«Стены давят»: лидеры сборной не выдержали испытания домашним катком (видео)
В среду в Москве стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию: с короткими программами выступили мужчины и пары.
МЕДВЕДЕВА: Я ПОЛНОСТЬЮ ВОССТАНОВИЛАСЬ
На самом деле в первый день турнира случилось еще одно примечательное событие: тренировку в «Мегаспорте» провели главные претендентки на победу в женском турнире: Евгения Медведева и Алина Загитова. На арене чемпионата их ждали еще во вторник, но тренер обеих Этери Тутберидзе решила отложить переброску фигуристок с юга Москвы, где они занимаются во дворце спорта «Хрустальный», на север столицы до среды. Третья россиянка — Мария Сотскова — также приняла участие в тренировке.
Алина блестяще, совершенно без ошибок откатала своего «Дон Кихота». Но Женя!.. Женя просто ошеломила, сделав все, чтобы выиграть турнир еще до его начала. Ошибок в прокате под музыку она тоже не допустила. Поразила другим: закончив прокат она начала штамповать один за другим каскады из трех тройных. Без сомнений. Без страха. Без помарок.
Сохранить психологическое равновесие после такой «оригинальной» программы соперницам было очень непросто.
– Я полностью восстановилась от травмы (из-за которой пропустила финал «Гран-при» и чемпионат России. – Прим. ред.), – сказала Медведева, выйдя со льда. – Очень хотела выступить на чемпионате России, но, думаю, его пропуск только к лучшему — лишние тренировки пошли на пользу, я смогла быстрее набрать форму.
АЛИЕВ: ПОРВАННЫЙ ШНУРОК ПОМОГ НАСТРОИТЬСЯ
Ровно через месяц после начала соревнований в Москве фигуристы-одиночники разыграют олимпийские медали в Пхенчхане. Это не больше чем любопытный нюанс, иллюстрирующий тот факт, что все происходящее на чемпионате Европы оценивается сквозь ледяную призму Игр-2018. Очень здорово, что турнир проходит в Москве и это создает дополнительное давление для наших фигуристов. С олимпийским его, конечно, не сравнишь, но важно, что репетиция проходит в условиях максимально приближенных к «боевым».
Психологическую нагрузку выдержали не все. Безоговорочный лидер сборной в этом сезоне Михаил Коляда покидал лед растерянным: «Не знаю, что случилось на тулупе. Плохо, очень плохо». А случилась «бабочка», то есть полностью сорванный прыжок. Плюс фигурист споткнулся на лутце, но этот прыжок все же выкрутил. Ошибки не позволили Михаилу войти в тройку после короткой программы: Коляда пропустил вперед латвийца Дениса Васильева (от такой неожиданности тот просто очумел).
Еще хуже Коляды выступил Александр Самарин, ставший лишь девятым. Справился с короткой программой лишь Дмитрий Алиев. Правда, четверной лутц, который россиянин исполнил на тренировке, ему тоже не покорился. Дмитрий сделал тройной, но еще в воздухе сообразил, что надо исправляться и «пристегнул» к лутцу тройной тулуп. А затем вместо каскада сделал одинарный четверной тулуп. По итогам короткой программы Алиев стал вторым, однако между ним и лидером — пятикратным чемпионом Европы испанцем Хавьером Фернандесом — целая пропасть — больше 12 баллов.
– Перед прокатом у меня порвался шнурок, – рассказал Дмитрий. – Это помогло избежать волнения: отвлекся от мыслей о прокате пока обматывал ботинок изолентой.
СТОЛБОВА: ПРОБЛЕМЫ — В ГОЛОВЕ
После того как с чемпионата снялся немецкий дуэт Алена Савченко/Бруно Массо нашим лучшим парам Евгении Тарасовой/Владимиру Морозову и Ксении Столбовой/Федору Климову и проигрывать вроде бы было некому. Оказалось: есть кому. Тарасова и Морозов полностью провалили короткую программу, сорвав прыжок и выброс. Столбова и Климов провалили наполовину, ошибившись только на прыжке. В таких благоприятных условиях лидерство захватили Ванесса Джеймс и Морган Сипре, бронзовые призеры предыдущего первенства континента, за ними — третий по рангу наш тандем Забияко/Энберт.
– Родные стены давят или наоборот заводят? – спросили у олимпийских чемпионов Столбовой и Климова после проката.
– Давят, – признался Федор. – Конечно, приятно, что за нас так болеют. Встречают не как фигуристов, а, скорее, как футболистов. И все же нам не удается понять ,что мы на соревнованиях — в любой момент можно встать и поехать домой.
– Ксения, в чем причина ошибки?
– В голове...
В четверг в борьбу вступают женщины, а пары определят обладателей медалей.
Чемпионат Европы. Пары. Короткая программа
|
1
|
Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция)
|
75,52
|
2
|
Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия)
|
72,95
|
3
|
Ксения Столбова/Федор Климов (Россия)
|
72,05
|
4
|
Валентина Маркеи/Ондржей Хотарек (Италия)
|
71,89
|
5
|
Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия)
|
70,37