая из российских фигуристок будет в субботу стоять на верхней ступени континентального пьедестала – это дело, на мой вкус, десятое.

Кстати, не исключено, что наша троица (включая Марию Сотскову) займет подиум «Мегаспорта» целиком. Помешать этому может только Каролина Костнер – единственная зарубежная одиночница в списке лидеров европейского сезона по оценкам, где россиянки занимают аж 17 из 18 первых мест.

НАЧНУТ ЛИ ПРЫГАТЬ НАШИ ПАРЫ?

Без Савченко и Массо соревнования пар обещают превратиться в очередную схватку двух наших сильнейших дуэтов – Евгении Тарасовой/Владимира Морозова и Ксении Столбовой/Федора Климова. Хотя и здесь, как в случае с Медведевой, я обратил бы особое внимание не на то, кто победит, а на чистоту прокатов. Уж слишком много в этом сезоне у обеих наших пар было проблем с параллельными прыжками: сплошные падения, «бабочки» и приземления на две ноги. Столбова с Климовым перед домашним чемпионатом Европы даже упростили произвольную программу, отказавшись от третьего тулупа в каскаде 3-3-2. Правда, оговорились при этом, что еще будут думать: какой вариант исполнять в Пхенчхане. Там-то соперники будут намного сильнее, и борьба за медали пойдет совсем на другом уровне сложности.

Вмешаться в борьбу российских пар на ЧЕ-2017 способны только Ванесса Джеймс и Морган Сипре, бронзовые призеры предыдущего первенства континента. Шансов на золото у французов не густо, а вот бронзу или (при удачном стечении обстоятельств) серебро они брать должны.

ПОБОРЕТСЯ ЛИ КОЛЯДА С ФЕРНАНДЕСОМ?

Единственная крупная интрига в жанре «Россия против остальной Европы». Хавьер Фернандес, за пять предыдущих лет не проигравший ни одного ЧЕ и дважды становившийся чемпионом мира, в этом сезоне катается нестабильно и даже «пролетел» мимо финала Гран-при. Но сейчас главная цель испанца – медали совсем другого калибра, не европейского, а олимпийского. Посмотрим, навяжет ли ему борьбу в «Мегаспорте» наш лидер Михаил Коляда, который с переменным успехом продолжает «воевать» со своим самым сложным прыжком – четверным лутцем. По лучшей оценке сезона он отстает от Фернандеса всего на балл с лишним. Хотя заочная конкуренция – совсем не то, что очная дуэль на одном катке. Тем более, домашнем для Коляды, что означает не только поддержку трибун и, возможно, судей, но и повышенное волнение.

Между прочим, европейского золота в этом виде Россия не видела с 2012 года, когда его выиграл Евгений Плющенко. Тот самый Плющенко, который в понедельник на катке Красной площади играл с Фернандесом… в футбол. Коляда, разумеется, отсутствовал. Ему сейчас не до подобных шоу-мероприятий: он – готовится.

Что у нас там осталось? Танцы? Здесь золото забронировано за фаворитами Пхенчхана Габриэллой Пападакис и Гийомом Сизероном, а два российских дуэта Боброва/Соловьев и Степанова/Букин поспорят за остальные награды с итальянцами Капелини/Ланотте. Количество медалей ЧЕ у сборной России должно быть, как минимум, не меньше, чем год назад. Это относится как к общему количеству призовых мест (в Остраве-2016 их было шесть), так и к чемпионским титулам (два), и это… совершенно не важно.

Сейчас важно только одно: Пхенчхан, Пхенчхан и еще раз Пхенчхан.

Расписание ЧЕ-2017

17 января среда 11.45 18.00 19.00 Мужчины. Короткая программа Церемония открытия Пары. Короткая программа 18 января четверг 12.30 18.55 Женщины. Короткая программа Пары. Произвольная программа 19 января пятница 12.15 17.45 Танцы. Короткая программа Мужчины. Произвольная программа 20 января суббота 13.40 18.30 Танцы. Произвольная программа Женщины. Произвольная программа 21 января воскресенье 14.00 Показательные выступления

Состав сборной России

Мужчины: Михаил Коляда, Александр Самарин, Дмитрий Алиев.

Женщины: Евгения Медведева, Алина Загитова, Мария Сотскова.

Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ксения Столбова/Федор Климов, Наталья Забияко/Александр Энберт.

Танцы: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Геррейро.

Лидеры сезона в Европе по максимальным оценкам

Мужчины

Короткая Произвольная Сумма 1 Хавьер Фернандес (Испания) 107,86 177,87 283,71 2 Михаил Коляда (Россия) 103,13 185,27 282,00 3 Сергей Воронов (Россия) 90,06 181,06 271,12 4 Александр Самарин (Россия) 91,51 166,04 253,13 5 Йорик Хендрикс (Бельгия) 85,15 167,91 253,06 6 Алексей Быченко (Израиль) 86,79 166,55 252,07 7 Морис Квителашвили (Грузия) 86,97 169,59 250,26 8 Дмитрий Алиев (Россия) 88,77 154,22 239,61

Женщины

Короткая Произвольная Сумма 1 Евгения Медведева (Россия) 80,75 150,46 231,21 2 Алина Загитова (Россия) 76,27 151,34 223,30 3 Мария Сотскова (Россия) 74,00 142,28 216,28 4 Каролина Костнер (Италия) 74,62 141,83 215,98 5 Полина Цурская (Россия) 70,04 140,15 210,19 6 Елена Радионова (Россия) 70,48 136,34 206,82 7 Александра Трусова (Россия) 73,25 132,36 205,61

Пары

Короткая Произвольная Сумма 1 Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) 79,43 157,25 236,68 2 Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) 78,83 147,37 224,25 3 Ксения Столбова/Федор Климов (Россия) 75,05 147,69 222,74 4 Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) 73,48 141,33 214,37 5 Кристина Астахова/Алексей Рогонов (Россия) 70,47 133,17 203,64 6 Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) 70,15 134,20 202,96

Танцы