В среду в Москве стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию: с короткими программами выступили мужчины и пары.

МЕДВЕДЕВА: Я ПОЛНОСТЬЮ ВОССТАНОВИЛАСЬ

На самом деле в первый день турнира случилось еще одно примечательное событие: тренировку в «Мегаспорте» провели главные претендентки на победу в женском турнире: Евгения Медведева и Алина Загитова. На арене чемпионата их ждали еще во вторник, но тренер обеих Этери Тутберидзе решила отложить переброску фигуристок с юга Москвы, где они занимаются во дворце спорта «Хрустальный», на север столицы до среды. Третья россиянка — Мария Сотскова — также приняла участие в тренировке.

Алина блестяще, совершенно без ошибок откатала своего «Дон Кихота». Но Женя!.. Женя просто ошеломила, сделав все, чтобы выиграть турнир еще до его начала. Ошибок в прокате под музыку она тоже не допустила. Поразила другим: закончив прокат она начала штамповать один за другим каскады из трех тройных. Без сомнений. Без страха. Без помарок.

Сохранить психологическое равновесие после такой «оригинальной» программы соперницам было очень непросто.

– Я полностью восстановилась от травмы (из-за которой пропустила финал «Гран-при» и чемпионат России. – Прим. ред.), – сказала Медведева, выйдя со льда. – Очень хотела выступить на чемпионате России, но, думаю, его пропуск только к лучшему — лишние тренировки пошли на пользу, я смогла быстрее набрать форму.

АЛИЕВ: ПОРВАННЫЙ ШНУРОК ПОМОГ НАСТРОИТЬСЯ

Ровно через месяц после начала соревнований в Москве фигуристы-одиночники разыграют олимпийские медали в Пхенчхане. Это не больше чем любопытный нюанс, иллюстрирующий тот факт, что все происходящее на чемпионате Европы оценивается сквозь ледяную призму Игр-2018. Очень здорово, что турнир проходит в Москве и это создает дополнительное давление для наших фигуристов. С олимпийским его, конечно, не сравнишь, но важно, что репетиция проходит в условиях максимально приближенных к «боевым».

Психологическую нагрузку выдержали не все. Безоговорочный лидер сборной в этом сезоне Михаил Коляда покидал лед растерянным: «Не знаю, что случилось на тулупе. Плохо, очень плохо». А случилась «бабочка», то есть полностью сорванный прыжок. Плюс фигурист споткнулся на лутце, но этот прыжок все же выкрутил. Ошибки не позволили Михаилу войти в тройку после короткой программы: Коляда пропустил вперед латвийца Дениса Васильева (от такой неожиданности тот просто очумел).

Еще хуже Коляды выступил Александр Самарин, ставший лишь девятым. Справился с короткой программой лишь Дмитрий Алиев. Правда, четверной лутц, который россиянин исполнил на тренировке, ему тоже не покорился. Дмитрий сделал тройной, но еще в воздухе сообразил, что надо исправляться и «пристегнул» к лутцу тройной тулуп. А затем вместо каскада сделал одинарный четверной тулуп. По итогам короткой программы Алиев стал вторым, однако между ним и лидером — пятикратным чемпионом Европы испанцем Хавьером Фернандесом — целая пропасть — больше 12 баллов.

– Перед прокатом у меня порвался шнурок, – рассказал Дмитрий. – Это помогло избежать волнения: отвлекся от мыслей о прокате пока обматывал ботинок изолентой.

СТОЛБОВА: ПРОБЛЕМЫ — В ГОЛОВЕ

После того как с чемпионата снялся немецкий дуэт Алена Савченко/Бруно Массо нашим лучшим парам Евгении Тарасовой/Владимиру Морозову и Ксении Столбовой/Федору Климову и проигрывать вроде бы было некому. Оказалось: есть кому. Тарасова и Морозов полностью провалили короткую программу, сорвав прыжок и выброс. Столбова и Климов провалили наполовину, ошибившись только на прыжке. В таких благоприятных условиях лидерство захватили Ванесса Джеймс и Морган Сипре, бронзовые призеры предыдущего первенства континента, за ними — третий по рангу наш тандем Забияко/Энберт.

– Родные стены давят или наоборот заводят? – спросили у олимпийских чемпионов Столбовой и Климова после проката.

– Давят, – признался Федор. – Конечно, приятно, что за нас так болеют. Встречают не как фигуристов, а, скорее, как футболистов. И все же нам не удается понять ,что мы на соревнованиях — в любой момент можно встать и поехать домой.

– Ксения, в чем причина ошибки?

– В голове...

В четверг в борьбу вступают женщины, а пары определят обладателей медалей.

Чемпионат Европы. Пары. Короткая программа