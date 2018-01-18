– Каково это обойти на первом взрослом чемпионате Европы... – первый вопрос напрашивался сам собой, но фигуристка не дала договорить.

– Я не хочу это комментировать, тем более я пока никого не обошла — это была лишь короткая программа. Мой главный соперник — я сама.

– И все же это первое ваше противостояние с Женей на международном турнире.

– Но мы соревновались на чемпионате России в прошлом сезоне. На международном уровне тоже случалось встречаться — на турнире в Японии. Ничего особенного — как обычная тренировка. Мы с Женей хорошо дружим, хотя соперничество конечно, присутствует. Мы занимаемся на одном катке, у одного тренера. Подстегиваем друг друга. Это хороший стимул, своеобразная игра: Женя, например, делает каскад из трех тройных, и я стараюсь.

– Накануне Федор Климов сказал, что ему сложно настроиться на домашний турнир — нет ощущения участия в соревновании. Вас же, похоже, наоборот, родные стены подстегивают.

– Да, это самое большое событие в моей жизни: в первый раз выступать на таких крупных соревнованиях, тем более у себя дома. Мне очень понравилось.

– За счет чего вы прибавили по сравнению с декабрьским чемпионатом России, который вы выиграли?

– За прошедшее с чемпионата России время мы много внимания уделяли стабильности выполнения программ. В этом, надеюсь, прибавила.

– Номер жеребьевки имеет для вас значение? Может не хотите выступать последней?

– Нет, не принципиально. На тренировках мы всегда катаемся вразнобой — то первой, то последней, то, допустим, восьмой.

– Как справляетесь с предстартовым волнением?

– Нервничать, конечно, приходится, но, когда встаю в начальную позу волнение всегда исчезает.

– Когда ваша сегодняшняя соперница Каролина Костнер впервые выступила на чемпионате Европы, вам не было и года.

– К сожалению, я плохо знаю английский язык, поэтому общаться с Каролиной мне трудно. Для меня она — большой авторитет, очень волнительно с такой опытной спортсменкой соревноваться.

– Ваш отец — бывший спортсмен. Что-то советует вам по ходу турнира?

– Нет, во время соревнований мы с ним не общаемся. Созваниваемся после произвольной программы. Говорит обычно: «Ты — молодец, но надо идти дальше».

– В работе вы используете опыт классического русского балета?

– Конечно: смотрю видеозаписи, работаю с хореографом, недавно ходила на балет в театр.

– У вас сейчас очень непростой возраст: на сколько вы выросли за последний год?

– Где-то на пять сантиметров.