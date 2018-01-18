Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отстает на 1,7 балла.

Когда накануне наши фигуристы на льду «Мегаспорта» состязались друг с другом в том, кто больше наошибается (напомню, что Михаил Коляда в короткой программе стал лишь четвертым, а Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым, тоже являющиеся чемпионами страны, – пятыми), мы, конечно, ахали, но держали «в уме» следующий, сегодняшний день. День, когда борьба за лидерство будет внутрироссийским делом, вмешаться в которое не под силу никому.

И вот, дождались. Первой дуэли на международной арене Медведева - Загитова, которая (и которые) совсем скоро продолжится в олимпийском Пхенчхане.

Хотя сначала каталась великолепная ветеранша Каролина Костнер. И, господи, с каким же искренним восторгом ее принимал московский зал! Итальянка, которую с недавних пор тренирует наш мэтр Алексей Мишин, выступила блестяще, улучшив личный рекорд аж четырехлетней давности.

А вот Марию Сотскову судьи оценили достаточно жестко. Да, там была ошибка на выезде с тройного лутца, из-за чего фигуристке пришлось переставлять каскад во вторую половину программы. Но ведь она, так или иначе, все равно все сделала, не так ли? Откуда же взялись целых десять баллов отставания от Костнер? На мой вкус – многовато будет. Поди теперь в произвольной отыграй.

Хотя это была, конечно, борьба за бронзу. С золотом тут разбираются другие: Железная Женя и Алина-балерина.

Медведева выступала впервые после травмы. И, к счастью, последствия этой травмы уже явно позади. Мы увидели «ту самую Женю», четко впечатывающую конек в лед после приземления. Последнее, правда, не относится к акселю, где помарка все-таки случилась – ну так он Медведеву и раньше не раз подводил. Просто нелюбимый, проблемный прыжок.

И пусть вас не смущают промежуточно-символические 27 сотых преимущества Медведевой над Костнер. В произвольной, с ее куда более богатым набором технических элементов, шансов у итальянки нет. Теоретически они могли бы появиться, не покажи Женя в «Мегаспорте» себя нормальной-прежней-железной. А раз уж показала – то, стало быть, и успокоила.

Но при этом – дала шанс Загитовой, которая сегодня каталась позже. И чуть ли не впервые сделала короткую идеально! Со всеми своими фирменными «наворотами» - уникальным каскадом лутц-ритбергер, прыжками только во второй половине и т.д.

Во взорвавшемся от восторга зале явственно запахло мировым рекордом. Который принадлежит Медведевой и установлен в апреле 2017-го на командном чемпионате мира: 80,85. Ну? Ну?...

Все-таки нет. Загитовой поставили 80,27, на шесть десятых меньше. «Придержали», так сказать - мол, не доросла.

Что ж, их право. Мы же с вами продолжим с восторгом наблюдать за их феноменальной дуэлью в субботней произвольной программе, где Загитова, с ее убойным «Дон Кихотом» уже является лидером мирового сезона. С другой стороны, авторитет – на стороне Медведевой. Кто же победит?

Да какая, господи, разница?! Куда важнее, что на этом чемпионате в любом случае победит фигуристка из России. И серебро будет тоже у России. При всем уважении к великолепной «ледовой даме» Каролине Костнер.

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