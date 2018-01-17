Трое россиян, как и Фернандес, катались в последней группе – и весь этот квартет заявил по два четверных прыжка, включая каскады «4+3». Только заявить и сделать, как вы понимаете, далеко не одно и то же.

В итоге такой каскад сегодня на льду «Мегаспорта» нормально исполнил только один фигурист. Тот самый, что пару дней назад имел наглость играть в футбол на льду на Красной площади под прицелом десятков, а то и сотен репортеров. Его зовут Хавье… да, чего уж там, просто Хави. Пятикратный чемпион Европы, который, боюсь, послезавтра продлит свою золотую серию до шести побед подряд.

При этом ошибка у Фернандеса тоже была – на приземлении с «некаскадного» четверного сальхова. Но все остальное «Испанский Чарли Чаплин» сделал так, как и положено, фавориту №1. Его тулупы «4+3» были великолепны. Ну, а остальное… Думаю, вам несложно представить, насколько щедро судьи ставят за «остальное» чемпиону «практически всего».

Надо отдать должное московскому залу: несмотря на разочарование от российских прокатов, Фернандесу почти заполненные трибуны аплодировали громко и искренне. Это была мощнейшая овация!

Наши? Ох, я как-то «на автомате» откладывал это безобразие «на попозже», но деваться все равно некуда. Итак…

Чемпион России и единственный реальный (ну, если судить «по номиналу») конкурент испанца на этом турнире Михаил Коляда свой «заклятый» лутц в четыре оборота почти сделал. Выехал, конечно, еле-еле – но, как говорят, считается. А потом, при заходе на тулупный каскад (тот самый, что у матерого соперника получился «как из пушки») вдруг взял и выдал вялую «бабочку»: «2+0» вместо «4+3».

Причем «бабочка» вышла какой-то необычной. Как правило, фигуристы в подобных ситуациях сдаются уже в самом начале «взлета» и дальше только планируют. А Коляда взлетел вполне прилично, но уже там, практически на вершине, вдруг скукожился и… И ничего. Пусто-пусто.

Он проиграл 20 баллов и своему личному рекорду в короткой, и сегодняшнему Фернандесу. Хотя Фернандесу – все-таки чуть больше. Это разгром. Примерно так испанец давил всех еще тогда, когда Коляды в мировой элите не было и близко, а главной российской надеждой считался Максим Ковтун, который…

Постойте, так он ведь тоже все время безуспешно боролся с кучей четверных. Примерно раз в два года делал нормально одну программу из двух, но не больше. А сейчас раздумывает: надо ли продолжать карьеру вообще. М-да, ничего себе параллель…

С этого, олимпийского сезона у Коляды суперпрыжков тоже стало много. И, в принципе, это логично. Однако у нашего нового лидера тут же началась вполне себе «ковтунская» история. Да, на этапе «Гран-при» в Пекине Коляда выдал идеальный прокат и поразил всех, получив практически столько же, сколько сегодня Фернандес. Но это было один раз - и даже тогда в произвольной там все стало гораздо хуже.

Разве это не похоже на Ковтуна?..

Дмитрий Алиев с Александром Самариным заявили на короткую ЧЕ-2018 даже то, чего не было у Фернандеса с Колядой: каскады с четверными лутцами. Алиев по ходу дела передумал (3+3) – и оказался прав. Теперь он идет вторым, хотя до Фернандеса там все равно, как до луны, – «минус 12».

Самарин решил делать все, дважды упал и рухнул на девятое место. Напомню, что в олимпийском Пхенчхане-2018 в мужском одиночном катании от России будут выступать два фигуриста, и на вторую путевку в Корею (Коляду, уверен, трогать не станут все равно) претендуют не только Самарин с Алиевым, но и опытнейший запасной Сергей Воронов.

Впрочем, это бои чисто местного значения. Если же судить о главном, то вывод простой: Фернандес сегодня подтвердил, что готовится к борьбе за олимпийские медали, а Коляда, наоборот, показал, что к такой борьбе он совершенно не готов.

Вечером на московском ЧЕ еще будет короткая программа в парном катании, где шансов на успех у России намного больше. Хотя все равно: не столько через месяц в Пхенчхане, сколько сейчас в Москве.

Чемпионат Европы. Мужчины. Короткая программа